Was ist wirklich mit Nika Shahkarami passiert? Zeugen ihrer letzten Stunden bezweifeln die Geschichte des Iran

Ein schwarz gekleidetes iranisches Mädchen steht auf einer umgestürzten Mülltonne und wedelt mit ihrem Kopftuch, während es von Flammen verschlungen wird, inmitten von Gesängen wie „Tod dem Diktator“.

Einen Moment später, wie ein Video zeigt, geht sie in die Hocke, um einen weiteren Schal von einer Freundin zu holen, den sie ebenfalls vor den Demonstranten anzünden wird.

Das Mädchen war die 16-jährige Nika Shahkarami aus Teheran. Einige Stunden, nachdem diese Szenen am 20. September in Videos aufgezeichnet wurden, die exklusiv von CNN erhalten und verifiziert wurden, verschwand Nika. Und mehr als eine Woche später erfuhr ihre Familie, dass sie tot war.

Die iranischen Behörden behaupteten, Nikas Leiche sei am Morgen des 21. September im hinteren Teil eines Hofes gefunden worden. Ihre Mutter erhielt erst acht Tage später Zugang, um sie zu identifizieren. CCTV-Aufnahmen, die von den Behörden mit einem Zeitstempel kurz nach Mitternacht veröffentlicht wurden, als der 20. September zum 21. September wurde, zeigten die Gestalt einer maskierten Person, von der sie sagten, sie sei Nika, die ein unbewohntes Gebäude in Teheran betrat, das noch im Bau war.

Nika Shahkarami wurde gesehen, wie sie bei den Protesten am 20. September ein Kopftuch verbrannte. Augenzeugen sagten, sie habe keine Angst vor der Bereitschaftspolizei, die in der Nähe stehe. Kredit: Erhalten von CNN

Ein Teheraner Staatsanwalt sagte zunächst, sie sei gestorben, nachdem sie vom Dach des Gebäudes geworfen worden war, und dass ihr Tod „keine Verbindung zu den Protesten“ an diesem Tag hatte, aber obwohl er ihren Tod offenbar als Mord deklarierte, sagte er nicht, ob es Verdächtige gab untersucht. Staatliche Sender berichteten, dass sie „gestürzt“ sei, lieferten aber keine Beweise für die Behauptung, es sei ein Unfall gewesen.

Am Mittwoch, nachdem CNN die Regierung gebeten hatte, sich zu den Beweisen in dieser Untersuchung zu äußern, zitierte ein iranischer Medienbericht einen Teheraner Staatsanwalt mit der Aussage, Nikas Tod sei Selbstmord gewesen. Die iranischen Behörden haben immer noch nicht auf die wiederholten Anfragen von CNN zu Nikas Tod geantwortet

Die Behörden haben nie erklärt, warum Nika dieses Gebäude alleine betreten hat, und Nikas Mutter hat gesagt, dass sie nicht glaubt, dass die maskierte Person Nika ist. Ihre Mutter hat gesagt, dass sie glaubt, dass Nika von den Behörden getötet wurde, aber die Behörden haben nie gesagt, ob Nika zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrer Obhut war.

Aber Dutzende von Videos und Augenzeugenberichten, die exklusiv von CNN erhalten wurden, weisen darauf hin, dass Nika in dieser Nacht anscheinend von iranischen Sicherheitskräften verfolgt und festgenommen wurde. Eine wichtige Augenzeugin, Ladan, sagte gegenüber CNN, sie habe gesehen, wie Nika bei dem Protest von „mehreren Sicherheitsbeamten in Zivil“ in Gewahrsam genommen und in ein Auto gezerrt wurde.

Augenblicke zuvor hatte dieser Zeuge, während er im Teheraner Verkehr steckte, ein Video gedreht, das angeblich zeigt, wie Shahkarami sich hinter ein weißes Auto duckt und ihm „tekoon nakon, tekoon nakon“ – was „nicht bewegen, nicht bewegen“ bedeutet – zuruft Fahrerin, bevor sie aus dem kurzen Unterschlupf davonlief, den sie ihr gewährte.

Sieben Personen, die Nika kannten und mit CNN sprachen, bestätigten, dass sie es war. Dasselbe Filmmaterial, das am 20. September um 20.37 Uhr aufgenommen wurde, zeigt auch Anti-Aufruhr-Polizisten auf Motorrädern, die in der Gegend patrouillieren.

„Ich wollte sie retten, aber ich konnte nicht“, sagte Ladan. „Es waren ungefähr 20 oder 30 Basijis auf Motorrädern auf dem Bürgersteig“, sagte sie und benutzte den lokalen Namen für die paramilitärische Organisation, die an der Spitze des staatlichen Vorgehens gegen Demonstranten stand.

„Shahkarami warf Steine ​​auf sie. Ich hatte Angst und ging sogar an ihr vorbei und sagte: ‚Sei vorsichtig, Schatz!‘ weil eine Reihe von Zivilpolizisten auf den Straßen die Autos durchsuchten und nach ihr suchten.

»Fünfzig Meter voraus haben sie sie erwischt«, fügte Ladan hinzu.

Ladan meldete sich bei CNN, nachdem sie erkannt hatte, dass der Teenager, den sie gefilmt und mit dem sie gesprochen hatte, derjenige war, dessen Tod Tage später gemeldet worden war. CNN sprach exklusiv mit mehreren Zeugen, die mit Hilfe der Aktivistengruppe 1500Tasvir am 20. September bei den Protesten in Teheran waren.

Andere Videos, darunter die mit dem Verbrennen von Schals, sind Beweise dafür, dass Nika früher in der Nacht, bevor die Razzia begann, an vorderster Front der Proteste stand – laut mehreren Zeugenaussagen furchtlos Gesänge anführte und Steine ​​warf.

Das hätte sie zu einem Ziel für Sicherheitskräfte gemacht, darunter Mitglieder der gefürchteten iranischen Basij-Miliz, als sie begannen, in das Gebiet um die Universität von Teheran und den Keshavarz Boulevard hinabzusteigen, wo sich die meisten Demonstranten an diesem Abend versammelten, sagten Zeugen.

„Ich erinnere mich, wie mutig sie war, weil sie auf die Mülltonne kletterte und nicht herunterkam. Sie hat auch ihr Kopftuch verbrannt“, sagte Najmeh, eine Demonstrantin, die mit Nika bei der Demonstration war.

CNN verwendet wegen der Gefahr für ihre Sicherheit Pseudonyme für alle in dieser Untersuchung zitierten Zeugen.

Studenten hatten sich am 20. September gegen 17:00 bis 18:00 Uhr in der Nähe des Laleh-Parks versammelt, um gegen den Tod von Mahsa Amini zu protestieren, einer 22-jährigen kurdisch-iranischen Frau, die letzten Monat in Staatsgewahrsam starb, nachdem sie von der Sittenpolizei des Landes festgenommen worden war. angeblich dafür, wie sie gekleidet war

Es war eine Szene, die in den letzten Wochen in Teheran bekannt geworden ist: Jugendliche, meist Frauen, die „Tod dem Diktator“ skandieren, Kopftücher verbrennen und Sicherheitskräfte mit Steinen bewerfen.

Nika Shahkarami ist an der Frontlinie der Proteste zu sehen und wirft Steine ​​auf die Bereitschaftspolizei weiter unten auf der Straße. Kredit: Erhalten von CNN

An einer Stelle wurde ein Mülleimer herübergebracht und umgestürzt, um die Straße zu blockieren. Nika hüpfte zusammen mit ein paar anderen oben drauf, wie Videoaufnahmen zeigten.

„Sie hat ihr Kopftuch verbrannt und damit geschwenkt. Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht damit schwenken, weil Sie sich verbrennen könnten, halten Sie es einfach, bis es brennt“, sagte Nima, die ebenfalls bei dem Protest dabei war und die Ereignisse beobachten konnte. „Dann nahm sie die Kopftücher der beiden Freundinnen, die bei ihr waren, und verbrannte auch diese.“

In anderen Videos von diesem Abend, die von CNN geolokalisiert und verifiziert wurden, wird Nika gezeigt, wie sie Steine ​​​​auf Anti-Aufruhr-Polizeikräfte schleudert. Sie trägt einen unverwechselbaren CAT-Rucksack und trägt eine schwarze Maske und einen Hut auf dem Kopf. Geräusche, die wie Schüsse aussehen, sind zu hören.

Von 19 bis 20 Uhr verschärfte sich das Vorgehen der Sicherheitskräfte, sagten Zeugen. „Sie feuerten Tränengas und Schüsse ab und packten Demonstranten. Fast alle von uns haben sie konfrontiert und sind weggelaufen“, sagte Reza, ein weiterer Zeuge.

Als Anti-Aufruhr-Polizei und Basij-Kräfte die Straßen füllten, begannen die Demonstranten, sich in alle Richtungen zu bewegen, um dem Vorgehen zu entkommen.

Eine andere Zeugin, Dina, die einen Teil des Protests damit verbrachte, neben Nika zu laufen, sagte CNN, sie habe Nika vor einer Tankstelle unweit der Universität von Teheran gesehen, wo sich die Gruppe von Demonstranten versammelt hatte, nachdem sie vor dem von den Sicherheitskräften eingesetzten Tränengas geflohen waren . Anderen gelang es, diejenigen auf Video festzuhalten, die von scheinbar Zivilbeamten festgenommen wurden.

Reza fügte hinzu: „Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Sicherheitskräfte Frauen mit Schlagstöcken schlugen, und sie packten viele von ihnen und brachten sie zu Polizeiwagen.“

In diesem Kontext der extremen Unterdrückung des Protests wurde Nika zuletzt von den Zeugen gesehen, die mit CNN sprachen – und neun weitere Tage würden vergehen, bis ihre Familie offiziell über ihren Aufenthaltsort informiert wurde. Videos, die von CNN verifiziert und geolokalisiert wurden, beweisen, dass das Mädchen in den letzten CNN zur Verfügung gestellten Zeugenaufnahmen, die sie lebend zeigen, von drei Seiten von Sicherheitskräften eingekesselt wurde.

„Ich glaube, Nika steckte in jener Nacht fest, als wir wegliefen. Weil sie sehr jung war“, sagte Dina.

Während die iranischen Behörden darauf bestehen, dass Nika auf dem Gelände dieses unbewohnten Gebäudes starb, sagte ihre Mutter Nasrin Etemad, einer unabhängigen iranischen Zeitung, in einem am 10. Oktober veröffentlichten Interview, dass sie glaubt, dass ihre Tochter „bei den Protesten war und dort getötet wurde“.

Iranische Sicherheitskräfte verhafteten acht Personen, die Arbeiter in dem Gebäude waren, in das Nika angeblich ein paar Stunden nachdem Augenzeugen sie bei den Protesten vom 20. September gesehen hatten, festnahm, berichtete die staatsnahe Nachrichtenagentur Tasnim am 4. Oktober. Teherans Staatsanwalt Ali Salehi sprach von einem gerichtlichen Strafverfahren war gestartet worden und drückte Nikas Familie sein Beileid aus, sagte die staatliche IRNA.

Das letzte bekannte Video von Nika, aufgenommen um 20:37 Uhr. Sie versteckt sich zwischen Autos, um der Bereitschaftspolizei auszuweichen. Kredit: Erhalten von CNN

Mohammad Shahriari, der Leiter der Strafverfolgung der Provinz Teheran, sagte zunächst, Nikas Verletzungen entsprächen einem „Hinunterwerfen“, unter Berufung auf eine Autopsie, die mehrere Brüche im Bereich des Beckens, des Kopfes, der oberen und unteren Gliedmaßen, der Hände ergab. Füße und Hüfte, berichtete Tasnim.

Er fügte hinzu, dass „eine Untersuchung ergab, dass dieser Vorfall in keiner Verbindung zu den Protesten stand. An der Leiche wurden keine Einschusslöcher gefunden.“

CNN hat die iranischen Behörden wiederholt um Stellungnahme dazu gebeten, ob Nika bei den Protesten in dieser Nacht festgenommen wurde und ob andere Frauen angegriffen und in Polizeifahrzeuge gesteckt wurden. CNN erkundigte sich auch bei der Teheraner Staatsanwaltschaft nach dem Stand der strafrechtlichen Ermittlungen zu Nikas Tod. Vor der Veröffentlichung dieser Geschichte gingen keine Antworten ein.

Am Mittwoch veröffentlichte die mit der iranischen Justiz verbundene Online-Nachrichtenagentur Mizan einen Bericht, in dem es hieß, Nikas Tod sei ein Selbstmord gewesen, und berief sich auf einen Staatsanwalt von t

Eine Todesurkunde, die zuerst von BBC Persian eingesehen und von CNN bestätigt wurde, besagt jedoch, dass Shahkarami an mehreren Verletzungen starb, die durch Schläge mit einem harten Gegenstand verursacht wurden.

Im Etemad-Interview sagte Nasrin, sie habe am Tag ihres Verschwindens viele Male mit Shahkarami telefoniert. Die Hintergrundgeräusche während der Anrufe deuteten darauf hin, dass sie und die anderen Demonstranten vor den Sicherheitskräften flohen, fügte Nasrin hinzu.​

Nika erwähnte auch einige Orte, an denen sie sich befand – Enghelab Square, Keshavarz Boulevard und Valiasr Street – laut Nasrin, die mit den von CNN geolokalisierten Videos übereinstimmen.

Nasrin habe das letzte Mal kurz vor Mitternacht mit ihrer Tochter gesprochen, sagte sie, und danach deuteten alle ihre Versuche, Nika anzurufen, darauf hin, dass Nikas Telefon abgeschaltet worden war. Nikas Instagram- und Telegram-Konten wurden laut Nikas Tante und mehreren Demonstranten, die mit CNN sprachen, gelöscht.

Ihre Familie sagte, sie sei tagelang zu Polizeistationen, Gefängnissen und Krankenhäusern gegangen, um nach Spuren von ihr zu suchen, alles ohne Erfolg. Schließlich wurden Nikas Mutter und Bruder am 30. September gebeten, Nikas Leiche zu identifizieren, sagte sie gegenüber BBC Persian.​

Am 6. Oktober behauptete Nasrin in einem Interview mit Radio Farda, dass, während sie und andere Familienmitglieder in den Tagen nach ihrem Verschwinden nach Nika suchten, eine Person ihr Nikas nationale ID-Nummer gab und ihr sagte: „Das IRGC hat sie , sie wollten sie langsam verhören.“

Das passt zu dem, was Shahkaramis Tante Atash, sagte BBC Persisch kurz nachdem sie verschwunden war. „Eine inoffizielle Quelle des IRGC selbst hat sich mit mir in Verbindung gesetzt und gesagt, dass dieses Kind vor einer Woche in unserer Obhut war, und nachdem wir mit dem Verhör und der Erstellung der Fallakte fertig waren, wurde (sie) vor 1 oder 2 Tagen dorthin verlegt Evin-Gefängnis“, sagte Atash.

Der Onkel von Atash und Nika, Mohsen, wurde daraufhin von iranischen Sicherheitskräften festgenommen und gezwungen, eine falsche Aussage zu machen, so BBC Persian unter Berufung auf eine der Familie nahestehende Quelle. Nach der Berichterstattung der BBC bat Atash, als er von CNN erreicht wurde, unter Berufung auf Sicherheitsbedenken, nicht erneut kontaktiert zu werden.

Während die Familie nach Antworten sucht, sind auch die Menschen, die an diesem Tag bei Nika waren, immer noch von ihrem Tod erschüttert.

„Die Situation war sehr beängstigend und alle dachten an Flucht“, sagte Dina. „Ich kann mir Nikas Tod nicht verzeihen. Sie war ein Kind.“