Die bevorstehende Europareise von US-Präsident Joe Biden, bei der er den britischen Premierminister Rishi Sunak besuchen wird, wird zweifellos die Optik der „besonderen Beziehung“ verstärken, gleichzeitig aber die zugrunde liegende Tatsache verschleiern, dass London Washington viel mehr braucht als umgekehrt .

Sunak war natürlich höflich und diplomatisch, als er im Juni mit Biden die „Atlantische Erklärung“ unterzeichnete, eine abgeschwächte Version eines umfassenden Freihandelsabkommens mit den USA. Aber die einseitige Neuausrichtung der Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA war nicht schwer zu übersehen.

Sunak sagte, ein Freihandelsabkommen (FTA) sei für keine der beiden Seiten mehr „Priorität“ und seine Beamten sagten, die Erklärung sei ein „weniger sentimentaler und pragmatischerer“ Ansatz für die „besondere Beziehung“ zwischen Großbritannien und den USA.

Für viele war es ein Wendepunkt. Der Moment, in dem die Brexit-Träume von einem ungehinderten britischen Welthandel auf der Erde zusammenbrachen. Für andere war es lediglich eine Erinnerung daran, dass das Vereinigte Königreich außerhalb der EU schwächer und für die USA weniger attraktiv ist.

Für die Brexit-Befürworter im Vereinigten Königreich war ein Freihandelsabkommen mit den USA eines von mehreren Versprechen, die vor und nach dem Referendum im Jahr 2016 gemacht wurden, aber nicht eingelöst wurden. Ein mögliches Freihandelsabkommen mit den USA wurde allgemein als teilweiser Ausgleich für den Verlust des freien Zugangs zur EU, dem größten Handelspartner Großbritanniens, angesehen.

Warum gelingt es Großbritannien nicht, die USA zur Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens zu bewegen?

„Die politischen Prioritäten in den USA haben sich geändert … Die USA haben sich vom Konzept traditioneller Freihandelsabkommen entfernt“, sagte Emanuel Adam von BritishAmerican Business, einem transatlantischen Handelsverband.

Während das Vereinigte Königreich während seiner Zeit im Weißen Haus darum kämpfte, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump dazu zu bringen, sein Versprechen eines „massiven“ Handelsabkommens in die Tat umzusetzen, war es mit Präsident Biden an der Spitze nicht einfacher. Protektionistische proamerikanische Handelspolitik bleibt an der Tagesordnung. Auch Bidens Verärgerung über die Unfähigkeit Londons, seine „irische Frage“ nach dem Brexit zu lösen, hat eine Rolle gespielt.

„Die US-Handelspolitik ist ziemlich unsentimental, eigennützig und tendenziell protektionistisch geworden. Und wenn sie überhaupt Handelsabkommen aushandeln, bevorzugen sie größere Partner mit größeren Märkten, wie die EU“, sagte der ehemalige EU-Diplomat Albrecht Rothacher.

Was ist mit US-Unternehmen?

Laut einer Umfrage von BritishAmerican Business und Bain & Company verlieren US-Unternehmen aufgrund des Brexit, steigender Unternehmenssteuern und einem Jahr politischer Unruhen in London das Vertrauen in das Vereinigte Königreich als Investitionsstandort.

Die Umfrage unter 56 in Großbritannien tätigen US-Unternehmen ergab, dass das Vertrauen in das Vereinigte Königreich im dritten Jahr in Folge sinkt.

Das britische Ministerium für Wirtschaft und Handel antwortete auf die Umfrage, dass sie „nicht durch die Fakten gestützt“ werde und wies darauf hin, dass die USA in den letzten zwei Jahrzehnten der größte Einzelinvestor Großbritanniens gewesen seien.

Brexit-Bedauern oder Bregret machen sich in Großbritannien breit Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Was ist die „Atlantische Erklärung“?

In der Erklärung wird versprochen, einige Handelshemmnisse abzubauen, die Verbindungen zur Verteidigungsindustrie zu stärken und ein Datenschutzabkommen auszuarbeiten. Dazu gehört auch eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit in Schlüsselindustrien – KI, 5G- und 6G-Telekommunikation, Quantencomputing, Halbleiter und Ingenieurbiologie – und zur Ausarbeitung eines Handelsabkommens für kritische Mineralien, die zur Herstellung von Elektrofahrzeugen, Solarpaneelen, Flachbildfernsehern usw. verwendet werden An.

Die beiden Nationen verpflichteten sich außerdem, ein Abkommen auszuhandeln, das einigen britischen Firmen den Zugang zu Steuergutschriften im Rahmen des US-amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) ermöglichen würde.

Warum spielt es eine Rolle?

Größe und Optik. Für das Vereinigte Königreich ist die Erklärung jedoch weitaus wichtiger als für die USA. Etwa 12 % der Warenexporte aus Großbritannien werden in die USA verschifft, was sie zum größten Exportziel des Landes macht.

Das Vereinigte Königreich ist mit einem Wert von einer halben Billion Dollar im Jahr 2019 der größte europäische Einzelinvestor in den USA. Britische Unternehmen beschäftigen 1,3 Millionen Amerikaner. Eine PwC-Umfrage Letztes Jahr wurde Großbritannien als wichtigster Markt für US-Wirtschaftsführer eingestuft und überholte damit China.

Die ausländischen Direktinvestitionen der USA im Vereinigten Königreich beliefen sich im Jahr 2022 auf rund 860 Milliarden US-Dollar (789 Milliarden Euro). Das Vereinigte Königreich war 2022 der siebtgrößte Warenexportmarkt der USA.

Welche Freihandelsabkommen hat das Vereinigte Königreich nach dem Brexit unterzeichnet?

Das Vereinigte Königreich verließ die EU im Jahr 2020, einschließlich des Austritts aus dem Binnenmarkt und der Zollunion.

Vor dem Brexit war das Vereinigte Königreich Teil aller Handelsabkommen der EU mit einem anderen Land.

Das Vereinigte Königreich hat mittlerweile Handelsabkommen mit 71 Ländern, darunter viele „Rollover“-Abkommen, die die früheren Beziehungen des Vereinigten Königreichs mit Ländern als EU-Mitglied fortführten.

Im Oktober 2020 wurde ein Freihandelsabkommen mit Japan unterzeichnet, das erste große Handelsabkommen Großbritanniens seit dem Austritt aus der EU.

Das Vereinigte Königreich unterzeichnete ebenfalls im Jahr 2021 ein Freihandelsabkommen mit Australien und Neuseeland im Februar 2022 und die Gespräche mit Indien begannen Anfang 2022, obwohl noch keine Einigung erzielt wurde.

Ein digitales Handelsabkommen mit Singapur trat im Juni 2022 in Kraft und ein ähnliches Abkommen mit der Ukraine wurde im März dieses Jahres unterzeichnet. Ebenfalls im März gab das Vereinigte Königreich eine Vereinbarung zum Beitritt zur Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP) bekannt.

Mittlerweile hat das Vereinigte Königreich auch in den USA einen bundesstaatlichen Ansatz verfolgt und Memorandums of Understanding (MOUs) mit drei US-Bundesstaaten unterzeichnet: Indiana, North Carolina und South Carolina. Das Vereinigte Königreich diskutiert zukünftige Abkommen mit Utah, Texas und Kalifornien.

Anfang des Jahres behauptete die ehemalige britische Handelsministerin Penny Mordaunt, dass Vereinbarungen auf US-Bundesstaatsebene den Weg für landesweite Gespräche mit dem Weißen Haus ebnen würden.

