Was man in der Apotheke gegen Erkältungen, Schmerzen und andere Dinge kaufen kann

DETROIT – Wenn Sie in eine Apotheke gegangen sind, werden Sie von einer wahnsinnigen Auswahl an kombinierten Erkältungsmitteln begrüßt. Bei einer Vielzahl von Bezeichnungen wie Erkältung und Grippe, Nacht, Husten und Nebenhöhlenentzündung, Extrastärke und Maximalstärke ist es für jeden schwierig, genau zu wissen, was er braucht. Ich werde versuchen, es nach dem Symptom aufzuschlüsseln, das Sie behandeln möchten, und nach dem Inhaltsstoff, nach dem Sie suchen sollten.

Ein häufiges Symptom, mit dem viele Menschen beginnen, ist Fieber und das Medikament, nach dem Sie suchen, ist Paracetamol, den meisten als Tylenol bekannt. Wenn auf dem Produktetikett „Fieber“ oder „Schmerzmittel“ steht, ist wahrscheinlich Paracetamol enthalten. Es ist wichtig zu wissen, ob Paracetamol im Produkt enthalten ist, da eine zu große Einnahme zu Leberschäden führen kann. Wenn das Kombinationsprodukt Paracetamol enthält, sollten Sie nicht mehr Paracetamol separat einnehmen. Außerdem verwenden einige Kombinationsprodukte anstelle von Paracetamol Ibuprofen, vielen bekannt als Motrin, um Fieber zu senken oder Gliederschmerzen zu behandeln. Das ist anders als Paracetamol. Ich persönlich bevorzuge Ibuprofen gegen Fieber und Gliederschmerzen, aber manche Menschen vertragen es aufgrund von Magenreizungen möglicherweise nicht.

Ein weiteres häufiges Symptom, das Menschen behandeln möchten, ist Husten. Dextromethorphan ist der hierfür am häufigsten verwendete Wirkstoff. Oft trägt der Name des Medikaments die Initialen „DM“.

Um einen Husten zu lindern und zu lindern, ist Guaifenesin der Wirkstoff, den Sie suchen. Es würde wahrscheinlich als schleimlösend bezeichnet werden.

Wenn Sie eine laufende Nase oder eine verstopfte Nase haben, war Phenylephrin bis vor Kurzem der häufigste „nicht schläfrig machende“ Wirkstoff. Möglicherweise haben Sie jedoch gehört, dass ein FDA-Ausschuss seine Wirksamkeit bei oraler Einnahme in Frage gestellt hat. Es besteht eine gute Chance, dass es aus vielen Produkten entfernt wird, weil es als nicht wirksam gilt. CVS hat Erkältungsmedikamente, die ausschließlich Phenylephrin verwenden, bereits aus den Regalen genommen, es ist jedoch immer noch in vielen Kombinationsprodukten enthalten. Ich sollte darauf hinweisen, dass es nicht als schädlich angesehen wird, sondern wahrscheinlich nur nicht hilfreich ist.

Leider fallen die am zweithäufigsten verwendeten Wirkstoffe gegen Schnupfen und verstopfte Nase in die Kategorie „schläfrig“. Das heißt, sie machen bei den meisten Menschen schläfrig und werden oft mit Produkten kombiniert, die als „Nacht“ gekennzeichnet sind. Ich spreche von Antihistaminika. Zu den am häufigsten verwendeten gehören Doxylamin, Diphenhydramin (vielen bekannt als Benadryl), Brompheniramin und Chlorpheniramin.

Der letzte Wirkstoff, der meiner Meinung nach bei der Behandlung einer laufenden Nase und einer verstopften Nase am wirksamsten ist, ist Pseudoephedrin. Da es zur Herstellung illegaler Drogen verwendet werden kann, wird es leider hinter der Apothekentheke aufbewahrt und Sie müssen ausdrücklich danach fragen. Es ist kein Rezept erforderlich, die DEA möchte nur nicht, dass jemand mehr als eine bestimmte Menge auf einmal kaufen kann. Es gibt auch Kombinationspräparate mit Pseudoephedrin, die ebenfalls hinter der Apothekentheke aufbewahrt werden.

Meine persönliche Präferenz ist es, kein Kombinationsprodukt zu verwenden. Wenn ich Husten und eine laufende Nase hätte, könnte ich ein Produkt verwenden, das nur Dextromethorphan enthält, und Pseudoephedrin nehmen. Wenn ich Fieber und Gliederschmerzen hätte, würde ich Ibuprofen hinzufügen. Durch die Einnahme separater Produkte behandele ich meine Symptome direkter und verringere das Risiko von Medikamentenüberschneidungen oder zusätzlichen Nebenwirkungen.

Wenn Sie sich für ein Kombinationsprodukt entscheiden, empfehle ich Ihnen, die Wirkstoffkennzeichnung sorgfältig zu lesen und herauszufinden, was Sie benötigen. Wenn Sie Fragen haben, sollten Sie mit dem Apotheker sprechen, um bei der Auswahl behilflich zu sein. Dies ist auch besonders wichtig, wenn Sie unter anderen Erkrankungen leiden und andere Medikamente einnehmen.

Abschließend empfehle ich Ihnen, etwas Geld zu sparen, indem Sie die generischen Versionen all dieser Medikamente kaufen. Während Generika einen anderen Geschmack oder eine andere Textur haben können, sind die Wirkstoffe genau die gleichen und oft ist der Preis für das Generikum um mehrere Dollar niedriger. Keines dieser Medikamente lässt Ihre Krankheit schneller verschwinden, sie machen es nur ein wenig einfacher, die Symptome zu ertragen, während Ihr Körper die Infektion bekämpft.

Hier ist ein grundlegender Spickzettel mit Wirkstoffen: