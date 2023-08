Es ist nicht nur Katar-Tor.

Während das superreiche Golf-Königreich zum Inbegriff des Skandals um Bargeld gegen Einfluss im Europäischen Parlament geworden ist, verteilte ein anderes, selten erwähntes Land angeblich ebenfalls Tausende illegaler Euro in die EU-Blase: Mauretanien.

Wenn ja, dann bekam es nicht viel für sein Geld.

Zwischen 2019 und 2022 soll das Land 200.000 Euro an Pier Antonio Panzeri, einen mutmaßlichen Bestechungsrädelsführer, und seinen rechten Mann Francesco Giorgi weitergegeben haben, wie Panzeri im Februar den Behörden vorlegte und POLITICO eingesehen hatte.

Das ist mehr, als Panzeri nach eigenen Angaben aus Marokko bekommen hat, einem weiteren Land, das in den Skandal verwickelt ist. Doch während Marokko regelmäßig in der Berichterstattung von Qatargate erwähnt wird, blieb die potenzielle Rolle Mauretaniens fast unbeachtet.

Panzeri sagte, Mauretaniens Ziel sei die Wiederherstellung seines Rufs.

Das westafrikanische Land, das jedes Jahr Millionen von der EU für die Unterbringung von Fischereifahrzeugen erhält, steht in Brüssel seit langem wegen seiner Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Und Panzeri war eine der prominentesten Stimmen des Parlaments zum Thema Menschenrechte. Er leitete den Unterausschuss für Menschenrechte (und verließ das Parlament später, um eine NGO zu gründen, die sich mit diesem Thema befasste).

Panzeri erinnerte sich, dass der damalige Präsident des Landes, Mohamed Ould Abdel Aziz, Ende 2018 ein Angebot machte. „Er forderte, dass wir nicht schlecht über sein Land reden, sondern dass wir positiv darüber reden“, beschrieb Panzeri den Einsatz von Aziz, der derzeit wegen Korruptionsvorwürfen in Mauretanien, die nichts damit zu tun haben, vor Gericht steht. „Das könnte man gegen Geld eintauschen.“

Die Krönung der Partnerschaft fand laut Panzeri im Juni 2022 statt, als er bei der Organisation einer internationalen Konferenz in Mauretanien mitwirkte. Die Teilnehmer beschrieben es jedoch als eine alltägliche Veranstaltung, die die Beziehungen zwischen der EU und Mauretanien nicht verändert habe. Ein Redner der Veranstaltung, der anonym bleiben wollte, um offen über die Organisatoren sprechen zu können, bezeichnete die Veranstaltung als „schlecht organisiert“ und es gebe kaum ernsthafte politische Diskussionen.

Und dass Mauretanien als Gastgeber ausgewählt wurde, war eher ein Zufall, argumentierte Emanuela Del Re, die EU-Sonderbeauftragte für die Sahelzone, die die Veranstaltung mitorganisierte: „Wir haben Mauretanien hauptsächlich deshalb ausgewählt, weil andere Länder in der Region Staatsstreiche erlebten oder über andere Sicherheitsvorkehrungen verfügten.“ Probleme.“

Die mauretanische Regierung antwortete nicht auf mehrere Bitten um Stellungnahme, die an ihre Botschaft in Brüssel und ihr Außenministerium gerichtet waren. Die Regierung des Landes hat die Vorwürfe über ihre Beteiligung am Skandal um Bargeld gegen Einfluss weder öffentlich angesprochen noch widerlegt. Zahlreiche Versuche, Aziz über seine politische Partei und seinen Facebook-Account zu erreichen, blieben erfolglos.

Panzeri malt ein Porträt

Das Image Mauretaniens in Brüssel war in den Jahren vor der angeblichen Verschwörung um Geld gegen Einfluss geschädigt worden.

Im Jahr 2014 verabschiedete das Europäische Parlament eine Resolution, in der es Mauretanien aufforderte, den Anti-Sklaverei-Aktivisten Biram Dah Abeid freizulassen, dem die Todesstrafe drohte. Die Fraktion der Sozialisten und Demokraten im Parlament nahm Abeid später in die engere Wahl für seinen prestigeträchtigen Sacharow-Preis, der an diejenigen verliehen wird, die sich gegen die Unterdrückung wehren. Auch der Unterausschuss für Menschenrechte des Gremiums war zu diesem Thema aktiv.

Es war eine heikle Angelegenheit für Mauretanien, das die Sklaverei erst 1981 verboten hatte. Das machte Panzeri, der 2017 den Menschenrechtsunterausschuss übernahm, und Giorgi, Panzeris Assistent, zu idealen Zielen.

Und Panzeri war seiner eigenen Aussage zufolge ein williger Typ.

Nach den ersten Annäherungsversuchen beschrieb er eine mehrjährige Beziehung, die mehrere beträchtliche Zahlungen sowie Reisen nach Mauretanien beinhaltete. Während die belgischen Behörden die Gültigkeit von Panzeris Aussage weder bestätigen noch dementieren würden, wurde in den belgischen und internationalen Medien ausführlich über die angebliche Rolle Mauretaniens in dem Korruptionsplan berichtet und von Mitgliedern des Europäischen Parlaments in ihrer Arbeit erwähnt.

Nur wenige Monate nach dem angeblichen Treffen zwischen Panzeri und dem Präsidenten Mauretaniens war der italienische Politiker im Land – mit Giorgi im Schlepptau – und veröffentlichte im Januar 2019 auf Instagram eine Reihe von Fotos von sich mit hochrangigen mauretanischen Politikern.

Panzeri sagte den Ermittlern, dass Mauretanien ihm und Giorgi später in diesem Jahr ihre ersten Zahlungen – jeweils 50.000 Euro – geleistet habe.

Ehemaliger italienischer Europaabgeordneter Pier Antonio Panzeri | Kenzo Tribouillard/AFP über Getty Images

Zu diesem Zeitpunkt schied Panzeri aus dem Parlament aus und entschied sich, nicht mehr für eine Wiederwahl zu kandidieren, nachdem er seit 2004 der Fraktion der Sozialisten und Demokraten angehörte. Doch auch als ehemaliger Europaabgeordneter blieb Panzeri in Brüssel eine bekannte Persönlichkeit mit engen Verbindungen zu seinen ehemaligen Kollegen.

Als er 2019 eine auf Menschenrechte ausgerichtete NGO, Fight Impunity, gründete, sagte er, Mauretanien sei da, um Unterstützung anzubieten.

Das Land, sagte Panzeri, habe ihm und Giorgi in diesem Jahr weitere 100.000 Euro – jeweils 50.000 Euro – gegeben. Giorgi arbeitete zu diesem Zeitpunkt als Assistent des italienischen S&D-Abgeordneten Andrea Cozzolino, der ebenfalls wegen Korruption im Skandal angeklagt wurde (Vorwürfe bestreitet er), was Giorgi direkte Verbindungen zum Parlament verschaffte.

Eine enttäuschende Konferenz

Im Juni 2022 fand die zweitägige Konferenz in Mauretanien statt – eine Veranstaltung, bei der Fight Impunity, Abgeordnete und Beamte der Europäischen Kommission, der Exekutive der EU.

Theoretisch passte das Treffen zu dem Ziel des Landes, sein Image zu verbessern und hochrangige EU-Vertreter und Gesetzgeber, die sich mit Menschenrechten befassen, zusammenzubringen. Und Panzeri teilte den Behörden mit, dass es ihm und Giorgi dadurch ermöglicht wurde, mit einer neuen Generation mauretanischer Beamter in Kontakt zu treten.

„Es war eine wichtige Konferenz“, sagte Panzeri den Ermittlern. „Wir haben es mit Giorgi genutzt, um unsere Zusammenarbeit mit dem mauretanischen Außenminister und dem neuen Präsidenten zu vertiefen.“

In der Praxis schien es nicht viel mehr zu bringen – die Beziehungen zwischen der EU und Mauretanien blieben weitgehend statisch.

Laut Del Re, dem Sonderbeauftragten der EU für die Sahelzone, kam der ursprüngliche Vorschlag für die Veranstaltung von Maria Arena, der Europaabgeordneten, die Panzeri 2019 als Leiterin des Menschenrechtsunterausschusses des Parlaments ablöste. Del Re sagte, Arena sei mit der Idee an die Kommission herangetreten eine Veranstaltung in der Sahelzone mitzuorganisieren.

„Arena und ich dachten, es wäre interessant, etwas in der Sahelzone zu machen, da es ein sehr relevantes Thema ist“, sagte Del Re.

Del Re sagte, Arena habe auch vorgeschlagen, Fight Impunity als Sponsor zu engagieren, was Panzeri ein Mitspracherecht bei der Konferenz verschaffte.

Arena bestätigte die Darstellung von Del Re weitgehend. Sie sagte gegenüber POLITICO, dass sie die Idee angesichts der komplexen Situation in der afrikanischen Region „allein als Europaabgeordnete“ angeboten habe, und fügte hinzu, dass Fight Impunity „uns zwei Sahel-Experten zur Teilnahme an den Diskussionstischen gebracht und ihre Kosten bezahlt hat.“

Weder Fight Impunity und Panzeri noch Giorgi erhielten vom Parlament Geld für die Veranstaltung, fügte Arena hinzu. Arena selbst geriet kürzlich ins Rampenlicht von Qatargate, als die belgische Polizei in Brüssel mit ihr in Verbindung stehende Immobilien durchsuchte (sie bestreitet jegliches Fehlverhalten).

Mauretaniens Präsident Mohamed Ould Ghazouani | Gabriel Bouys/AFP über Getty Images

Das Treffen fand schließlich in Nouakchott, der Hauptstadt Mauretaniens, in einem luxuriösen Konferenzzentrum statt, wo Redner und Organisatoren – darunter Panzeri und Giorgi – nach Angaben des Veranstaltungsredners mit einem „großzügigen Bankett“ bewirtet wurden.

Der neue Präsident des Landes, Mohamed Ould Ghazouani, ein selbsternannter Reformer, kam sogar zu der Konferenz, und sie fand laut einer Pressemitteilung der Regierung unter seiner „hohen Schirmherrschaft“ statt.

„Er kam einfach zu Beginn der Konferenz, sagte kein Wort, setzte sich, hörte sich etwas an und ging dann“, sagte der Redner. Es sei, erinnerte sich der Sprecher, „wirklich bizarr“.

Am Rande hielten Arena und Cozzolino – Giorgis Chef und Leiter der Parlamentsdelegation für die Beziehungen zu Mauretanien – Treffen mit Ghazouani ab. Laut einer Pressemitteilung der mauretanischen Regierung diskutierten sie über die „fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Mauretanien und der EU“.

Mauretanisches Geheimnis

Und das war es im Grunde.

Panzeri sagte, sein Austausch mit Mauretanien sei nach der Konferenz versiegt. Und die Beziehungen zwischen der EU und Mauretanien sind weitgehend unverändert geblieben.

„Mein Mandant hat derzeit keinen Kommentar“, sagte Panzeris Anwalt Laurent Kennes. „Alles liegt in den Strafermittlungsakten und es ist Sache des Staatsanwalts, zu entscheiden, was er mitteilen möchte.“

Die belgische Staatsanwaltschaft antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme, ebenso wenig wie ein Anwalt von Giorgi, dem Korruption, Geldwäsche und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen werden. Medienberichten zufolge hat er gestanden, maßgeblich an den mutmaßlichen Korruptionsplänen beteiligt gewesen zu sein.

Die enttäuschende Schlussfolgerung trägt wahrscheinlich dazu bei, zu erklären, warum Mauretanien im sich ständig weiterentwickelnden Qatargate-Skandal übersehen wurde.

Katar, das nach Angaben der Behörden mehr als 1,5 Millionen Euro in seine verdeckte Kampagne in Brüssel gesteckt hat, sicherte sich in diesem Zeitraum einen lukrativen Flugvertrag, hätte fast eine Befreiung von der Visumpflicht für seine Bürger durchgesetzt und wichtige Parlamentsmitglieder dazu gebracht, seine Fortschritte zu loben Menschenrechte.

Marokko, das ihm laut Panzeri 180.000 Euro gegeben hatte, versuchte angeblich, Einfluss auf einen Untersuchungsausschuss zum Einsatz von Spyware in der EU zu nehmen und zu verhindern, dass ungünstige parlamentarische Texte ans Licht kamen. (Beide Länder bestreiten jegliche illegale Aktivität in Brüssel)

Mauretanien hingegen scheint im Europäischen Parlament in Menschenrechtsfragen keine positive Behandlung erfahren zu haben. Allerdings wurde im Juni 2022 ein wichtiges Fischereiabkommen unterzeichnet.

Vielleicht das beste Beispiel dafür, wie wenig sich Mauretanien in Qatargate eingemischt hat: Als das Parlament nach Bekanntwerden des Skandals strengere Richtlinien für ausländische Diplomaten einführte, nahm die Institution unter anderem gezielt katarische und marokkanische Beamte ins Visier.

Man machte sich nicht einmal die Mühe, Mauretanien einzubeziehen.