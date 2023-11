Was kommt als nächstes für Sam Bankman-Fried?

Die sieben Schuldsprüche, die eine Jury in Manhattan letzte Woche einstimmig gegen Sam Bankman-Fried verkündete, sind nur der Anfang seiner rechtlichen Gefahren.

Der FTX-Gründer, der derzeit in einem Verwaltungsgefängnis in Brooklyn festgehalten wird, muss in den kommenden Wochen und Monaten eine Reihe von Entscheidungen treffen, die seine Zukunft prägen werden.

In dieser Gerichtsskizze steht FTX-Gründer Sam Bankman-Fried seinen Anwälten zur Seite, nachdem das Urteil in seinem Betrugsprozess verkündet wurde. REUTERS/Jane Rosenberg (JANE ROSENBERG / reuters)

Sollte er gegen seine strafrechtlichen Verurteilungen Berufung einlegen? Welches Argument kann er in seinen eigenen Worten vorbringen, um seine Strafe zu verkürzen? Muss er sich auf einen zweiten Prozess wegen einer separaten Anklageschrift der Regierung vorbereiten?

Hier ist ein genauerer Blick auf den weiteren Weg:

Sollte er Berufung einlegen?

Zunächst muss entschieden werden, ob gegen seine strafrechtlichen Verurteilungen Berufung eingelegt werden soll. Bankman-Fried ist nicht verpflichtet, gegen seinen Fall Berufung einzulegen, obwohl von ihm erwartet wird, dass er dies tut.

Und er muss bald etwas unternehmen. Bankman-Frieds Berufung muss zwei Wochen nach seinem Schuldspruch am 2. November eingelegt werden, und Anträge nach dem Verfahren müssen bis zum 20. November eingereicht werden.

Im Falle einer Berufung kann das Berufungsgericht nur begrenzte Faktoren berücksichtigen, um zu entscheiden, ob seinem Antrag stattgegeben oder abgelehnt wird, und die Entscheidung des Gerichts basiert nicht auf einer Wiederholung des Prozesses gegen Bankman-Fried, sondern ausschließlich auf den Protokollen des Prozesses Gerichtssache.

Zu den Berufungsgründen können Fehler von Regierungsbeamten bei der Durchführung des Strafverfahrens, Fehler von Richter Kaplan bei der Anwendung des Gesetzes, Fehlverhalten von Geschworenen und ineffektive Unterstützung durch einen Anwalt gehören.

Werden Fehler festgestellt, kann das Berufungsgericht die Verurteilungen von Bankman-Fried ganz oder teilweise aufheben.

Kann er seine Strafe reduzieren?

Bankman-Fried soll am 28. März nächsten Jahres verurteilt werden. Die Person, die darüber entscheidet, wie lange er im Gefängnis bleibt, ist Richter Lewis Kaplan vom US-Bundesbezirksgericht, der Bankman-Frieds Fall leitete und ihn im Zeugenstand wiederholt ermahnte, weil er Fragen nicht direkt beantwortete.

Ein Faktor, den der Richter abwägen könnte, ist, ob eine längere Strafe andere davon abhalten würde, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen, sagte Martin Auerbach, Wirtschaftsstrafverteidiger und ehemaliger Bundesanwalt.

Die Geschichte geht weiter

„Kaplan könnte durchaus denken, dass dies eine Botschaft ist, die nicht nur diesem Einzelnen, sondern einer ganzen Generation gesagt werden muss“, sagte Auerbach.

In dieser Gerichtsskizze vom letzten Monat wird FTX-Gründer Sam Bankman-Fried (rechts) von der stellvertretenden US-Anwältin Danielle Sassoon (links) ins Kreuzverhör genommen, während Richter Lewis Kaplan (Mitte) zuhört. (Elizabeth Williams über AP) (VERBUNDENE PRESSE)

Ein weiterer Faktor ist der Dollarbetrag des Bankman-Fried-Betrugs.

Die bundesstaatlichen Richtlinien zur Verurteilung von Strafen sind zwar beratend und nicht verbindlich, schlagen jedoch eine Grundhaftstrafe sowie Verbesserungen bei der „Verlustberechnung“ vor, die eine Verlängerung der Haftstrafe vorschlagen, wenn die Verluste der Opfer zunehmen. Das Kalkül, sagte Auerbach, sei ein entscheidender Faktor bei Wirtschaftskriminalität.

„Ich denke, dass die Herausforderung darin besteht, dass das Ausmaß des Verlusts groß genug ist“, sagte Auerback über die 10 bis 14 Milliarden US-Dollar, die Bankman-Fried seinen FTX-Kunden nach Ansicht der Staatsanwaltschaft gestohlen habe. „Er steht wahrscheinlich an der Spitze der Charts.“

Aufgrund der Verurteilungen von Bankman-Fried kann Richter Kaplan eine Höchststrafe von 110 Jahren verhängen.

Verbesserungen der US-Bundesverurteilungsrichtlinien / Verbesserungen bei Dollarverlusten bei Finanzkriminalität (US-Sentencing Commission)

Bevor eine Strafe verhängt wird, wird Bankman-Fried, seinen Anwälten sowie Staatsanwälten die Möglichkeit gegeben, Beweise vorzulegen, die auch Zeugenaussagen umfassen können, um eine mildere oder strengere Strafe zu stützen.

Bankman-Fried wird eine zusätzliche Chance haben, vor Gericht eine Aussage oder „Allokation“ abzugeben.

Diese Möglichkeiten werden wichtig sein, da ein weiterer gemeinsamer Faktor, der bei der Verurteilung eine Rolle spielt, die Frage ist, ob ein Angeklagter die Verantwortung für seine kriminellen Handlungen übernommen hat.

„Sicherlich stimmte die Art und Weise, wie der Richter diesen Prozess anzugehen schien, mit seiner Ansicht überein, dass Sam Bankman-Fried es einfach nicht verstanden hat. „Das trägt dazu bei, dem Angeklagten die Schwere seines Verhaltens vor Augen zu führen“, sagte Auerbach.

Wird es einen zweiten Prozess geben?

Möglicherweise muss Bankman-Fried auch mit den Vorbereitungen für einen zweiten Prozess beginnen. Denn gegen ihn sind noch sechs Strafverfahren anhängig.

Zu den Anklagen gehören Verschwörung zum Bankbetrug, Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts, Verschwörung zur Leistung illegaler politischer Spenden und Betrug der Bundeswahlkommission sowie Verschwörung zur Verletzung von Anti-Korruptionsgesetzen.

Als Vorprozesssieg für die Verteidigung stimmte Richter Kaplan zu, diese Anklagepunkte aus dem Fall der Regierung herauszunehmen.

FTX-Gründer Sam Bankman-Fried steht in dieser Gerichtsskizze, während der Vorarbeiter der Jury das Urteil in seinem Betrugsprozess wegen des Zusammenbruchs der bankrotten Kryptowährungsbörse verliest. REUTERS/Jane Rosenberg (JANE ROSENBERG / reuters)

Die Anwälte von Bankman-Fried argumentierten mit Erfolg, dass die Regierung die Anklage nicht ohne Zustimmung der Regierung der Bahamas erheben dürfe, da die Anklage nicht in ihrer Vereinbarung zur Auslieferung von Bankman-Fried von den Bahamas an die USA enthalten sei. Er wurde im Dezember auf den Bahamas festgenommen.

Am 28. März soll mit der Auswahl der Geschworenen ein Verfahren zu den zusätzlichen Anklagepunkten beginnen. Es ist jedoch unklar, ob die Regierung erwägt, die Anklagepunkte zu ändern oder fallenzulassen.

Nachdem das Urteil der Jury vor Gericht verlesen worden war, fragte Richter Kaplan die Anwälte der Regierung, ob sie beabsichtigten, mit der Anklage fortzufahren, oder mehr Zeit für die Entscheidung benötigten. Die Regierung forderte mehr Zeit und eine Aktualisierung der Entscheidung bis zum 1. Februar.

Droht ihm eine zivilrechtliche Strafe?

Bankman-Fried sieht sich außerdem mit möglichen Geldstrafen und Verboten konfrontiert, jemals wieder mit bestimmten Wertpapieren zu handeln.

Sowohl die Securities and Exchange Commission als auch die CFTC haben Bankman-Fried im Dezember wegen verschiedener zivilrechtlicher Klagen im Zusammenhang mit Betrug angeklagt, darunter Verstöße gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen des Securities Act von 1933 und des Securities Exchange Act von 1934 sowie Betrug im Zusammenhang mit dem Verkauf von digitalen Gütern.

Die SEC fordert einen Richter auf, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, die es Bankman-Fried verbietet, sich künftig an der Ausgabe, dem Kauf, dem Angebot oder dem Verkauf von Wertpapieren zu beteiligen, mit Ausnahme seines eigenen Privatkontos, um Bankman-Fried von angeblich unrechtmäßig erworbenen Gewinnen zu befreien. und ihn daran zu hindern, Positionen als Unternehmensdirektor oder leitender Angestellter zu bekleiden.

Im Februar gab Richter Kaplan dem Antrag des Justizministeriums statt, in die Fälle einzugreifen, sodass die Verfahren bis zum Abschluss des parallelen Strafverfahrens gegen Bankman-Fried ausgesetzt werden konnten. In der Anordnung wurde nicht angegeben, ob die Angelegenheit bis zum Abschluss eines zweiten Strafverfahrens auf Eis gelegt werden würde.

Die CFTC fordert in ihrem Fall Rückerstattung, Abschöpfung, zivilrechtliche Geldstrafen und dauerhafte Verbote, die Bankman-Fried und seine Unternehmen daran hindern würden, Handel zu treiben und sich bei der Kommission zu registrieren.

Alexis Keenan ist Rechtsreporter für Yahoo Finance. Folgen Sie Alexis auf Twitter @alexiskweed.

Lesen Sie die neuesten Nachrichten über Sam Bankman-Fried und den FTX-Betrugsprozess:

Klicken Sie hier für die neuesten Krypto-Nachrichten, Updates, Werte, Preise und mehr im Zusammenhang mit Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, DeFi und NFTs

Lesen Sie die neuesten Finanz- und Wirtschaftsnachrichten von Yahoo Finance