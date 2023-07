Kleinmachnow. Michaela Ebeling ist Tierärztin und Fundtierbeamtin in Potsdam-Mittelmark. Sie wurde nachts aus dem Bett gerufen, um mit ihrem Mann und einer Betäubungspistole nach der vermeintlichen Löwin zu suchen. Nach fast zwei Tagen Großeinsatz rudern die Behörden zurück. Bei dem gesichteten Tier handelt es sich um ein Wildschwein.

Frau Ebeling, Sie waren bei der Durchsuchung live dabei – wie beurteilen Sie die aktuelle behördliche Einschätzung?

Wenn man das Video wie die Behörden als echt einstuft, sieht man: Das Tier darin hat einen kurzen, runden Kopf und runde Ohren – wie der Kopf einer Raubkatze. Wildschweine haben einen langen Kopf mit kurzen, spitzen Ohren. Das wäre ein stark mutierter Eber. Ich denke, die nächsten Tage werden zeigen, worum es geht. Sollte es wieder Sichtungen geben, die nicht wie zuvor zu kurz und schnell für Fotos waren, dann wird die Lage sicherlich neu bewertet. Wir müssen warten.

Sie hatten aber keine Zweifel an der Authentizität des Videos?

Im Grunde denkt man: Na ja, wer weiß. Das Video selbst ist schwierig. Bis auf den Kopf sieht der Rest des Tieres seltsam aus. Etwas ist nicht richtig. Das kann aber auch an einer Verletzung, dem Alter des Tieres oder was auch immer liegen. Als erstes wurde uns klar, dass wir unbedingt etwas tun mussten und machten uns auf den Weg. Die Polizei hatte direkt mit dem Ersteller des Videos gesprochen und er war sehr verärgert. Er schien glaubwürdig. Das Tier soll lange vor einem Streifenwagen hergelaufen sein. Und dann gab es weitere Berichte aus der Bevölkerung der Gegend, bevor sie durch die Medien huschten. Es war also offensichtlich, dass dort tatsächlich ein großes Kätzchen herumlief.

Tierarzt sucht die Löwin

Spulen wir noch einmal zurück: Sie haben die Behörden bei der Suche nach einem gefährlichen Raubtier unterstützt. Wie lief das nachts?

Mein Mann und ich lagen bereits im Bett und schliefen. Doch wir wurden von Tierschutzbeamten aufgefunden und durch den Bereitschaftsdienst geweckt – zunächst von der Polizei und kurz darauf vom Veterinäramt. Dann mussten wir die Waffe, die logischerweise dabei ist, und die Medikamente, also die Betäubungsmittel, aus unserer Tierarztpraxis holen. Gegen halb eins waren wir in Teltow.

Michaela Ebeling treibt als Tierärztin die Tierrettung voran. © Quelle: PR-Praxis

Wie genau sind Sie bei Ihrer Suche vorgegangen?

Die Idee bestand im Grunde darin, die Katze irgendwo so zu sichern oder zusammenzutreiben, dass man sie sogar mit einer Betäubungspistole fangen konnte. Das Problem ist, dass man auf etwa 15 bis 20 Meter herankommen muss. Und dann musst du sie zuerst treffen. Der Pfeil muss möglichst seitlich in einer Muskelgruppe im hinteren Bereich landen. Von vorne ist das nicht möglich und im Sitzen ist es schwierig. Eine Raubkatze steht nicht freiwillig da und sagt: „Hier bitte.“

Löwin wurde in Kleinmachnow mit Narkosepistole gesucht

Was wäre, wenn Sie tatsächlich auf eine Löwin stoßen und diese mit der Betäubungspistole getroffen würde? Fällt es dann um und schläft ein?

Nein. Man weiß nie, wie ein Tier reagieren wird. Aber egal was passiert, eine Raubkatze wird nicht glücklich sein, wenn sie von einem Pfeil getroffen wird, und dann hat man noch zehn Minuten Zeit, bis die Betäubung einsetzt. Je nachdem, wie gut man trifft. Das Tier steht unter Adrenalin und ist groß. Sie benötigen also ziemlich viele Ressourcen. Die Frage ist dann: Was macht es? Läuft es, zieht es sich zurück. Wenn es anfängt zu laufen, kommt es in den ersten paar Minuten weit.

Sie selbst streiften nachts durch den Wald und suchten nach einer Löwin. Wie fühlst du dich dort?

Erst als es heller wurde, sind wir direkt durch den Wald gelaufen. Wir durchkämmten ein Waldstück, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Man stellt mehrere Personen nebeneinander und geht gemeinsam als Linie vorwärts.

Hab keine Angst vor der Löwin

Hattest du keine Angst?

Mit genügend Leuten und im Licht – nein. Da bist du mutig. Natürlich hat man immer ein leichtes ungutes Gefühl, vor allem wenn man immer noch nicht weiß, was es jetzt genau ist? Die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, waren: Wie groß ist es? Ist es ein Jungtier oder ein erwachsenes Tier? Wie zahm ist es? Sollte hier tatsächlich eine Großkatze herumlaufen, wäre es vermutlich ein Privattier.

Die Tierärztin Michaela Ebeling war live auf der Suche nach der Löwin dabei. Dies gehört nicht zu ihrem Alltagsgeschäft. © Quelle: Rainer Schüler

Und dann wäre es einfacher gewesen, es zu fangen?

Es wäre wahrscheinlich zahmer. Aber man weiß nie, wie gut man sozialisiert ist. Eine solche Einhandaufzucht kann schnell schief gehen. In der Regel sind die Tiere eher mit schlechtem Sozialverhalten behaftet. Man weiß nicht, in welchem ​​Geisteszustand sie sich befinden. Wenn die Raubkatze möglicherweise irgendwo illegal in einem ruhigen, kleinen, dunklen Zwinger aufgewachsen ist, dann kennt sie keine Hunde, keine Menschen, keine Geräusche, keinen Verkehr.

Und das hätte die Situation gefährlicher gemacht?

Je verzweifelter das Tier wird, desto schwieriger wird es. Hunger bedeutet viel. Eine solche Raubkatze besteht ausschließlich aus Muskeln – auch wenn sie nicht trainiert ist und durch Afrika jagt. Sie sind nicht süß und weich. Sie töten sehr, sehr schnell. Das muss man nicht üben. Von allen Großkatzen sind Löwinnen die schwierigsten: Löwinnen sind groß, stark, athletisch und nicht nett. Sie wiegen beispielsweise viermal so viel wie ein Puma, sind insgesamt viel größer und haben einen viel massiveren Körper. Löwinnen sind aggressiver und defensiver als andere Großkatzen und Löwen. Normalerweise wird die Jagd von Löwinnen und nicht vom Löwen durchgeführt. Nicht umsonst gibt es in den sozialen Medien mehr Videos von kuschelnden Löwen als von Löwinnen.

Was würde als nächstes passieren, wenn die Behörden zu einem anderen Schluss kämen und eine Großkatze in der Gegend gesichtet würde?

Nicht umsonst werden in England seit Jahrzehnten Großkatzen ungesichert gesichtet. Großkatzen lernen, sich anzupassen – auch an Großstädte, wie das Beispiel Nairobi zeigt. Es hängt vom Zustand des Tieres ab und davon, ob es lernt, die Dunkelheit auszunutzen und zu jagen. Andernfalls könnte es relativ einfach sein, einen hungrigen und verzweifelten Ort zu finden. In diesem Fall würde ich mir eine artgerechte Haltung wünschen, in der sie bis zu ihrem Lebensende einfach nur eine Löwin sein könnte.

Das Interview erschien zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.