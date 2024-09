Es ist die quälende Frage, die sich fast täglich nach Feierabend stellt: Was soll ich heute kochen? Pasta, Pizza, Auflauf oder doch lieber eine bodenständige Brotzeit? Möglichkeiten gibt es viele, doch oft ist es die schiere Anzahl an Gerichten, die so manchen müden Arbeitnehmer zur Verzweiflung treibt.

Was soll ich heute kochen?

Rezept des Tages, 23.09.2024

Damit Du die Entscheidungslast nicht überstrapazieren musst, findest Du hier täglich unser Rezept zum Ausprobieren – mal ausgefallen, mal einfach. Hauptsache, es schmeckt.

Cordon bleu Kalbfleisch, geschmolzener Käse und herzhafter Schinken – wer diese drei Zutaten kombiniert, erhält ein leckeres Cordon Bleu.

Unser Tagesrezept passt heute nicht in Ihren Speiseplan? Weiter unten im Artikel finden Sie viele weitere Ideen zum Nachkochen, ob schnell und einfach, gesund oder bei Kindern besonders beliebt.

Was soll ich heute kochen, das schnell, einfach und gesund ist?

Gerade in einer stressigen Arbeitswoche sollte es schnell und einfach gehen, da sind sich viele einig. Wer wenig Zeit hat, aber trotzdem etwas Leckeres und Nährhaftes auf den Tisch bringen möchte, für den bieten diese schnellen Rezepte die ideale Lösung. Von leichten Salaten bis hin zu herzhaften Pfannengerichten finden Sie hier einige Ideen für Gerichte, die im Handumdrehen zubereitet sind:

Rührei mit Spinat und Tomaten

Die Eier verquirlen und in einer Pfanne mit etwas Öl braten. Fügen Sie Spinat (frisch oder gefroren) und gewürfelte Tomaten hinzu. Mit Salz, Pfeffer und etwas Muskat würzen.

Wraps mit Hähnchen und Gemüse

Die Hähnchenbrust in Streifen schneiden und in einer Pfanne braten. Die Wraps kurz in einer Pfanne oder Mikrowelle erhitzen. Mit Salat, Tomaten, Gurke, Avocado und dem frittierten Hähnchen füllen. Nach Belieben mit Joghurt oder einer leichten Sauce beträufeln.

Tomaten-Mozzarella-Salat

Tomaten und Mozzarella in Scheiben schneiden. Auf einem Teller anrichten und mit Basilikumblättern garnieren. Mit Olivenöl, Balsamico-Essig, Salz und Pfeffer würzen.

Nudeln mit Pesto

Nudeln kochen. In einer Schüssel mit fertigem Pesto (Basilikum, Tomate oder nach Wahl) vermischen. Nach Belieben mit Parmesan und Pinienkernen garnieren.

Avocado-Toast

Toasten Sie das Brot. Die Avocado zerdrücken und auf dem Brot verteilen. Mit Salz, Pfeffer, Chiliflocken und einem Spritzer Zitronensaft würzen. Nach Belieben mit Spiegelei oder Tomatenscheiben toppen.

Gebratener Reis mit Ei

Gekochten Reis (am besten vom Vortag) in einer Pfanne anbraten. Gemüse (zB Erbsen, Karotten) und Sojasauce hinzufügen. Schlagen Sie ein Ei in die Pfanne und vermengen Sie es mit dem Reis. Mit Frühlingszwiebeln garnieren.

Kinderessen: Was soll ich heute für meine Kinder kochen?

Sitzen Ihre Kinder am Esstisch, kann es schwer sein, das richtige Menü auszuwählen. Viele Kinder begeistern sich nur verhalten für Gemüse auf dem Teller, doch mit den richtigen Rezepten lassen sich Vitamine und wichtige Nährstoffe gekonnt untermischen. Diese Rezepte eignen sich für kleine „mäkelige Esser“ und sorgen für Abwechslung auf dem Teller:

Spaghetti mit Tomatensauce

Ein Klassiker, den fast alle Kinder lieben. Mit frischen Tomaten, etwas in der Soße verstecktem Gemüse und Vollkornnudeln wird daraus eine ausgewogene Mahlzeit.

Hausgemachte Chicken Nuggets

Kinder mögen die knusprige Textur und den milden Geschmack. Selbst gemachte sind eine gesündere Alternative zu gekauften Sorten, besonders wenn sie im Ofen gebacken werden.

Mini-Pizzen

Kinder können beim Belag mithelfen, was das Essen noch spannender macht. Mit Vollkornteig und viel Gemüse als Belag wird die Pizza zu einer nahrhaften Mahlzeit.

Gemüsepfannkuchen

Pfannkuchen sind bei Kindern beliebt und gemischt mit geriebenem Gemüse wie Karotten oder Zucchini sind sie nicht nur bunt, sondern auch gesund.

Mac and Cheese mit Blumenkohl

Mac and Cheese ist bei Kindern sehr beliebt und durch die Zugabe von püriertem Blumenkohl wird die Soße cremiger und nahrhafter, ohne den Geschmack zu verändern.

Gefüllte Paprika

Die bunten, kleinen Paprikaschoten sind kindgerecht gestaltet und können mit einer Mischung aus Reis, Gemüse und Käse gefüllt werden. Lecker und ein optischer Hingucker.

Was tun, wenn man nicht gern kocht?

Für die einen ist es ein Hobby, für die anderen lästiger Alltag: Kochen macht nicht jedem Spaß, kostet aber dennoch Zeit und Mühe. Wer sich trotzdem lecker und gesund ernähren möchte, kann mit ein paar Tipps den Aufwand minimieren.

Wählen Sie einfache Rezepte

Wählen Sie Rezepte mit wenigen Zutaten und einfachen Zubereitungsschritten. Gerichte wie Salate, Sandwiches oder Pasta mit einer schnellen Sauce können ohne großen Aufwand zubereitet werden.

Planen Sie Mahlzeiten für die Woche im Voraus und bereiten Sie größere Mengen zu. So müssen Sie nur einmal kochen und haben Essen für mehrere Tage.

Geräte wie Slow Cooker, Multikocher oder Mikrowellen können Ihnen viel Arbeit abnehmen. Sie werfen einfach die Zutaten hinein und das Gerät erledigt den Rest.

Fertiggerichte clever auswählen

Mittlerweile gibt es viele gesunde Fertiggerichte, die ohne Konservierungsstoffe oder Zusatzstoffe auskommen. Achte auf die Zutatenliste und wähle Gerichte, die viel Gemüse und wenig Zucker enthalten.

Konzentrieren Sie sich auf einfache Snacks

Obst, Nüsse, Joghurt und Rohkost mit Dip sind schnelle und gesunde Snacks, die wenig Vorbereitung erfordern.

Falls es dir schwerfällt, regelmäßig zu kochen, kannst du dir auch Hilfe von Lieferdiensten oder Familienmitgliedern holen. Manchmal kann es auch helfen, gemeinsam mit anderen zu kochen, um den Spaß daran zu entdecken.

Lernen Sie einfache Kombinationen

Lerne ein paar Grundrezepte oder einfache Kombinationen, die du immer wieder variieren kannst. Zum Beispiel: Reis mit Gemüse und einer Proteinquelle (etwa Hähnchen oder Tofu) oder eine schnelle Gemüsepfanne.

Verwenden Sie Tiefkühlkost und Konserven

Tiefgekühltes Gemüse und Obst oder Konserven wie Bohnen und Tomaten sind bereits geschnitten und gewaschen und können sofort verwendet werden. Sie sparen Zeit und liefern dennoch jede Menge Nährstoffe.

Verwenden Sie die richtigen Gewürze

Gute Gewürze können selbst einfachen Gerichten viel Geschmack verleihen, ohne dass man dafür lange in der Küche stehen muss. Eine kleine Sammlung an Lieblingsgewürzen kann das Kochen deutlich erleichtern.

Food-Trends auf Tiktok: Diese Rezepte sind viral gegangen

Wer bei Food-Trends ganz vorne mit dabei sein will, kommt an der Social-Media-Plattform Tiktok nicht vorbei. „Baked Feta Pasta“, „Dalgona Iced Coffee“ oder „Green Goddess“ sind nur einige der Rezepte, die auf dem Netzwerk Millionen Klicks einheimsen. Eine Auswahl der Tiktok-Food-Trends und wie sie zubereitet werden:

Dalgona Kaffee

Grüne Göttin

Lachs-Reis-Schüssel

Instant-Ramen

Gurkensalat

Gebackene Feta-Pasta

