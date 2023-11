Was kommt als nächstes im Colorado-Prozess, um Trump aufgrund des 14. Verfassungszusatzes von der Abstimmung zu streichen?





Die Zeugenaussagen endeten am Freitag im Disqualifikationsprozess des ehemaligen Präsidenten Donald Trump zum 14. Verfassungszusatz in Colorado und bereiteten damit den Weg für ein historisches Urteil im Laufe dieses Monats.

Der einwöchige Prozess beinhaltete Zeugenaussagen von Rechtswissenschaftlern, die die Geschichte des „Aufstandsverbots“ der Änderung erläuterten, von Polizeibeamten des US-Kapitols, die am 6. Januar im Kampf gegen den Pro-Trump-Mob verletzt wurden, von Organisatoren der Trump-Kundgebung, die der Gewalt vorausging, und von zwei Abgeordneten des Repräsentantenhauses Gesetzgeber und Experte für Rechtsextremismus.

Die abschließenden Plädoyers sind für den 15. November geplant, ein Urteil wird bald danach erwartet.

Der 14. Verfassungszusatz, der nach dem Bürgerkrieg ratifiziert wurde, besagt, dass US-Beamte, die einen Eid auf die Einhaltung der Verfassung leisten, von künftigen Ämtern ausgeschlossen werden, wenn sie „sich an einem Aufstand beteiligen“.

Doch die Verfassung sagt nicht, wie das Verbot durchgesetzt werden soll, und seit 1919 wurde es nur zweimal angewendet, weshalb viele Experten diese Herausforderungen als weit hergeholt betrachten.

Was passiert als nächstes?

Die Richterin des Bezirksgerichts Denver Sarah Wallace, die vom amtierenden demokratischen Gouverneur Colorados auf die Richterbank berufen wurde, wird am 15. November die Schlussplädoyers anhören und kurz darauf ein Urteil fällen.

Wallace hat eine lange Liste komplexer Rechtsfragen zu beantworten. War der 6. Januar ein Aufstand? Hat sich Trump an diesem Aufstand „beteiligt“? Gilt das Aufstandsverbot für Präsidenten? Kann sie diese Bestimmung durchsetzen, oder muss der Kongress Maßnahmen ergreifen?

Die ganze Woche über hat Wallace nicht mit der Hand gedeutet, wie sie tendiert. Sie hat Dutzende Einwände von Trumps Anwälten während der Zeugenbefragung zurückgewiesen. Und am Freitag wehrte sie sich gegen einen Rechtswissenschaftler, den Trump in den Zeugenstand berufen hatte, nachdem dieser vorgeschlagen hatte, dass Trumps Wählbarkeit für ein Amt vom Kongress und nicht von den Gerichten entschieden werden sollte.

„Haben Sie Beispiele für Situationen, in denen ein Gericht grundsätzlich gesagt hat: ‚Die Verfassung ist für mich zu schwer auszulegen, deshalb lasse ich mir vom Kongress sagen, was sie bedeutet?‘“, sagte Wallace. „Generell denke ich, dass es genau die Aufgabe des Gerichts ist, die Verfassung auszulegen. Deshalb würde ich gerne von Ihnen hören, warum Sie in diesem Fall denken, dass ich sagen muss: ‚Es ist zu schwer.‘“

Der Experte Robert Delahunty, ein ehemaliger Beamter der Bush-Regierung, der an der University of St. Thomas School of Law lehrt, konnte keine Fälle anführen, um seinen Standpunkt zu untermauern.

Unabhängig davon, wer gewinnt, wird mit einer Berufung gerechnet. Der Fall wird auf der Grundlage eines besonderen Landesgesetzes verhandelt, das ein beschleunigtes Verfahren ermöglicht, sodass etwaige Berufungen direkt an den Obersten Gerichtshof von Colorado gehen. Alle sieben Richter des Gerichts werden von den Demokraten ernannt. Gegen ihre Entscheidung kann beim Obersten Gerichtshof der USA Berufung eingelegt werden, der über eine konservative Supermehrheit verfügt, darunter drei Richter, die von Trump an den Obersten Gerichtshof berufen wurden.

Derek Muller, ein Wahlrechtsexperte an der Notre Dame Law School, der in entsprechenden Fällen neutrale rechtliche Schriftsätze eingereicht hat, sagte, Wallace habe „in kurzer Zeit viele Dinge abzuwägen“.

„Es ist schwer zu sagen, wie das ausgehen wird“, sagte Müller. „Das Gericht war ziemlich passiv und hat viele Beweise zugelassen. Die Tatsache, dass das Gericht Trumps Bemühungen, den Fall abzuweisen, konsequent zurückgewiesen hat, ist eine gute Nachricht für die Kläger, die versuchen, ihn von der Abstimmung fernzuhalten.“

Wahlleugner und Revision vom 6. Januar



In gewisser Weise diente der Prozess in Denver als Vorgeschmack auf den weitaus bekannteren Subversionsprozess zur Bundestagswahl gegen Trump, der für März geplant ist.

In diesem Strafverfahren wurde Trump nicht der Anstiftung zum Aufruhr oder des Aufstands beschuldigt. Doch die Anklageschrift des Sonderermittlers Jack Smith zitiert aus Trumps Rede vom 6. Januar und beschreibt, wie er die Gewalt angeheizt hat. (Trump hat sich nicht schuldig bekannt.)

Dies war ein wichtiger Teil des Colorado-Falls, und Bundesanwälte könnten in ähnlicher Weise versuchen, Aussagen von Polizeibehörden und Gesetzgebern zu veröffentlichen, die beschreiben können, wie Trumps Handlungen die Bestätigung der Wahlergebnisse von 2020 behinderten.

Trumps Verteidigung in Colorado stützte sich stark auf den Revisionismus vom 6. Januar und enthielt Aussagen eines reuelosen Randalierers im US-Kapitol und anderer, die immer noch behaupten, die Wahl 2020 sei gestohlen worden.

Im Hinblick auf die Prozessstrategie könnten diese Zeugen das Argument der Herausforderer, dass es sich beim 6. Januar um einen Aufstand gehandelt habe, entkräften. Der 14. Verfassungszusatz definiert den Begriff eigentlich nicht.

Amy Kremer, eine der Organisatorinnen der Kundgebung am 6. Januar, sagte am Donnerstag aus, dass die Menge an der Ellipse voller „patriotischer, freiheitsliebender Bürger“ sei, die „freudig sangen und tanzten“, auch nachdem Trump seine Bemerkungen beendet hatte. (Nach ihrer Aussage Kremer online gestellt ein Foto des überrannten Kapitols und sagte: „Die Wahl 2020 wurde gestohlen!“)

Trumps Anwälte sagen, dies zeige, dass seine Worte nicht zu Gewalt aufgerufen hätten, einem Kernelement seiner Verteidigung. Viele Kundgebungsteilnehmer ignorierten Trumps Aufruf, zum Kapitol zu gehen. Viele, die dorthin marschierten, blieben friedlich. Doch Tausende beteiligten sich an einem gewalttätigen Aufstand, wie bereits zu Beginn des Prozesses von zwei der 140 Polizisten hervorgehoben wurde, die bei dem Handgemenge verletzt wurden.

Ein Randalierer, Tom Bjorklund, sagte am Donnerstag für Trumps Verteidigung aus und gab im Zeugenstand zu, dass er das Gelände des Kapitols verletzt hatte, sagte jedoch, er habe das Gebäude nie betreten. Björklund, jetzt Schatzmeister der Republikaner in Colorado, wurde keiner Straftat angeklagt und er sagte aus, dass er sich im Kapitol nicht an Gewalttaten beteiligt habe.

„Es ist eine Art Beleidigung für Aufständische auf der ganzen Welt“, sagte Björklund. „Denn die bloße Wut der Republikaner auf eine Wahl kann kaum das Niveau eines Aufstands erreichen.“

Der Pentagon-Beamte der Trump-Ära, Kash Patel, machte die Bürgermeisterin von Washington, DC, Muriel Bowser, eine Demokratin, für die langsame Reaktion der Nationalgarde verantwortlich, die Stunden brauchte, um den Aufstand niederzuschlagen.

Und der Abgeordnete Ken Buck – der kein Leugner der Wahl 2020 ist – stellte die Glaubwürdigkeit des Ausschusses vom 6. Januar in Frage, da dieser nur aus Demokraten und Anti-Trump-Republikanern bestand. Der Fall der Herausforderer stützt sich weitgehend auf den Abschlussbericht des Gremiums, in dem empfohlen wurde, Trump gemäß dem 14. Verfassungszusatz von seinem künftigen Amt auszuschließen.