Eine ehemalige Altenpflegerin, die behindert ist

Nachname: Ich möchte anonym bleiben*

Alter: 56 Jahre

Residenz: Lüneburg

Ausbildung: Altenpfleger

Letzte Aktivität: Ich bin seit 15 Jahren im Ruhestand, weil ich aufgrund einer Lungenembolie arbeitsunfähig bin. Später ging eine Operation schief und mein Darm wurde schwer verletzt. Es folgten mehrere Operationen und die gesundheitlichen Folgen betreffen mich noch heute. Ich leide auch unter einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Monatliches Bruttoeinkommen: 1183 Euro – 813 Euro Rente plus 370 Euro Grundsicherung (wird einkommens- und mietabhängig berechnet)

Haushaltsnettoeinkommen pro Monat: 1094 Euro. Ich muss keine Steuern zahlen, sondern Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Ich lebe alleine.

Jährliche Sonderzahlungen: kein zusätzliches Geld

Familienstand: geschieden

Mieten pro Monat für eine Zweizimmerwohnung mit 45 Quadratmetern im betreuten Wohnen: 580 Euro warm, davon 80 Euro Pflegegeld. Ich passe auf mich auf, nutze aber zum Beispiel den Notrufknopf. Eine günstigere Wohnung kann man nicht finden, seit neun Monaten bin ich auf der Suche nach meiner jetzigen Wohnung.

Monatliche Heizkosten: 50 Euro

Wie stark sind diese während der Energiekrise gestiegen: Seit meinem Einzug gibt es keine Stromrechnung mehr.

Monatliche Stromkosten: 70 Euro

Wie sich diese während der Energiekrise verändert haben: Durch die Trennung vom Partner von 110 auf 70 Euro gesunken, jetzt aber kein Einkommen mehr.

Zusätzliche Fixkosten pro Monat:

Internet inklusive Festnetz 44 Euro. Darauf möchte ich nicht verzichten, das Internet ist mein Fenster zur Welt. Ab August wird der Tarif noch mal 5 Euro teurer, ich bin aber vertraglich für zwei Jahre gebunden.

Handy, Mobiltelefon 13 Euro

13 Euro Magenta-TV 26 Euro

Sport 15 Euro: Stuhlgymnastik wird in der Einrichtung für betreutes Wohnen angeboten. Ab September wird es auch Reha-Sport in Form von Stuhlgymnastik geben, das übernimmt hoffentlich die Krankenkasse.

Hausrat- und Haftpflichtversicherung 17 Euro

Nicht verschreibungspflichtige Medikamente: 30 Euro

Das Endergebnis ist das verfügbare Haushaltseinkommen für Lebensmittel, Hygiene, Freizeit, Kleidung etc.: 299 Euro

Wie viel gebe ich für Lebensmittel aus: 200 bis 250 Euro. Wurst, Käse oder Joghurt kann ich mir nicht leisten, frisches Obst und Gemüse nur sehr selten. Gesunde Ernährung ist kaum noch möglich. Aufgrund meines Diabetes muss ich mich dringend gesund ernähren und abnehmen.

Wie viel mehr muss ich für Lebensmittel ausgeben als vor einem Jahr: Die Kosten fühlten sich an, als hätten sie sich verdoppelt. Früher war genug Geld übrig, um problemlos meine Medikamente zu kaufen, jetzt ist es nicht mehr da. Ich muss für Diabetes-Teststreifen und Medikamente gegen die Symptome, die aus meiner erfolglosen Operation resultieren, und für die Nebenwirkungen meiner Diabetes-Behandlung selbst aufkommen. Mein Arzt hat mir auch eine Magenverkleinerung empfohlen, einen Teil der Kosten – für das Gutachten, die Hälfte der Ernährungsberatung und Vitamine danach – muss ich selbst bezahlen. Ich weiß immer noch nicht einmal, wie ich das machen soll.

Wo kann ich aufgrund der hohen Inflation sparen: Ich kaufe nur die nötigsten Medikamente, die ich selbst bezahlen muss. Ich kann mir zum Beispiel keine Halsschmerzen-Tabletten leisten. Bei Lebensmitteln achte ich äußerst auf die Preise und fahre mit dem Fahrrad zu den vier Supermärkten in der Umgebung, um die günstigsten Angebote zu finden. Die weiteste Entfernung liegt bei fünf Kilometern.

Wie viel kann ich im Urlaub ausgeben: Nichts. Mein letzter Urlaub war vor acht Jahren, aber meine Mutter hat dafür bezahlt.

Wie viel Geld bleibt am Ende des Monats übrig: Nichts. Früher war noch etwas übrig, ich konnte mir Kleidung kaufen, vor anderthalb Jahren sogar ein E-Bike, das wäre nicht mehr machbar. Aus gesundheitlichen Gründen könnte ich kein normales Fahrrad ohne Motor fahren. Mit dem Bus zu fahren wäre Luxus, eine einfache Fahrt kostet 2,50 Euro. Finanziell wurde es vor anderthalb Jahren richtig eng, nicht nur wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten, sondern auch wegen der Trennung von meinem Partner. Alles kam auf einmal und ich musste umziehen, ich suchte neun Monate lang nach einer bezahlbaren Wohnung.

Wünsche an Politiker: Dass wir endlich an die geringeren Einkommen denken sollten, an die Menschen, die alleine leben und das alles kaum bewältigen können. Und an die Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen wirklich nicht mehr arbeiten können und trotzdem mit dem Satz des Bürgereinkommens auskommen müssen. Meiner Meinung nach sollten Menschen, die nicht mehr arbeiten können, mehr Geld bekommen als diejenigen, die noch arbeitsfähig sind, denn letztere können ihr Grundeinkommen aufstocken. Mich ärgert auch, dass zum Beispiel die Kanzlerin und die Bundesminister 3.000 Euro als Inflationsausgleich einstecken, der kleine Mann aber nichts bekommt.

