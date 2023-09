Beschriftung umschalten Hörbar

Warum landen bei Versammlungen alle in der Küche? Sind es die Gerüche? Die Wärme? Die Flasche Champagner, die im Kühlschrank steht und nur darauf wartet, geplatzt zu werden?

Was auch immer es ist (wahrscheinlich der Champagner), die Küche ist das Herzstück des Zuhauses für Familien aller Art.

Journalist, Autor und ehemaliger Moderator von Alles in Betracht gezogenMichele Norris, untersucht in ihrem neuen Podcast die Bedeutung der Familienküche. Die Küche deiner Mama.

Norris fragt ihre Gäste wie die ehemalige First Lady Michelle Obama: CBS-Morgen Moderatorin Gayle King und Schauspieler Matthew Broderick über die Küchen ihrer Mutter – woran sie sich erinnern, was sie dort gelernt haben und was es für sie bedeutet.

Was ist es? Die Familienküche.

Lassen Sie uns zunächst etwas über die Küche erfahren, in der Norris aufgewachsen ist:

„Unsere Küche war auch der Mittelpunkt des Lebens. Sie hatte einen Fernseher und ein kleines Radio. Sie hörte immer zu“, erzählte Norris Alles in Betracht gezogen. „Sie war eine der ersten Anwenderinnen des öffentlichen Radios dort oben im Minnesota Public Radio. Aber meine Schwestern übernahmen auch die Kontrolle und gingen dann ans Ende des Senders, und dann ertönte Tanzmusik und wir tanzten in der Küche.“ „

„Die Küche meiner Mama war organisiert, weil Betty Norris organisiert ist“, sagt Norris. „Es war köstlich, weil Betty Norris eine großartige Köchin ist. Und es war abenteuerlich. Meine Mutter nutzte Kochbücher, um Welten zu erkunden, die ihr sonst nicht zugänglich waren.“

Möchten Sie mehr über Essen erfahren? Höre dem zu Bedenken Sie Folge weiter wie der Hot-Dog-Esswettbewerb zu einer amerikanischen Tradition wurde.

Caia-Bild über Getty

Was wird gekocht?

Im Podcast spricht die ehemalige First Lady Michelle Obama darüber, dass ihre Familie nicht viel Geld hatte und darauf achtete, wie viel Essen sie kaufte, die Küche aber trotzdem ein warmer und sicherer Ort war.

„Sie hielten sich nicht für arm“, sagt Norris über die Familie der ehemaligen First Lady. „Das wäre kein Wort, das sie auf sich selbst anwenden würden. Aber ihre Mutter blieb zu Hause, und ihr Vater arbeitete in Chicago – ein Stadtangestellter. Und sie zogen zwei Kinder in einer kleinen Wohnung über ihren Verwandten groß. Und so war ihre Küche im Grunde genommen.“ ein umgebautes Schlafzimmer. Aber was daran interessant war, ihr dabei zuzuhören, wie sie darüber sprach, war vor allem am Ende des Podcasts, wo man hören kann, wie sie ein wenig emotional wird.“

So beschrieb Obama es im Podcast von Norris: „Das war die Kraft der Liebe meiner Eltern – diese Beständigkeit, die Qualität der Interaktionen. Das bedeutet es, Eltern zu sein. So vermittelt man seinen Kindern etwas Wertvolles.“

Die Autorin Glennon Doyle und ihre Frau, Fußballstar Abby Wambach, beschreiben im Podcast die komplizierten Zusammenhänge, die sie in ihrer eigenen Küche anhand ihrer Kindheit anstellen mussten. Wambach stammte aus einer großen Familie, in der es reichlich Nahrung gab; während Doyles Eltern ein Gefühl der Knappheit vermittelten und überwachten, was jeder aß, weil ihnen der Körperbau am Herzen lag.

„Dann lernen (Doyle und Wambach), zusammenzukommen und gemeinsam ein schönes Leben aufzubauen“, sagt Norris. „Und das stellt viele andere Probleme in ihrem Leben dar. Bei Fülle und Knappheit geht es oft um Finanzen Küche.“

Was sagen die Kinder?

Norris fragte ihre eigenen Kinder, was sie über ihre Familienküche sagen würden. Norris sagt, sie sei anfangs ein wenig besorgt gewesen: „Weil die Küchen auch der Ort sind, an dem wir Rechnungen bezahlen, wo wir uns streiten, wo wir unsere Kinder dazu auffordern, ihre Hausaufgaben zu machen, wo wir am Küchentisch verrückte Vulkanprojekte machen.“ „

„Aber ich habe die Kinder gefragt, und da kam Tanzen ins Spiel, weil wir in unserer Küche viel tanzen“, sagt Norris. „Sie sprachen über Feiertage. Sie sprachen über Gumbo. Und das ist es, was mich – meinen Mann, Broderick und mich – ein wenig zum Lächeln brachte: Sie sprachen über Beständigkeit. Dass sie wussten, dass die Küche durchweg ein warmer Raum war Selbst während wir diese verrückte Show moderierten, haben wir regelmäßig gegessen, weißt du? Ich bin schnell nach Hause gefahren und habe schnell mit den Kindern gegessen und später noch eine zweite Mahlzeit mit meinem Mann, bei der wir wirklich Zeit zum Essen hatten. Aber ich habe einfach wollte mit ihnen am Tisch sitzen, bevor sie zu Bett gingen.

Und Norris‘ Küche ist abgefahren. Nicht das Essen – die Geräusche: Stevie Wonder, Prince. Hier ist ein Beispiel, wenn Sie sich vorstellen möchten, am Tisch einer Radiolegende zu sitzen: