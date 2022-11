Was Kritiker der progressiven Strafverfolgung über Kriminalitätsspitzen und die Reformbewegung falsch machen

Washington

Joaquin Ciria kennt aus erster Hand die Macht der sogenannten progressiven Staatsanwaltschaft, die versucht, das US-amerikanische Strafrechtssystem weniger streng und ethischer zu machen.

1991 wurde er wegen Mordes ersten Grades für die Erschießung seines Freundes Felix Bastarrica verurteilt. Trotz Mängeln im Fall gegen Ciria – einschließlich der Tatsache, dass die Jury nie von Alibi-Zeugen gehört hat – wurde der 29-jährige Schwarze zu 31 Jahren lebenslanger Haft verurteilt.

Ciria wurde erst im April dieses Jahres freigelassen. Seine Rettung war eine Untersuchung der Unschuldskommission des Bezirksstaatsanwalts von San Francisco – einer Gruppe von Experten, die daran arbeiten, Behauptungen wegen unrechtmäßiger Verurteilung zu überprüfen. Wenn eine Mehrheit dafür stimmt, die Verurteilung aufzuheben, trägt die Gruppe ihre Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft vor, die die endgültige Entscheidung trifft. Der Staatsanwalt, der Cirias Freilassung sichergestellt hat: Chesa Boudin.

Ciria, jetzt 61, zollt Boudin, der im Juni bei einer historischen, weithin beobachteten Neuwahl aus dem Amt gejagt wurde, große Ehrerbietung.

„Er hat keine Angst“, sagte Ciria gegenüber CNN und bezog sich dabei auf Boudin. „Er spielt keine Politik mit dem Leben von Menschen.“

In einer Zeit, in der Kriminalitätsängste zu einer intensiven politischen Prüfung von Boudin und anderen progressiven Staatsanwälten geführt haben – letzte Woche reichten Republikaner im Repräsentantenhaus von Pennsylvania Anklageerhebungen gegen Larry Krasner ein, in denen sie behaupteten, die Politik der Staatsanwaltschaft von Philadelphia sei eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit – Einige haben argumentiert, dass der Rückruf des ehemaligen Staatsanwalts von San Francisco zeige, dass die Bewegung nicht mit den Anliegen der Wähler in Berührung komme.

Aber die Behauptung, der Ansatz reformorientierter Staatsanwälte schüre Gewaltverbrechen, ist laut neueren Untersuchungen falsch. Darüber hinaus, sagen einige Experten, bedeutet eine zu starke Konzentration auf Boudins Schicksal, fortschrittliche Staatsanwälte zu missachten, die erfolgreich mit ehrgeizigen Agenden vorankommen, während sich Zwischenwahlen abzeichnen – und sogar den Wert der Bemühungen zur Umgestaltung eines Systems schmälert, das Farbige unverhältnismäßig benachteiligt.

„Weniger strafende Staatsanwälte sind eine Form der Schadensminderung, nicht die Lösung“, so die Rechtsbeobachterin Josie Duffy Rice Anfang dieses Jahres bemerkt. „Das Paradoxe an Staatsanwälten ist Folgendes: Sie haben die Macht, viele Probleme zu verursachen, aber nicht genug Macht, um sie zu lösen.“

Sie hinzugefügt, „Staatsanwälte sind immer noch Staatsanwälte. Aber es ist notwendig, jemanden im Amt zu haben, der ein gewisses Maß an Zurückhaltung übt. Es wird keine tiefer liegenden Probleme in San Francisco oder anderswo beheben. Das ist nicht der Job. Aber es wird den Schaden verringern.“

Im Gespräch mit CNN wiederholte James Forman Jr., Juraprofessor an der Yale University und Autor des 2017 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buches „Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America“, einige von Rice’ Ansichten.

„Die meiste Zeit meines Lebens bestand die einzige Möglichkeit, Staatsanwalt zu werden, darin, zu sagen, dass Sie mehr Menschen einsperren würden – und zwar länger und unter schlechteren Bedingungen – als Ihr Gegner“, sagte Forman, der früher Pflichtverteidiger war . „Die Idee, dass es eine neue Generation von Menschen gibt, die Dinge sagen wie: ‚Reden wir über die Entkriminalisierung von Straftaten auf niedriger Ebene. Reden wir über Restorative Justice. Fragen wir uns, ob in all diesen Fällen eine lange Haftstrafe gerechtfertigt ist. Schauen wir uns alte Verurteilungen an, um zu sehen, ob sie mit falschen Informationen erlangt wurden“ – wir brauchen Menschen, die diese Fragen im gesamten System stellen. Und ein Ort, an dem wir sie brauchen, ist die Staatsanwaltschaft.“

Während sich das Land auf wichtige DA-Rennen vorbereitet – darunter in San Francisco, Maricopa County (Phoenix) in Arizona und Hennepin County (Minneapolis) in Minnesota – bestehen reformistische Staatsanwälte und ihre Unterstützer darauf, dass die Bewegung zur Überarbeitung des Strafrechtssystems fortgesetzt werden muss.

Die Freiheit von Leuten wie Ciria könnte davon abhängen.

Während einige argumentieren, dass Boudins Rückruf den Untergang für fortschrittliche Staatsanwälte anderswo bedeutet, könnten solche Vorhersagen voreilig sein.

Zum einen machten eine Reihe von Faktoren die Wahl zu etwas Einzigartigem und folglich schwierig, daraus pauschale Schlussfolgerungen zu ziehen.

„Boudin kämpfte eindeutig als Politiker, unter anderem sagte er einmal, dass eine Person einen Mord begangen habe, während sie scheinbar einen ‚Wutanfall‘ hatte. Und anders als bei normalen Wahlen werden bei den Rückrufen nicht zwei Kandidaten gegeneinander ausgespielt und können daher eher die Ansichten der Menschen über die Person als ihre Politik widerspiegeln“, schrieb John Pfaff, Juraprofessor der Fordham University, im Juli für Slate.

Er fuhr fort: „Ganz zu schweigen davon, dass es riskant ist, aus Wahlen mit geringer Wahlbeteiligung große Schlussfolgerungen zu ziehen, etwas, das selbst diejenigen vertreten, die eine größere Erzählung vorantreiben zugeben. Und die Wähler in San Francisco waren Boudin von Anfang an misstrauisch: Am Ende des Ranglistenwahlverfahrens der Stadt im Jahr 2019 gewann er knapp und verdrängte die viel gemäßigtere Suzy Loftus mit 50,8 Prozent auf 49,2 Prozent.“

Und obwohl einige fortschrittliche Staatsanwälte umkämpft sind – erinnern Sie sich an die Kampagne gegen Krasner oder die Gegenreaktion von bestimmten Seiten gegen den Staatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg – haben andere Erfolg.

So setzte sich im August in Chittenden County – dem bevölkerungsreichsten County von Vermont – die Reformatorin Sarah George in ihrer Vorwahl durch. In Contra Costa, Kalifornien, wurde die progressive Staatsanwaltschaft Diana Becton im Juni wiedergewählt. Und im Monat zuvor gewann die Reformatorin Satana Deberry in Durham, North Carolina, mühelos ihre Vorwahl.

Boudin fasste zusammen, warum sein Rückruf kein bedeutsamer Leitmoment war.

„Seit meiner Abberufung gab es (mindestens) drei große Erfolge für die kriminelle Rechtsreformbewegung“, sagte er gegenüber CNN. „Einer, das Scheitern des Rückrufs gegen (den Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles) George Gascón. Zweitens die Wiederwahl von Sarah George in Vermont. Und drittens der Sturz einer extrem konservativen, reaktionären Amtsinhaberin in Tennessee (Amy Weirich), die seit 10 Jahren im Amt ist, durch einen progressiven Reformdemokraten (Steve Mulroy).“

Wie der frühere Staatsanwalt von San Francisco ist George „wirklich optimistisch“, was die Zukunft der progressiven Strafverfolgung betrifft.

„Etwa zur selben Zeit, als Chesas Abberufung erfolgreich war, standen in Kalifornien andere fortschrittliche Staatsanwaltschaften zur Wiederwahl gegen kriminell härtere Leute. Sie haben gewonnen“, sagte sie gegenüber CNN. „Also, ich fühle mich wirklich gut bei der Bewegung. Ich denke, dass es definitiv wächst.“

Experten, mit denen CNN sprach, sagen, dass es im Vorfeld der Zwischenwahlen wichtig ist, den grundlegenden Wert von Versuchen, das kriminelle Rechtssystem des Landes neu zu erfinden, nicht aus den Augen zu verlieren.

„Es ist schwer, mehr Leute zu finden, die nicht von unserem Rechtssystem betroffen sind, die nicht aus der Nähe gesehen haben, wie es nicht funktioniert“, sagte Miriam Krinsky, die Geschäftsführerin der Gruppe Fair and Just Prosecution, gegenüber CNN . „Sie haben gesehen, wie es einen geliebten Menschen oder einen Freund oder einen Kollegen oder einen Nachbarn oder ein anderes Mitglied ihres Kreises betrifft.“

Sie achtete besonders darauf, dass der traditionelle Ansatz zur Bekämpfung der Kriminalität People of Color unverhältnismäßig belastet.

„Wir wissen, dass Rassenunterschiede in jeder Phase des kriminellen Systems vorhanden sind: Wer wird angehalten, wer wird verhaftet, wie werden sie nach der Verhaftung behandelt, wer wird strafrechtlich verfolgt, wie lange sie hinter Gittern landen und im Extremfall Fälle, für die die Todesstrafe beantragt wird und wann sie verhängt wird“, fügte Krinsky hinzu.

Lara Bazelon, Juraprofessorin an der Universität von San Francisco und Vorsitzende der Unschuldskommission, drückte einige dieser Gefühle etwas unverblümter aus.

„Bevor die Kommission existierte, hatte kein Staatsanwalt in der Geschichte von San Francisco jemals zugestimmt, jemanden zu entlasten“, sagte sie gegenüber CNN. „Stattdessen haben sie mit Händen und Füßen dafür gekämpft, dass unschuldige Menschen eingesperrt bleiben – was absolut beschämend ist, besonders in einer Stadt, die sagt, dass sie fortschrittlich ist.“

Bazelon fuhr fort: „Ich glaube nicht, dass eine Rückkehr zu den Tagen der harten Kriminalität uns in Sicherheit bringen wird. Und ich denke, dass es Stapel und Stapel von akademischen und empirischen Studien gibt, die diesen Punkt belegen.“

Es lohnt sich, noch einmal darauf hinzuweisen, dass eine fortschreitende Strafverfolgung kein Allheilmittel gegen Kriminalität ist.

„Es gibt keine einzige Sache, die 50 Jahre Härte rückgängig machen wird, die in 50 Bundesstaaten und 3.000 Bezirken und in jeder einzelnen Institution unseres Strafrechtssystems aufgebaut wurde“, sagte Forman, Rechtsprofessor in Yale.

Kurz gesagt, der Widerstand muss von allen Seiten kommen: Richter, die Menschen nicht einsperren, nur weil sie arm sind, Gesetzgeber, die bereit sind, lange Strafen für eine Vielzahl von Straftaten zu wiederholen, öffentliche Verteidigungsbüros, die mehr Geld erhalten, Staatsanwaltschaften die einen progressiven Ansatz für das Gesetz verfolgen.

Forman erklärte, dass er sich in Zukunft wünschen würde, dass sich fortschrittliche Staatsanwälte dazu verpflichten Schrumpfung die Größe und Reichweite ihrer Büros – denn wenn sie erfolgreich sind, werden sie Wege finden, die Kriminalität zu reduzieren, die nicht auf Polizei und Gefängnis angewiesen sind.

„Ich denke tatsächlich, dass der Sieg sein wird, wenn sie nicht gebraucht werden“, sagte er. „Jetzt wissen wir, dass es eine solche Welt wahrscheinlich nie geben wird, weil jedes Land der Welt seit jeher Verbrechen begangen hat. Aber wenn wir uns das als Ziel, als Traum setzen, können wir den Erfolg daran messen, ob wir Schritte in diese Richtung unternehmen.“