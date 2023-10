Joseph Czuba sitzt am Montag bei einer Anhörung im Will County Courthouse in Joliet. Czuba, 71, wurde wegen Mordes ersten Grades an dem sechsjährigen Wadea Al-Fayoume und des Versuchs, seine Mutter, Hanaan Shahin, 32, am 14. Oktober in einem Wohnhaus in Plainfield Township zu töten, angeklagt. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)