Auf dem G20-Gipfel in London im Jahr 2009 verkündete der damalige britische Premierminister Gordon Brown eine „neue Weltordnung“, in der reiche und Entwicklungsländer zusammenkommen würden, um die Ungleichheiten und Exzesse der Globalisierung zu bändigen. Auf dem Höhepunkt einer globalen Finanzkrise erklärte Brown eine „neue fortschrittliche Ära der internationalen Zusammenarbeit“.

Vierzehn Jahre später wird der G20-Gipfel in Indien später in dieser Woche zeigen, wie die Hoffnungen auf eine globale Ordnung auf der Grundlage eines westlichen, auf Regeln basierenden Systems zersplittert sind, wie die Welt in demokratische und autokratische Lager gespalten ist und wie sich interner Populismus und Protektionismus durchgesetzt haben Viele Staaten haben die Bestrebungen zum Freihandel untergraben.

Mutige Worte zur Reform der Kohlenstoffwirtschaft stoßen nun auf Widerstand, da der wirtschaftliche Preis und die politischen Komplikationen der Bekämpfung des Klimawandels deutlich werden.

Das G20-Mitglied Russland ist wegen des Krieges in der Ukraine ein Paria und Präsident Wladimir Putin kann keine Reise riskieren, falls er aufgrund eines internationalen Haftbefehls wegen Kriegsverbrechen verhaftet wird.

Xi Jinping, der Anführer der neuen Supermacht China, wird wahrscheinlich nicht einmal zum Gipfel erscheinen.

Es ist unwahrscheinlich, dass das G20-Treffen zu einem Konsens über den Krieg in der Ukraine führen wird, da Russland und wahrscheinlich China ihn blockieren würden.

Das größte Risiko des Gipfels besteht darin, dass er die Feindseligkeit zwischen vielen westlichen und Entwicklungsländern, zu deren Überbrückung die Gruppe gegründet wurde, tatsächlich verschärfen könnte. Jedes neue Misstrauen zwischen westlichen Demokratien und Entwicklungsländern in der G20 spielt natürlich Putin und Xi in die Hände.

Xis Argumentation ist oft undurchsichtig, aber sein Nichterscheinen könnte ein Protest gegen schwelende Grenzspannungen und wachsende geopolitische Ängste mit der großen ostpazifischen Supermacht Indien sein oder sogar durch interne wirtschaftliche Bedenken wegen einer Immobilienmarktkrise in China motiviert sein. Aber Xi fand letzten Monat Zeit, an einem Gipfel der BRICS-Staaten in Johannesburg teilzunehmen.

Die BRICS-Gruppe – bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – begrüßte als neue Mitglieder Saudi-Arabien, Iran, Äthiopien, Ägypten, Argentinien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Der Schritt wurde allgemein als ein weiterer Schritt Chinas zur Schaffung einer eigenen, mit den USA und ihren Verbündeten konkurrierenden Weltordnung interpretiert, in der es eine Gruppe von Entwicklungsländern anführt.

Vor diesem Hintergrund erhält seine Abwesenheit beim G20-Gipfel eine völlig neue Perspektive.

US-Präsident Joe Biden sagte am Wochenende, er sei enttäuscht darüber, dass er Xi nicht sehen würde, nachdem zahlreiche Vertreter der US-Außenpolitik und des Handels Peking besucht hatten, um den Absturz der Beziehungen zu bremsen.

Biden könnte möglicherweise noch ein bilaterales Treffen mit Xi auf dem Gipfeltreffen des Asien-Pazifik-Wirtschaftskooperationsforums im November in San Francisco vereinbaren. Es ist jedoch noch unklar, ob Peking genauso daran interessiert ist, die krisengeschüttelten Beziehungen zu entspannen wie Washington.

Xis Abwesenheit könnte Biden eine Möglichkeit bieten, seine Beziehungen zum indischen Premierminister Narendra Modi voranzutreiben, den er im Juni zu einem glanzvollen Staatsessen im Weißen Haus begrüßte. Die USA möchten Indien näher an Sicherheitsvereinbarungen und politische Gruppierungen unter Beteiligung seiner Verbündeten im Pazifik drängen, um ein Gegengewicht zur wachsenden Macht Chinas zu schaffen.

Aber Indien wird wahrscheinlich nicht so weit kommen, da sich sein historischer blockfreier Status zu einer Haltung entwickelt, in der versucht wird, in beiden Lagern Fuß zu fassen.

Neu-Delhi hat den Westen enttäuscht, weil es die Invasion Russlands in der Ukraine nicht energisch verurteilt hat, und hat nach einem Boykott durch mit den USA verbündete Nationen vom billigen russischen Öl profitiert. Als aufstrebende Macht, die immer noch als Entwicklungsland gilt, ist Indien ein führendes Mitglied sowohl der BRICS-Staaten als auch der G20.