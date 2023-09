CNN

Die Aussicht auf einen Regierungsstillstand in den USA wird mit jedem Tag wahrscheinlicher, da sich die Gesetzgeber noch nicht darauf geeinigt haben, die Finanzierung über eine kritische Frist am Monatsende hinaus zu verlängern.

Die Führer des Kongresses auf beiden Seiten des Ganges hoffen, eine kurzfristige Finanzierungsverlängerung zu verabschieden, um das Licht am Laufen zu halten und einen Shutdown abzuwenden. Es ist jedoch überhaupt nicht klar, ob der Plan erfolgreich sein wird, da zwischen den beiden Parteien tiefe Meinungsverschiedenheiten über die Ausgaben und politische Meinungsverschiedenheiten über Themen wie die Hilfe für die Ukraine bestehen.

Hier erfahren Sie, was Sie wissen sollten, wenn die Regierung ihre Arbeit niederlegt, und was die aktuelle Lage bestimmt:

Die staatliche Förderung endet am Samstag, dem 30. September, wenn die Uhr Mitternacht schlägt, und es ist der 1. Oktober, der den Beginn des neuen Haushaltsjahres markiert. (Kurz gesagt wird die Frist üblicherweise als der 30. September um Mitternacht beschrieben.)

Wenn es dem Kongress nicht gelingt, innerhalb dieser Frist ein Gesetz zur Erneuerung der Finanzierung zu verabschieden, wird die Bundesregierung um Mitternacht schließen. Da dies über das Wochenende erfolgen würde, würden sich die vollen Auswirkungen eines Shutdowns erst zu Beginn der Arbeitswoche am Montag zeigen.

Im Falle einer Schließung würden viele Regierungsoperationen eingestellt, einige als „wesentlich“ erachtete Dienste würden jedoch weitergeführt.

Bundesbehörden verfügen über Notfallpläne, die als Fahrplan dafür dienen, was weitergeht und was aufhört. Vorerst haben die Behörden noch Zeit, die Pläne zu überprüfen und zu aktualisieren, und es ist nicht möglich, genau vorherzusagen, wie sich ein Shutdown am Ende des Monats auf den Regierungsbetrieb auswirken würde.

Regierungsoperationen und -dienste, die während eines Shutdowns weitergeführt werden, sind Aktivitäten, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und der nationalen Sicherheit als notwendig erachtet werden oder aus anderen Gründen als kritisch gelten. Beispiele für Dienste, die während früherer Schließungen weitergeführt wurden, sind der Grenzschutz, die Strafverfolgung des Bundes und die Flugsicherung.

Bundesbedienstete, deren Arbeit als „unwesentlich“ erachtet wird, würden beurlaubt, was bedeutet, dass sie während des Shutdowns nicht arbeiten und kein Gehalt erhalten würden. Mitarbeiter, deren Jobs als „wesentlich“ gelten, würden weiterhin arbeiten, aber auch sie würden während des Shutdowns nicht bezahlt.

Sobald ein Shutdown beendet ist, erhalten Bundesbedienstete, die arbeiten mussten und beurlaubt wurden, eine Nachzahlung.

In der Vergangenheit war die Rückvergütung für beurlaubte Arbeitnehmer nicht garantiert, obwohl der Kongress Maßnahmen ergreifen konnte und tat, um sicherzustellen, dass diese Arbeitnehmer nach Beendigung eines Betriebsstillstands für entgangene Löhne entschädigt wurden. Nun ist die Nachzahlung für beurlaubte Arbeitnehmer jedoch automatisch garantiert, da 2019 ein von Senator Ben Cardin, einem Demokraten aus Maryland, erlassenes Gesetz erlassen wurde. Arbeitnehmern, die als „unverzichtbar“ galten und zur Arbeit verpflichtet waren, wurde die Nachzahlung bereits nach einer Schließung zuvor garantiert zur Verabschiedung dieses Gesetzes.

Und nicht nur Bundesbedienstete spüren die Auswirkungen eines Shutdowns.

Während der Schließungen in der Vergangenheit sind Nationalparks in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Obwohl National Park Service-Standorte im ganzen Land während früherer Schließungen der Regierung geschlossen waren, blieben viele geöffnet, waren aber während einer Schließung im Jahr 2019 unter der Trump-Regierung stark unterbesetzt Sammlung, Einrichtungen oder Straßeninstandhaltung.

„Wenn man ein Regierungsangestellter ist, ist das äußerst störend – egal, ob man nicht zur Arbeit geht oder ob man es tut“, sagte Maya MacGuineas, Präsidentin des Committee for a Responsible Federal Budget, einer überparteilichen, gemeinnützigen Organisation. „Wenn Sie jemand sind, der einen der Dienste nutzen möchte, auf die Sie keinen Zugriff haben, ist das äußerst störend. Aber für viele Menschen … passieren all die Dinge, die sie von der Regierung erwarten und gewohnt sind, immer noch, und die Unannehmlichkeiten und die Art der verschwendeten Zeit und verschwendeten Ressourcen sind Dinge, die sie nicht direkt sehen und spüren.“

Zwischen dem Repräsentantenhaus und dem Senat besteht derzeit eine tiefe Kluft über die Bemühungen, einen Konsens über ein Gesamtausgabengesetz zu erzielen und es zu verabschieden, da konservative Hardliner im Repräsentantenhaus auf tiefgreifende Ausgabenkürzungen und umstrittene politische Ergänzungen drängen, die sowohl die Demokraten als auch einige Republikaner abgelehnt haben als zu extrem.

Da die Finanzierungsfrist näher rückt, hoffen führende Gesetzgeber beider Parteien, eine kurzfristige Finanzierungsverlängerung zu verabschieden, die auf dem Capitol Hill als fortlaufende Resolution oder kurz CR bekannt ist. Diese kurzfristigen Maßnahmen werden häufig als Notlösung eingesetzt, um einen Stillstand abzuwenden und mehr Zeit für den Abschluss einer umfassenderen Finanzierungsvereinbarung für das gesamte Jahr zu gewinnen.

Es ist jedoch nicht klar, ob es genug Konsens geben wird, um auch nur einen Gesetzentwurf zur kurzfristigen Finanzierung vor Monatsende von beiden Kammern zu verabschieden, da die Konservativen des Repräsentantenhauses gegen die Möglichkeit eines Notlösungsgesetzes schimpfen und damit gedroht haben, für eine Weile dagegen zu stimmen Sie fordern große politische Zugeständnisse, die keine Chance haben, den Senat zu passieren.

Ein Streit um Hilfe für die Ukraine könnte ebenfalls im Mittelpunkt stehen und die Bemühungen um die Verabschiedung eines kurzfristigen Gesetzes weiter erschweren.

Demokraten und Republikaner im Senat befürworten nachdrücklich zusätzliche Hilfe für die Ukraine, die Teil eines Notlösungsgesetzes sein könnte, aber viele Republikaner im Repräsentantenhaus zögern, weiterhin Hilfe zu senden, und möchten nicht, dass dies mit einem kurzfristigen Finanzierungsgesetz verknüpft wird.

Das Weiße Haus hat diese Woche eindringlich gewarnt, dass ein Shutdown wichtige Bundesprogramme gefährden könnte.

In seiner Warnung schätzte das Weiße Haus, dass 10.000 Kinder im ganzen Land den Zugang zu Head Start-Programmen verlieren würden, da das Ministerium für Gesundheit und Soziale Dienste während eines Shutdowns keine Zuschüsse mehr gewähren könne und Fluglotsen und TSA-Beamte unbezahlt arbeiten müssten , was zu Reiseverzögerungen im ganzen Land führt. Eine Schließung würde auch die Inspektionen zur Lebensmittelsicherheit durch die Food and Drug Administration verzögern.

„Diese Konsequenzen sind real und vermeidbar – aber nur, wenn die Republikaner im Repräsentantenhaus aufhören, politische Spielchen mit dem Leben der Menschen zu spielen und den ideologischen Forderungen ihrer extremsten, rechtsextremen Mitglieder nachzukommen“, sagte das Weiße Haus.