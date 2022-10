Was Nikes Vorgehen gegen Sneaker-Reseller für Sneakerheads bedeutet





Ayesha Rascoe von NPR spricht mit Mike Sykes II, dem Autor des Newsletters The Kicks You Wear, darüber, was Nikes Vorgehen gegen Sneaker-Wiederverkäufer und Bots für Fans bedeuten könnte, die hoffen, Schuhe im Einzelhandel zu kaufen.