Was ist gerade im Europäischen Parlament passiert? – POLITIK

Watchdogs sagen, es könnte der „ernsthafteste“, „schockierendste“, „ungeheuerlichste“ Korruptionsskandal sein, der Brüssel seit Jahren heimgesucht hat.

Bei einer Reihe von mindestens 16 Razzien der belgischen Bundespolizei wurden am Freitag fünf Personen zu Fall gebracht, die ihrer Meinung nach „angebliche Straftaten der kriminellen Organisation, Korruption und Geldwäsche“ begangen hatten. Die morgendlichen Durchsuchungen ergaben 600.000 Euro in bar sowie Telefone und Computer.

Die Schuldigen waren zunächst keine großen Namen für Brüsseler Verhältnisse: Ein ehemaliger Europaabgeordneter, ein paar Parlamentsassistenten und ein Gewerkschaftschef, alle angeblich auf der Jagd nach WM-Gastgeber Katar. Aber wozu eigentlich? Einige stellten in Frage, ob Doha – wenn die Anschuldigungen zutrafen – wirklich eine kluge Investition getätigt hatte.

Am Abend war jedoch klar, dass dies nicht nur eine Geschichte von ein paar Ehemaligen und Möchtegern war, die ihre Taschen füllten. Eva Kaili, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und lautstarke Verteidigerin von Doha, landete nach Angaben der belgischen Bundespolizei in Polizeigewahrsam. Der Fall dreht sich auch um eine NGO, die bis vor kurzem einige der größten Koryphäen der linken Politik zu ihren Vorstandsmitgliedern zählte.

Während sich dieser potenziell superlative Skandal weiter entfaltet, beantwortet POLITICO alle Ihre Fragen über die Kontroverse, die die EU-Hauptstadt durcheinanderwirbelt.

F: Wer ist Eva Kaili?

Als eine der 14 Vizepräsidenten des Parlaments ist Kaili eine der mächtigsten Akteure der Institution – und als ehemalige Nachrichtenmoderatorin mit Prominentenstatus in ihrer Heimat Griechenland eine der glamourösesten Persönlichkeiten Brüssels.

Aber Kaili hat sich auch zu einem der lautstärksten Verteidiger Katars entwickelt. Sie bezeichnete das Land kürzlich als „Spitzenreiter bei Arbeitsrechten“. treffen mit dem Arbeitsminister des Landes, trotz großer internationaler Besorgnis über die Bedingungen für Stadionbauarbeiter. Als Mitglied der Mitte-Links-Partei Socialist & Democrat (S&D) umfasst ihr Ressort besondere Zuständigkeiten im Zusammenhang mit dem Nahen Osten.

Kailis Partner und Co-Elternteil Francesco Giorgi wurde laut Polizei und Personen mit direktem Wissen ebenfalls festgenommen. Er ist Berater für die Region Naher Osten und Nordafrika im Europäischen Parlament – ​​und Gründer einer NGO namens Fight Impunity, die darauf abzielt, „Rechenschaftspflicht als zentrale Säule der Architektur der internationalen Justiz“ zu fördern.

Entscheidend ist, dass der Präsident von Fight Impunity Pier Antonio Panzeri ist, eine zentrale Figur in dem Fall.

F: Wer ist sonst noch beteiligt?

Panzeri, ein italienischer Ex-Abgeordneter, ebenfalls von der S&D, war unter den am Freitagmorgen Festgenommenen. Am Abend wurden auch seine Frau und seine Tochter von der italienischen Polizei geschnappt. Ein Haftbefehl gegen sie, der von POLITICO eingesehen wurde, beschuldigte Panzeri, „politisch mit Mitgliedern interveniert zu haben, die im Europäischen Parlament zum Wohle von Katar und Marokko arbeiten“.

Pier Antonio Panzeri | Stephanie Lecocq/ EPA-EFE

Ehemalige Parlamentsassistenten, insbesondere solche mit Verbindungen zu Fight Impunity, fallen ebenfalls unter die Lupe. Neben der Festnahme von Giorgi versiegelte die Polizei auch das Büro eines anderen parlamentarischen Assistenten, der früher für Fight Impunity arbeitete und derzeit als Assistent der belgischen S&D-Abgeordneten Marie Arena dient.

Arena, die den Vorsitz des Unterausschusses für Menschenrechte von Panzeri geerbt hat und eng mit Fight Impunity zusammenarbeitet, bestätigte, dass das Büro ihres Beraters unter Verschluss sei. Arena sagte, sie selbst sei nicht von der Polizei befragt worden.

Laut dem italienischen Nachrichtensender Ansa wurde auch Niccolò Figà-Talamanca festgenommen. Er ist der Generaldirektor einer anderen NGO, No Peace Without Justice. Die Organisation, die sich auf internationale Strafjustiz, Menschenrechte und die Förderung der Demokratie im Nahen Osten und Nordafrika konzentriert, hat ihren offiziellen Sitz in New York und Rom. Es hat jedoch dieselbe Brüsseler Adresse wie Fight Impunity, Rue Ducale 21.

Emma Bonino, eine ehemalige liberale Europaabgeordnete und Außenministerin Italiens, gründete No Peace Without Justice. Sie ist als ehrenamtliches Vorstandsmitglied von Fight Impunity aufgeführt. Sie und Figà-Talamanca reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren durch Frieden ohne Gerechtigkeit.

Als Zeichen von Panzeris Verbindungen sind auch der frühere französische Premierminister Bernard Cazeneuve und der frühere EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos als Ehrenmitglieder des Vorstands aufgeführt. Cazeneuve war am Samstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen; Avramopoulos reagierte nicht auf eine Anfrage.

Ein weiterer Top-Name im ehrenamtlichen Vorstand von Fight Impunity, die frühere EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, trat am Samstagmorgen aus dem Vorstand zurück, so ein Sprecher des College of Europe, wo Mogherini jetzt Rektor ist.

Die Mitarbeiterliste von Fight Impunity wurde offenbar gelöscht; Webarchive zeigen jedoch, dass Giorgi und andere derzeitige parlamentarische Assistenten im Januar Schlüsselrollen innehatten.

F: Beschränkt sich dies auf das Europäische Parlament?

Nö. Ebenfalls festgenommen: Luca Visentini, der erst letzten Monat Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB) wurde. Davor war er langjähriger Vorsitzender des Europäischen Gewerkschaftsbundes. (Er musste für die neue Rolle nicht umziehen: Sowohl die globale als auch die europäische Organisation haben ihren Sitz an derselben Adresse in Brüssel, in der Rue Albert II.)

Die Bauarbeitergewerkschaften gehörten im Vorfeld der Weltmeisterschaft zu den größten Kritikern der Bilanz Katars bezüglich der Arbeitnehmerrechte. Aber schon vor der Übernahme durch Visentini war der IGB eine bemerkenswerte Ausnahme. Sharan Burrow, die frühere IGB-Vorsitzende, forderte externe Kritiker der Arbeitsgesetze des Landes in einem im Juni vom katarischen Arbeitsministerium veröffentlichten Video auf, sich „die Änderung anzusehen“.

F: Warum sollte Katar Lobbyarbeit leisten wollen?

Das Golfemirat ist Gastgeber der Weltmeisterschaft, aber das Turnier war kein PR-Coup, sondern ein negatives Schlaglicht auf das Land. Bestechungsvorwürfe im Ausschreibungsverfahren und sklavenähnliche Bedingungen für ausländische Arbeiter lassen Zweifel an der Wahl aufkommen, und liberale Kritiker nutzten den Moment, um die Position des konservativen muslimischen Landes zu Frauen- und LGBTQ+-Rechten anzugreifen.

Fans treffen vor dem Anpfiff der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 ein | Dan Mullan/Getty Images

Die Aufrechterhaltung eines guten Rufs ist von entscheidender Bedeutung, da Katar daran arbeitet, Geschäfte mit EU-Ländern für sein Erdgas abzuschließen. Ein Vorschlag, den Katarern visumfreies Reisen in den Schengen-Raum der EU zu ermöglichen, schreitet auch im Parlament voran – zumindest war es so.

F: Wie hat sich Kaili für Katar eingesetzt?

Kaili war wohl der Dekan der (beträchtlichen Gruppe von) Doha-Verteidigern innerhalb der S&D.

Am 24. November beispielsweise verabschiedete das Plenum eine Resolution „deplor[ing] den Tod von Tausenden von Wanderarbeitern“, ergriff Kaili das Wort, um die „historische Transformation“ Katars zu loben, die durch die Weltmeisterschaft herbeigeführt wurde. In ähnlicher Weise erschien sie vor 10 Tagen, um für die Visaliberalisierung für Katar und Kuwait im Justiz- und Innenausschuss des Parlaments zu stimmen – obwohl sie kein Mitglied des Ausschusses ist.

Kaili verärgerte auch die Abgeordneten in einem Gremium, das dem Nahen Osten gewidmet war, als sie ihre eigene Reise freiberuflich organisierte, nachdem Doha den Besuch der Gruppe abgesagt hatte. Die Delegation des Parlaments für die Beziehungen zur Arabischen Halbinsel (DARP) hatte geplant, kurz vor der Weltmeisterschaft im November nach Katar zu reisen, um Turniereinrichtungen zu besuchen und Änderungen des Arbeitsrechts zu beobachten.

Mit knapp einem Monat Vorankündigung bat Katars beratende Versammlung, bekannt als Shura Council, um eine Verschiebung. Stattdessen reiste Kaili in der Woche nach Katar, in der die gesamte Delegation dort sein sollte – und gab vollmundiges Lob zu den Arbeitsreformen des Emirats. Laut lokaler Presse sagte sie, dass sie dort 500 Millionen europäische Bürger vertrete, die den Fortschritt des Landes als Ausdruck gemeinsamer Werte ansehen.

„Sie ging irgendwie hinter meinen Rücken“, sagte die Europaabgeordnete Hannah Neumann, die deutsche Grüne an der Spitze des DARP. Doha habe „die Gruppe, die eine ausgewogene Position gehabt hätte, nicht eingeladen“ und „sie stattdessen eingeladen, weil sie wusste, dass ihre Aussagen weniger kritisch sein würden“.

Wiederholte Anrufe auf Kailis Mobiltelefon am Freitag und Samstag blieben unbeantwortet.

F: Wie groß ist das?

Watchdog-Gruppen sind sich über die Superlative einig. Der Katar-Skandal könnte „der ungeheuerlichste Fall“ mutmaßlicher Korruption sein, den das Parlament seit Jahren gesehen hat, sagte Michiel van Hulten, Chef von Transparency International. Alberto Alemanno, Rechtsprofessor an der HEC Paris, nannte es den „schockierendsten Integritätsskandal in der Geschichte der EU“.

Der deutsche Grünen-Abgeordnete Daniel Freund, Co-Vorsitzender der Intergruppe Anti-Korruption des Parlaments, nannte es einen der „schwersten Korruptionsskandale in Brüssel in den letzten Jahrzehnten“.

Van Hulten sagte, das Parlament habe eine „Kultur der Straflosigkeit … mit einer Kombination aus laxen Finanzregeln und -kontrollen und einem völligen Mangel an unabhängiger (oder überhaupt jeglicher) ethischer Aufsicht“ geschaffen. Alemmano sagte ebenfalls voraus, dass dies nur die „Spitze des Eisbergs“ sein würde, und hoffte, dass eine Häufung von Skandalen einen politischen Impuls für ein unabhängiges Ethiksystem schaffen würde.

F. Was sagen die Leute, kann dagegen getan werden?

Die Kommission soll ein unabhängiges Ethikgremium vorschlagen, das für alle EU-Institutionen gelten würde, aber es wird mit ziemlicher Sicherheit keine Untersuchungs- oder Durchsetzungsbefugnisse geben.

Freund plädierte dafür, dass Länder, die nicht der EU angehören, sich an die „bereits geltenden relativ guten Lobbying-Regeln“ in Brüssel halten müssten. Derzeit müssen sich Länder beispielsweise nicht in das Transparenzregister der EU für Interessengruppen eintragen, und Abgeordnete müssen diese Kontakte nicht melden. „Die EU muss das sofort verbessern“, sagte Freund.

Panzeris NGO Fight Impunity ist übrigens nicht im Transparenzregister aufgeführt. Das ist ein offensichtlicher Verstoß gegen die bestehenden Regeln für in der EU ansässige Gruppen, die ihre Argumente im Parlament vorbringen wollen. Nach den neuesten Transparenzregister-Richtlinien müssen NGOs umfangreiche Angaben zu ihrer Finanzierung machen.

Arena, der derzeitige Vorsitzende des Unterausschusses für Menschenrechte, hat eng mit Panzeri und Fight Impunity zusammengearbeitet, einschließlich der NGO in Pressekonferenz und reisen mit Panzeri zu Gesprächen über bürgerliche Freiheiten.

Selbst als sie ihre eigene Unabhängigkeit verteidigte, sagte Arena voraus, dass weitere Enthüllungen herauskommen würden. „Wenn Katar dies tut, weiß ich, dass andere genau dasselbe tun“, sagte Arena. „Und deshalb müssen wir diese Art der Einflussnahme wirklich verhindern.“

Derzeitige Vorsitzende des Unterausschusses Menschenrechte Maria Arena | EP

F: Wie läuft es jetzt für Katar?

Der Rückschlag dieser Anschuldigungen kommt bereits schnell.

Die S&D hat gefordert, den Vorschlag zur Visaliberalisierung auf Eis zu legen, und die grüne Berichterstatterin sagte er würde gegen die Maßnahme stimmen, wenn sie nächste Woche zur Abstimmung kommt.

Unabhängig davon plante der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Parlaments, in den kommenden Wochen nach Saudi-Arabien und Katar zu reisen. Jetzt wurde der letzte Teil abgesagt – was bedeutet, dass Dohas Top-Rivale die ganze Aufmerksamkeit bekommt.

Die Vertretung Katars bei der EU antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

F: Was kommt als nächstes im Parlament?

Kaili wurde bereits von der S&D-Fraktion und ihrer griechischen Partei Pasok suspendiert.

Wenn sich das Plenum am Montag im Parlament versammelt, wird Druck auf Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ausgeübt, Kaili ihres Amtes als Vizepräsidentin zu entheben, und die Abgeordneten werden wahrscheinlich ihre parlamentarische Immunität aufheben. Die Linke hat bereits offiziell gefordert, eine Debatte über den Vorfall auf die Tagesordnung zu setzen, eine Abstimmung ist für Montagabend angesetzt.

Eddy Wax, Nektaria Stamouli, Hannah Roberts und Vincent Manancourt trugen zur Berichterstattung bei.