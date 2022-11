Was Polen Amerika über Abtreibungspolitik erzählt

Genau wie das Ende Rogen Auswirkungen auf die Zwischenwahlen haben, wird nicht klar sein, bis die Ergebnisse nach dem Wahltag eintrudeln. Aber sowohl Demokraten als auch Republikaner könnten wertvolle Lehren aus dem ziehen, was in Polen passiert ist, vor allem: Abtreibung vor die Justiz zu werfen, nimmt sie nicht aus dem Bereich der Politik. Tatsächlich macht es die Debatte sogar noch politischer als zuvor.

Polen hatte einmal Liberale Abtreibungsgesetze.

Unter kommunistischer Herrschaft in den 60er und 70er Jahren war Abtreibung problemlos möglich. Aber nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion führte die Lobbyarbeit der katholischen Kirche 1993 zu einem Gesetz, das die Abtreibung auf Fälle von Vergewaltigung, Inzest, fötaler Anomalie und Bedrohung der Gesundheit der Mutter beschränkte. Die Unterstützung für legale Abtreibungen stieg 1993 sprunghaft an, bevor sie im weiteren Verlauf des Jahrzehnts abnahm, was darauf hindeutet, dass sich die Polen schnell an einen neuen – strengeren – Status quo gewöhnt hatten.

In den USA haben von den Republikanern kontrollierte Staaten den Zugang zu Abtreibungen mit Gesetzen zurückgenommen, die umgangen wurden Reh — Ultraschalluntersuchungen und Wartezeiten vorschreiben, einige Kliniken zwingen, ihre Flure zu erweitern, und Abtreibungsanbieter, um Zulassungsprivilegien in örtlichen Krankenhäusern zu erhalten, um ihre Türen offen zu halten. Polens Partei für Recht und Gerechtigkeit (oder PiS, z Prawo i Sprawiedliwość) würde einen direkteren Weg einschlagen. Im Jahr 2016 befürworteten sie ein strengeres Abtreibungsverbot, das das Verfahren sogar in Fällen von Vergewaltigung, Inzest und fetaler Anomalie untersagte – letzteres machte nach dem Gesetz von 1993 98 Prozent der Abtreibungen im Land aus –, behielt aber die Ausnahme für Fälle bei Gefahr für das Leben der Mutter. Der Schritt löste eine landesweite Demonstrationswelle aus, die als „Schwarzer Protest“ bezeichnet wird. Einhunderttausend Polen – in dunkler Kleidung und mit schwarzen Fahnen und Regenschirmen – drängten sich in den Straßen der Stadt.

Aufgeschreckt von der Empörung wich Law and Justice zurück und versuchte es mit einer anderen Option, die sich letztendlich auch für die US-Konservativen als fruchtbar erwies: die Gerichte. In einem jahrelangen Prozess ersetzten sie liberale Richter durch Konservative und sperrten PiS-Akolythen in das Verfassungsgericht ein – das Gremium, das die Übereinstimmung des Gesetzes mit der polnischen Verfassung überwacht. Als die Abtreibung an das Tribunal delegiert wurde, war die Entscheidung des Gremiums vom Oktober 2020 keine Überraschung: Abtreibung aufgrund fetaler Anomalien würde verboten, teilweise auf der Grundlage, dass ein Recht auf Leben bereits in der polnischen Verfassung verankert sei.

Abtreibungszahlen sanken um 90 Prozent. Aber auch die politische Wirkung war beachtlich: Die Zustimmungswerte von Law and Justice sanken von Mitte 40 auf unter 30. Es hat sich seitdem nur teilweise erholt.

Die Abtreibungsentscheidung war nicht nur schuld – die Regierung hatte die Pandemie inmitten anderer politischer Fehler falsch gehandhabt. Aber das Urteil selbst hat die Unterstützung der PiS unter den Frauen ausgeblutet und einen Säkularisierungsprozess unter jungen Polen „massiv beschleunigt“, sagt Aleks Szczerbiak, Autor der in Kürze erscheinenden Ausgabe Politische Parteien und Religion im postkommunistischen Polen.

Das Umkippen von Roe v. Wade dieses Jahr war ein unheimliches Echo des polnischen Szenarios. In beiden Ländern sicherte sich das Anti-Abtreibungs-Camp gerichtliche Erfolge – Dobbs war „genau die Art von Sieg, die in Polen errungen wurde“, sagt Agnieszka Graff, Autorin von Anti-Gender-Politik im populistischen Moment. Und in beiden Fällen waren die treibenden Argumente dieselben: „Dass es um den Schutz des ungeborenen Lebens geht, dass das ungeborene Leben mit der Empfängnis beginnt, der Wunsch, dieses Leben zu schützen, übertrumpft das Recht der Frau auf Abtreibung“, sagt Anna Grzymala-Busse , ein Politikwissenschaftler der Stanford University.

Sicher unterscheiden sich der polnische und der amerikanische Kontext. Zunächst betrachtete das Gericht in Polen die Abtreibung als eine Rechtsfrage; In Amerika hat der Oberste Gerichtshof entschieden, dass es sich um eine Frage der Staaten handelt. Amerika „politisierte das Thema“, sagt Szczerbiak, während Polen es „juristisch“ machte. Zweitens hat die Religion die polnische Politik fester im Griff. Und drittens unterscheiden sich die politischen Strukturen – Polen hat ein einheitliches Mehrparteiensystem; Amerika ist föderal und zwei Parteien.

Aber die Ähnlichkeiten bleiben trotzdem frappierend. Und wenn das, was in Polen nach dem Abtreibungsverbot passiert ist, ein Hinweis darauf ist, was in den USA passieren wird, stehen Demokraten und Republikaner gleichermaßen vor einer heikleren Berechnung der Abtreibungspolitik, als jede Partei erwartet hat.

Polens langsame Akzeptanz des restriktiven Gesetzes von 1993 könnte Ärger für Befürworter des Rechts auf Abtreibung bedeuten. „Es ist nicht so, dass wir es akzeptieren würden, in Gilead zu leben“, sagt Grzymala-Busse, „aber … ich denke, dieser föderale Flickenteppich könnte im Laufe der nächsten 10 Jahre oder so als neuer Status quo akzeptiert werden , das neue Normal.“

Es gibt bereits Hinweise darauf, dass der polnische Effekt in die USA abwandert: Der Anteil der Frauen im Alter von 18 bis 44 Jahren, die glauben, dass Abtreibung eines der drei wichtigsten Probleme Amerikas ist, ist von 29 Prozent direkt nach der Dobbs-Entscheidung auf nur noch 12 Prozent Mitte September gefallen . „Wenn man von Polen ausgeht, werden diese Probleme irgendwann verschwinden“, sagt Grzymala-Busse.

Polen sagt den Demokraten auch, dass die Anti-Abtreibungsbewegung nicht mit der amerikanischen religiösen Rechten endet. „Amerikanische Frauen müssen verstehen, dass sie nicht nur einer Republikanischen Partei gegenüberstehen, sondern Teil einer globalen Bewegung, die in Europa sehr stark ist“, sagt David Ost, Politikwissenschaftler an der Cornell University.

Diese Bewegung wurde in Amerika geboren: In den 70er Jahren schlossen sich die politischen Arme der protestantischen und katholischen Kirche „um die Opposition gegen Frauenrechte und auch Schwulenrechte“ und beeinflussten die konservative Politik, erklärt Graff. Diese „Kulturkriegskoalition“ hat sich entwickelt, um die Politik weltweit zu infiltrieren und nach Schwachstellen in der Gesetzgebung zu suchen: Wenn es schwierig ist, das Abtreibungsrecht in einem Land zu kippen, wird sich die Lobby darauf konzentrieren, die Rechte von Homosexuellen zu kippen, und umgekehrt. Nun haben Anti-Abtreibungs-Organisationen in Amerika starke Stützpunkte auf der anderen Seite des Atlantiks, obwohl die Schwesterorganisationen möglicherweise unter anderen Namen operieren. Zum Beispiel ist die sehr einflussreiche katholische Ordo Iuris-Gruppe in Polen Teil des Netzwerks Tradition, Familie, Eigentum, das seinen Ursprung in Brasilien hat, aber ein starkes US-Kontingent hat.

„Wir haben noch nichts gesehen“, sagt Ost. Die religiöse Rechte der USA – Teil des globalen Anti-Abtreibungs-Netzes – wird nach den Midterms nicht zurückweichen, und es könnte eine koordinierte Kampagne geben, um Staaten anzugreifen, in denen Abtreibung legal ist. „Sie haben viele Ressourcen. Sie sind absolut entschlossen, dies zu vertiefen und weiterzuverfolgen“, fügt Ost hinzu.

Die Republikaner könnten durch den Backstop, den diese globale Abtreibungslobby darstellt, Auftrieb erhalten. Und trotz des Schlags, den Law and Justice nach dem Verbot erlitten hat, insbesondere bei Frauen, könnten die Republikaner immer noch durch ihren Weg seitdem ermutigt werden – selbst nach der Gegenreaktion bleibt die Partei die beliebteste in Polen und ist immer noch an der Macht. „Eine Lektion für die Republikaner wäre, dass es möglich ist, dies zu überleben, wie es die PiS getan hat“, sagt Jason Wittenberg, Professor an der UC Berkeley, der sich auf postsowjetische Politik spezialisiert hat.

Aber die Republikaner sollten nicht zu aufgeregt sein – konservative polnische Wähler haben eine größere Loyalität gegenüber Law and Justice als ihre amerikanischen Kollegen gegenüber der Republikanischen Partei, sagt Wittenberg, und Law and Justice hat erfolgreich eine Umverteilungspolitik erlassen, die bei ihrer ländlichen Basis beliebt ist. Das Wichtigste zum Mitnehmen für die GOP? „Ziehen Sie aus Polen keine falschen Lehren. Ich denke, die Republikaner werden dadurch anfälliger als die PiS“, sagt Wittenberg.

Das polnische Beispiel warnt die Republikaner auch vor der Stärke der Demokratischen Partei, wenn es um Abtreibungsbotschaften geht. Nach der Entscheidung des Tribunals konnten sich die polnischen Oppositionsparteien nicht gegen das Urteil zusammenschließen – keine Partei artikulierte eine Position zum Recht auf Abtreibung. Während also Recht und Gerechtigkeit in den Umfragen einen Treffer erzielten, war es nicht endgültig. Gegenüber der polnischen Opposition treten die Demokraten klar und konsequent auf: Da Roe v. Wade gestürzt wurde, haben sie sich als Partei der Abtreibungsrechte positioniert und in Sonderwahlen davon profitiert.

Dies sollte Republikaner erschrecken, die bereits vor einer nationalen Parteiposition zur Abtreibung zurückgeschreckt sind. Der Vorschlag von Sen. Lindsey Graham für ein landesweites Verbot stieß bei anderen Konservativen, die für Abtreibungsrechte anfällig sind, auf einen kalten Empfang. Außerdem würde eine weitreichende Bundespolitik die Rhetorik der Staatsrechte untergraben, die von den meisten GOP vertreten wird.

Trotz dieser schlechten Vorzeichen für die Republikaner offenbaren die Unterschiede zwischen dem polnischen und dem amerikanischen Parteiensystem eine Chance sowohl für Liberale als auch für Konservative in den USA: Polnische Oppositionsparteien erwägen eine gemeinsame Kandidatur bei den Wahlen im nächsten Jahr, was bedeutet, dass sie die Interessen breiter Wählerblöcke überspannen müssen – den Austritt strittige Themen wie Abtreibung könnten von der Tagesordnung gestrichen werden. „Das Fehlen einer einzigen Opposition, die für diese Position steht, ist ein echter Nachteil in Polen“, sagt Ost. Die zersplitterte Opposition in Polen lässt die Polarisierung des US-Zweiparteiensystems als Chance erscheinen: Es gibt Platz für eine Anti-Abtreibungsrechts-Partei und eine Partei für Abtreibungsrechte. Keine Seite muss das Thema aufgeben, um andere Parteien in ihrer Koalition anzusprechen. Für Aktivisten für Abtreibungsrechte und die Demokratische Partei – die ihre Halbzeitkampagnen auf Abtreibung konzentriert und allein im September mehr als 132.000 Anzeigen zu diesem Thema geschaltet hat – sind dies besonders gute Nachrichten.

Schließlich unterstreicht das polnische Beispiel für beide Parteien, dass die Legalisierung der Abtreibungsfrage zu einer immer intensiveren Politisierung führt, mit unbeabsichtigten Folgen für die Anti-Abtreibungs-Lobby. In Amerika und Polen „war es eine gerichtliche Entscheidung, die das Anti-Abtreibungs-Lager wollte. Und in beiden Fällen löst es tatsächlich eine Debatte aus, die zumindest im Moment sehr wenig hilfreich für sie ist“, sagt Szczerbiak.

Dies ist eine natürliche Folge davon, die Abtreibungsfrage an die Justiz zu delegieren. „Gerichte sind grundsätzlich gegen die Mehrheit gerichtete Institutionen – sie sind im Grunde nichtdemokratische Institutionen“, sagt Grzymala-Busse. „Infolgedessen gibt es immer eine Diskrepanz zwischen dem, was die Menschen wollen, und dem, was die Gerichte entscheiden.“