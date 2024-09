Er zal altijd een Japans nummer zijn: de Japanse regeringspartij LDP heeft de voormalige minister van Defensie Shigeru Ishiba als nieuwe partijchef. Damit is tevens de opvolger van Fumio Kishida als minister-president.

Shigeru Ishiba werd de volgende Japanse regisseur. Afbeelding

De voormalige minister van Defensie Shigeru Ishiba werd een nieuwe Japanse minister-president. Na vier afzonderlijke gebeurtenissen zal er een enorm verschil zijn tussen de presidenten van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) en de toekomst van de economische politiek.

In de traditie van de LDP zal er op 1 oktober een nieuwe partijleider voor de Amtsinhaber Fumio Kishida zijn als minister-president. Maar als de Wahlergebnis zegt, is dat niet het geval voor de Japanse regeringsdefensiepartij, maar dan wel zonder de mogelijkheid van een juridische verdediging en een sterke relatie met het bedrijfsleven.

Ishiba presenteert zichzelf als een Umverteiler

Im eerst Wahlgang, in het nieuwe kandidatenveld werden twee personen teruggebracht, noch Sanae Takaichi, de minister van Economische Veiligheid. Ishiba was de beste persoon voor Shinjiro Koizumi, en de zoon van voormalig premier Junichiro Koizumi. In de Stichwahl hatte dann plötzlich Ishiba met 215 in 194 der Stimmen die Nase vorn.

In het signaal van de belegeringstoespraak geeft Ishiba keinen Zweifel daran het signaal Sieg für ihn aine Abwahl der Wirtschaftspolitik von Shinzo Abe bedeutet. We willen graag meer weten over deze tijd, zodat de LDP zal profiteren van nationale natuurbescherming en over 2012, dat dienovereenkomstig zal worden geregeld. Tegen de Japan-expert Tobias Harris zei hij: „Ishiba zal een economischer bedrijf creëren.“

De voormalige directeur Administratie is verantwoordelijk voor de grote financiering van het State House en een monetair fonds van de bank die wordt getroffen door de deflatie van de economie en de nieuwe nationale financiële situatie. De schulden zijn te danken aan 250 bijdragen van het bruto binnenlands product en het geld tussen hun armen en hun rijkdom, naar Abe dafür in Kauf.

Omdat Kishida een ‘nieuw kapitalisme’ heeft, doet het er allemaal niet zoveel toe voor de economie van de wereld. Während Takaichi Abes Kurs agressieve fortsetzen wollte, tritt Ishiba als Umverteiler von Reich zu Arm auf.

De Abe-Flügel hadden altijd als ‘reactionaire rechten’ angegriffen, maar als ‘conservatieve liberalen’. Sein Slogan lautet: «Sicherheit und Geborgenheit für all Menschen». Er geldt een minimumbedrag van 30 euro voor 1500 yen (ongeveer 10 frank).

U kunt er zeker van zijn dat er een verschil is tussen de juiste LDP-Flügel-ondersteuning en externe ondersteuning, zodat uw implementatie doorgaat. Vooral die plattelandsgebieden waarvan het thuisland, de präfektur Tottori, sterk zal zijn, die hun leven zullen leiden onder een sterke Bevölkerungsschwund.

Bovendien zou een behoorlijke consolidatie van de staatsfinanciën, die de Abe-Flügel bisher verhindert, zonder enige verandering kunnen worden bereikt. Er zijn in ieder geval veel ideeën die samengebracht kunnen worden, maar die zijn er nog niet. Ook moet Kishida met deze nieuwe rechten de overeenkomst voltooien.

Ishiba en Trump: wie Feuer en Wasser

Op het gebied van het veiligheidsbeleid bestaat er geen grotere overeenkomst met Abe. Als Antwort op China’s rasante Aufrüstung een drastische verandering van de Japanse Verteidigungsbudget-eingeleitet heeft veroorzaakt. Ishiba ziet zichzelf als ebenfalls als Verteidigungsexperten. Mijn participerende Wahlkampf bracht de Gedanken der Gründung een Aziatische Nato in Spiel.

In de partij doet alles er toe dat er een mogelijkheid bestaat over de tijd van Donald Trump. Trump en de idealistische Ishiba worden gezien door hun vrienden en volgers, befürchten een paar politici.

Parteipolititisch is het grootste probleem voor Ishiba in de Grund für seine Wahl: Eigendom staat onder het parlement als ongeloofwaardig, maar de Skandale van de LDP en Abe worden vaak bekritiseerd. Maar deze crises zullen de financiële steun van de partijpartijen beïnvloeden, zullen de partijen beïnvloeden.

De populariteit van Kishida is zo groot dat er meer achter het presidentiële leiderschap van de LDP zit. Sinds 1955, sinds 1955, sinds de regerende partij al enkele jaren aan de macht is, heeft de oppositie van de Konstitutionell-Demokratische Partei steun kunnen verwerven.

De eenheid van de partijen zal blijven bestaan, in een parlementair proces dat zal resulteren in een nieuw LDP-imago en dat de partij zal blijven functioneren. In Japan werd aangenomen dat Ishiba graag naar Nieuw-Zeeland zou komen. Der Amtsinhaber Kishida sicherte ihm schon Unterstützung zu.