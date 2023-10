Was können wir uns noch leisten?

Vor allem Energie und Lebensmittel sind deutlich teurer geworden. Bei ntv.de verraten regelmäßig Menschen aus allen Einkommensgruppen, was das für ihren Alltag bedeutet – wie hoch ihr Einkommen ist, wofür sie wie viel Geld ausgibt und was am Monatsende übrig bleibt. Heute:

Name: Katharina

Ändern: 57

Wohnort: Hamburg

Ausbildung: BWL-Studium

Aktuelle Tätigkeit: Controllerin

Arbeitszeit pro Woche: 39 Stunden

Monatlicher Bruttogehalt: 4931 Euro

Weihnachtsgeld: 4931 Euro pro Jahr

Familienstand: geschieden, drei Kinder (17, 20 und 26 Jahre alt)

Haushalts-Nettoeinkommen pro Monat: rund 4.700 Euro aus

knapp 3100 Euro Monatsgehalt

500 Euro Kindergeld für meine beiden jüngeren Kinder (da der Älteste schon über 25 Jahre ist, gibt es für ihn kein Kindergeld mehr)

50 Euro Mieteinnahmen nach Steuern (gem. Steuererklärung 2022)

310 Euro Dividende nach Steuern (2023 war ein gutes Jahr)

760 Euro Unterhalt

Darüber hinaus habe ich einmal pro Jahr rund 2200 bekommen Euro netto Weihnachtsgeld und oft eine Steuerrückzahlung, teils mehrere Hundert Euro pro Jahr

Kosten für mein Reihenhaus mit 112 Quadratmetern: Insgesamt 533 Euro aus 165 Euro Darlehen (Bank und privat), 325 Euro Betriebskosten ohne Heizung und Warmwasser sowie 43 Euro Grundsteuer

Monatliche Kosten für Heizung und Warmwasser mit Gas: Mein Abschlag beträgt unverändert 254 Euro, für das vergangene Jahr musste ich allerdings 2326 Euro nachzahlen, pro Monat kamen umgerechnet auch 193 Euro dazu. Wir haben in diesem Fall einen ungünstigen Tarif, der sich immer an den aktuellen Preisen orientiert. Da die Preise inzwischen wieder gesunken sind, sollte meine Nachzahlung für dieses Jahr aber nicht mehr so ​​hoch ausfallen.

Wie stark diese im Lauf der Energiekrise gestiegen sind: Heizungen und Warmwasser sind im vergangenen Jahr um drei Viertel teurer gewesen.

Monatliche Stromkosten: 91 Euro

Wie stark diese im Lauf der Energiekrise gestiegen sind: 16 Prozent

Weitere Fixkosten pro Monat:

Riester-Vertrag: 110 Euro

Internet, Festnetz und Handyverträge für mich und mein jüngstes Kind: knapp 60 Euro

Rundfunkgebühr: 18 Euro

Versicherungen: 147 Euro für KFZ-, Haftpflicht-, Hausrat- und Zusatzkrankenversicherung

Mobilität: 300 Euro für Tanken, Steuer und Rücklagen für ein neues Auto, das ich absehbar brauche werde, sowie das Nahverkehrsticket für mein jüngstes Kind

Sport: 70 Euro für mein Fitnessstudio und die beiden Sportvereine meines jüngsten Kindes

Zeitungsabonnement: 25 Euro

Kontoführungsgebühr: 10 Euro

Zusätzliche Ausgaben für die zwei Kinder, die auswärts studieren (ich zahle mehr als ich hätte, weil ihr Vater nicht so viel bezahlt, wie er hätte):

Art 1: Wohnen 535 + 120 Euro zum Leben = 655 Euro pro Monat

Art 2: Wohnen 456 + 120 Euro zum Leben = 576 Euro pro Monat

(Typ 3 ist in den oben aufgeführten Fixkosten enthalten)

Unterm Strich frei verfügbares Haushaltseinkommen für Lebensmittel, Hygiene, Freizeit, Kleidung, Urlaub etc.: rund 1800 Euro

Wie viel mehr ich heute für Lebensmittel ausgebe als vor eineinhalb Jahren: Etwa 30 Prozent mehr, insgesamt gebe ich im Supermarkt für mich und meinen jüngsten Sohn, der noch bei mir lebt, mindestens 500 Euro aus.

Wofür ich am meisten Geld ausgebe:

Lebensmittel und Freizeit: Ich gehe ungefähr einmal im Monat ins Theater, Kino und zu Konzerten. Dafür gebe ich monatlich im Schnitt insgesamt 70 Euro aus. Mein Partner lädt mich oft ein.

70 Euro aus. Mein Partner lädt mich oft ein. Reisen: Ich verreise nicht nur mit meinem Partner und meinem jüngsten Kind, sondern auch einmal pro Jahr mit einem meiner beiden älteren Kinder.

Besondere Ausgaben in diesem Jahr:

5000 Euro Sondertilgung bei meiner Hypothek fürs Haus

450 Euro Sonderzahlung an unsere Wohnungseigentümergemeinschaft

370 Euro für die Abschlussfahrt meines jüngsten Kindes plus Taschengeld

200 Euro wegen des Umzugs meines ältesten Kindes

Wie viel ich für Urlaub ausgebe: Früher habe ich gerne Kurzreisen gemacht, dieses Jahr weniger. Bereits im Vorjahr geplante Reisen gefunden, ich habe alle Reisen aus Rücklagen bezahlt:

Acht Tage Ägypten mit meinem Partner: 1200 Euro für mich

Acht Tage in Deutschland mit meinem Partner: 1200 Euro für mich

Vier Tage Kopenhagen mit meiner Tochter: 1200 Euro für uns beide

Sieben Tage Ski-Reise meines jüngsten Sohnes mit Freunden: 1000 Euro für ihn

Acht Tage Sommer-Trip meines jüngsten Sohnes mit Freunden von ihm: 300 Euro für ihn

Zwei Wochenendtrips mit meinem Partner für jeweils 250 Euro für mich (alles inklusive)

Sechs Tage Bildungsurlaub: 400 Euro für mich

An welchen Stellen ich aufgrund der hohen Inflation spare: Ich kaufe jetzt noch mehr Lebensmittel, wenn sie im Angebot sind, und koche günstiger, zum Beispiel weniger Fleisch. Ich habe den ganzen Winter wenig geheizt und kürzer geduscht. Freizeitaktivitäten kürze ich auch. Nur bereits am Jahresanfang zugesagte Reisen finden statt. Ich gehe seltener zum Friseur, das Färben übernehme ich schon länger selbst. Das Kleidungsbudget für mich habe ich gekürzt. Den Kindern gegenüber bin ich immer großzügig, sie sollen nicht darunter leiden, dass alles so teuer geworden ist.

Bis Sommer 2022 habe ich nur 34 Stunden pro Woche gearbeitet, dann hat mein Arbeitgeber endlich auf 39 Stunden aufgestockt. Was ich nun mehr verdiene, wird allerdings durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten aufgefressen.

Inflation zum Anfassen Die Angaben dieser wichtigsten Einnahmen und Ausgaben basieren auf Selbstauskünften, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Spannend, oder? Wenn Sie auch mitmachen möchten, melden Sie sich gerne per E-Mail an mitmachen(at)ntv.de

Wie viel am Monatsende übrigbleibt: Dieses Jahr bin ich im Minus, da ich viele Sonderausgaben hatte. Allein fürs Wohnen musste ich ja schnell 2800 Euro nachzahlen.

Wie viel davon ich zurücklege: Ich lege jeden Monat 200 Euro auf ein Tagesgeldkonto zurück. In diesem Jahr habe ich allerdings 2000 Euro von diesem Rücklagenkonto auf mein Girokonto übertragen.

Wünsche an die Politik: Menschen mit mittlerem Einkommen sollten nicht so hohe Steuern und Abgaben zahlen müssen. Und es sollte einfacher möglich sein, nicht zahlende Väter zu Unterhaltsleistungen zu zwingen.