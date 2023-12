Was macht Medhi Benatia eigentlich?

Derjenige, der sich derzeit in der Krise befindet Nach Angaben des Vereins steht die Ernennung in engem Zusammenhang mit der „Neuorganisation der Sportabteilung“. Sein Aufgabengebiet solle in „der sportlichen Strategie des Vereins“ und „in der Gewinnung, Ausbildung und Bindung der besten Talente“ liegen.

Für Medhi Benatia ist eine solche Aufgabe noch Neuland und durchaus anspruchsvoll. Als Tabellenzwölfter bleibt Marseille hinter den eigenen Erwartungen zurück, weshalb vereinsweit großer Druck herrscht.

Nach seiner Zeit beim FC Bayern wechselte Benatia bevor er seine Karriere in der Türkei und Katar beendete. Die Karriere des 63-fachen marokkanischen Nationalspielers ging 2021 zu Ende.