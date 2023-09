München – 155 Pflichtspiele (42 Tore) für Bayer Leverkusen, 157 Einsätze mit 62 Toren für den FC Bayern: Vor dem Spitzenspiel am Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) gibt es wohl keinen besseren Experten als Michael Ballack .

Im AZ-Interview verrät der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, bei welchen seiner ehemaligen Vereine er aktuell einen Vorteil sieht und was er von den Bundestrainerkandidaten für das DFB-Team erwartet.

AZ: Herr Ballack, bevor wir an diesem Freitagabend zum Duell Ihrer ehemaligen Vereine zwischen Meister FC Bayern München und Herausforderer Bayer Leverkusen kommen, möchten wir zunächst über den Mann der Woche sprechen: Rudi Völler. Mit ihm als Teamchef wurden Sie 2002 Vizeweltmeister, nun hat er der Nationalmannschaft neues Leben eingehaucht. Wie macht der Mann das?

MICHAEL BALLACK: Weil er sympathisch ist, immer authentisch. Sein Lebenslauf, seine Erfahrungen und seine Erfolge sprechen ohnehin für sich. Ein Multitalent. In kurzer Zeit gelang es ihm, das Gesamtpaket aller Anforderungen souverän darzustellen und einen guten Eindruck zu hinterlassen. Aber Rudi ist bescheiden genug, das Lob weiterzugeben und zu verteilen.

Michael Ballack zur Bundestrainersuche: „Erfolg steht über allem“

Der 63-Jährige sprang gegen Frankreich ein und eroberte alle Herzen. Wird er bei Bedarf noch einmal aufgeweicht, um weiterzumachen?

Rudi bleibt bei seinem Nein. Er lehnte sehr freundlich, aber bestimmt und verständlich ab. Für ihn ist das kein Thema.

Hatten in der Nationalmannschaft eine enge Beziehung: Rudi Völler (links) und Michael Ballack.

Wer sollte Ihrer Meinung nach der Nachfolger als Bundestrainer werden? Es gibt verschiedene Arten von Trainern zur Auswahl – und Generationen wie Julian Nagelsmann oder Louis van Gaal.

Das ist schwierig, ich halte mich von konkreten Namen fern. Joachim Löw und Hansi Flick waren sich in ihrer Herangehensweise recht ähnlich, sie sprachen fast die gleiche Sprache, aber das funktionierte nicht mehr. Generell ist es heutzutage schwierig, in der Nationalmannschaft langfristig zu planen, da es sehr stark von einem Trainer und seiner Ausrichtung abhängt. Ich denke, dass der Perspektivaspekt im Moment untergeordnet werden muss, weil der Erfolg über alles geht.

In neun Monaten beginnt die Heim-EM 2024. Wäre auch eine Lösung bis einschließlich des Turniers denkbar?

Natürlich können Sie das tun. Auch in der Trainerbranche herrscht eine hohe Fluktuation und Spitzenspieler, wie zum Beispiel die Nationalspieler, müssen sich kurzfristig auf Neues einstellen können und trotzdem in Bestform sein. In der Nationalmannschaft kommt es auf den Schwung an. Die über einen längeren Zeitraum besten Spieler sollten den Rahmen einer Mannschaft bilden, sodass man ab und zu experimentieren kann, aber nicht zu viel. Der Großteil des Teams muss aufstehen, um dann die Schwachstellen zu finden und zu beseitigen.

Kann Leverkusen eine Gefahr für den FC Bayern darstellen? „Die Geschichte zeigt, dass sie Dellen erleiden“

Nun zum Duell zweier Top-Trainer, die am Freitag gegeneinander antreten. Xabi Alonso fordert Thomas Tuchel und sein Bayern-Team mit Leverkusen heraus. Wie bewerten Sie die Arbeit des Spaniers?

Leverkusen hat in Mönchengladbach souverän und überzeugend gewonnen – so gut habe ich sie schon lange nicht mehr gesehen. Alonso hatte als Spieler eine hervorragende Schule mit Stationen bei Real Madrid, Liverpool und Bayern. Er verfügt über das Fachwissen, punktet mit seinen Inhalten und seiner natürlichen Autorität und ist dank all seiner Erfolge ein respektvoller Mensch. Er ist auch ein guter Kerl und wird gut aufgenommen. Die Voraussetzungen sind toll, aber nicht jeder ist automatisch erfolgreich.

Jemand wie Alonso steht sicherlich auf der Liste der Top-Klubs, bei denen er gespielt hat – insbesondere Real, weil Carlo Ancelotti am Ende der Saison nach Madrid geht. Und gerade beim FC Bayern kann es nie schaden, einen Plan-B-Trainer im Rücken zu haben.

Wenn du Erfolg hast und dein Spielstil herausragt, dann bist du natürlich auf dem Trainermarkt gefragt. Es kommt auf seine weitere Entwicklung an. Alonso sammelt derzeit seine Erfahrungen als Cheftrainer, braucht aber auch eine schwierige Phase, eine Durststrecke. Ich wünsche ihm das nicht, aber es macht etwas mit dir und bringt dich weiter.

Heiße Duelle auf dem Feld: Michael Ballack (links) wurde nach seiner Karriere TV-Experte, Xabi Alonso startete eine vielversprechende Trainerkarriere.

Kann Bayer derzeit eine Gefahr für die Bayern darstellen?

Leverkusen könnte seine Position aktuell mit einem Statement-Sieg untermauern, langfristig denke ich aber, dass sie noch Zeit brauchen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sie aufgrund von Schwächephasen häufig Dellen erleiden.

Thomas Tuchel musste im März für München einen Kaltstart hinlegen, nachdem Julian Nagelsmann plötzlich entlassen wurde.

Die Frage bei einem solchen Neuanfang ist: Ziehen alle sofort nach? Für Tuchel war der Einstieg schwierig, weil nicht alle um ihn herum, bei den Fans und in den Medien, die Trennung von Nagelsmann zu 100 Prozent verstanden. Als Nachfolger haben Sie das Gefühl, dass der Weg noch nicht ganz klar ist. Aber Tuchel hat es gut moderiert.

„Das sorgt für Reibereien“: Bringt Thomas Tuchel den FC Bayern auf Kurs?

Schafft es Tuchel nun, die Bayern trotz aller Hintergrundgeräusche im Verein und Umfeld zu stabilisieren?

In der zweiten Saisonhälfte machten sich die Schwankungen in der Leistung der Mannschaft bemerkbar. Der FC Bayern verfügt mittlerweile über einen hervorragenden Kader, aber es läuft noch nicht alles rund. Aber Tuchel ist ein sehr intelligenter Trainer, ein guter Kommunikator. Er hat alles, was er braucht, um in München langfristig erfolgreich zu sein – auch wenn die Ansprüche der Chefs bekanntermaßen sehr, sehr hoch sind.

Das Comeback von Manuel Neuer wird erneut verschoben



Englische Wochen beginnen: Wird Bayerns Mini-Kader nun zum Problem?



Was Bayern-Trainer Tuchel vor dem Spitzenspiel gegen Leverkusen aufregt



Tuchel war bisher sehr direkt und ehrlich, aber das bereitet ihm auch Unbehagen. Kommt das beim Management gut an?

Aus meiner Sicht ist Tuchel ein sehr anspruchsvoller Trainer gegenüber den Spielern und seinem Umfeld, er arbeitet intern sehr akribisch. Er redet offen über Dinge und drückt sich möglicherweise nicht immer politisch korrekt aus. Das erzeugt Reibung, kann aber auch eine gute Sache sein.

Zum Schluss: Welcher Ihrer ehemaligen Vereine wird sich am Freitagabend in der Allianz Arena durchsetzen?

Es verspricht ein absolutes Spitzenspiel zu werden und kann in jede Richtung gehen. Die Bayern haben den kleinen Vorteil, zu Hause zu spielen. Die Leverkusener Spieler müssen nach der Länderspielphase nach der Rückkehr von ihren Einsätzen rund um die Welt zurück nach München reisen – das ist stressig, weil der Zeitplan so eng ist. Es wäre ein Stück weit Normalität, wenn die Bayern in einer solchen Situation ihren Anspruch und ihre Vormachtstellung untermauern würden. Erstens, weil sie besser mit den Umständen umgehen können und zweitens, weil sie ein Zeichen setzen wollen.