Was ist ein Stressausschlag? Wie man durch Angst verursachte Nesselsucht behandelt

Sie sind rot, sie jucken – und sie kommen für Sie, genau dann, wenn Sie sie am wenigsten brauchen.

Nesselsucht ist eine häufige Hauterkrankung und zeigt sich typischerweise als roter, juckender Ausschlag.

Nesselsucht wird von Ärzten als Urtikaria bezeichnet und kann durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden, darunter scharf gewürzte Speisen, Hitze oder Kälte, Hautprodukte, Waschmittel oder hohes Maß an Stress.

Kann Stress Nesselsucht verursachen?

„Obwohl wir als Dermatologen erkennen, dass Nesselsucht durch Stress verursacht werden kann, ist dies nicht unsere ‚erste Erklärung‘“, sagte Dr. Whitney High, Professorin für Dermatopathologie an der University of Colorado School of Medicine, gegenüber CNN.

„Wenn wir keine andere Ursache für Nesselsucht finden können, ist es sinnvoll, über Stress nachzudenken“, fügte High hinzu.

Und eine Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass Menschen mit chronischer Nesselsucht häufiger unter starkem Stress leiden – und zu ihren Symptomen gehörte ein stärkerer Juckreiz.

Wie ein Stressausschlag aussieht

Ein Stressausschlag erscheint normalerweise als erhabene Beulen, die je nach Hautton rot oder rosa aussehen. Sie können überall am Körper auftreten, am häufigsten treten sie jedoch am Hals, auf der Brust oder am Rumpf, im Gesicht und an den Armen auf. Bei manchen Menschen gehen sie mit einer Schwellung der Lippen oder Augenlider einher.

Bienenstöcke können von winzigen Punkten bis zu großen Striemen reichen und sich in dicht gepackten Gruppen bilden. Normalerweise jucken sie und verursachen bei manchen Menschen ein brennendes oder kribbelndes Gefühl.

Menschen, bei denen eine Hauterkrankung wie Ekzeme oder Psoriasis diagnostiziert wurde, sind möglicherweise besonders anfällig für stressbedingte Hautausschläge.

Ein Stressausschlag kann überall am Körper auftreten, insbesondere am Hals, an der Brust oder am Rumpf, im Gesicht und an den Armen. Getty Images

So werden Sie Stress-Nesselsucht los

Wenn Sie unter Stress stehen, reagiert Ihr Körper mit der Ausschüttung von Cortisol – dem sogenannten „Stresshormon“ – und anderen Verbindungen, einschließlich Histaminen.

„Wir wissen nicht, wie oder warum die Haut auf Ihre Stresshormone reagiert, aber es besteht kein direkter Zusammenhang“, sagte Dr. Rachel Nazarian, eine in New York ansässige Dermatologin, gegenüber Health. „Wir wissen vielleicht nicht genau, warum der Auslöser auftritt, aber wir wissen, wie wir ihn beheben können.“

Glücklicherweise sind Stress-Nesselsucht in der Regel vorübergehender Natur und werden schwächer oder verschwinden, sobald die Stressquelle gelindert ist – oft innerhalb von 24 Stunden.

Es gibt rezeptfreie Behandlungen gegen Nesselsucht, darunter orale Antihistaminika wie Benadryl oder Zyrtec oder Kortisoncreme zur Behandlung der Entzündung, die zu juckender, rötlicher Haut führt.

„Es gibt auch einige Menschen, die ein stärkeres Medikament benötigen, um die Histaminfreisetzung zu kontrollieren, daher möchten sie vielleicht ein verschreibungspflichtiges Antihistaminikum oder eine verschreibungspflichtige Kortisoncreme ausprobieren“, fügte Nazarian hinzu.

Experten empfehlen Menschen mit schweren oder langanhaltenden Fällen von Stress-Nesselsucht, einen Dermatologen oder eine andere medizinische Fachkraft aufzusuchen. Getty Images

„Einige Bereiche haben dünnere Haut, die leicht zu behandeln ist, wie zum Beispiel Ihre Arme oder Beine. Aber in dickere Bereiche wie Hände oder Füße dringt eine rezeptfreie Creme nicht so gut ein.“

Experten empfehlen außerdem, alle störenden Faktoren wie Hitze oder eng anliegende Kleidung im Bereich Ihres Stressausschlags zu entfernen. „Hitze ist bekanntermaßen ein Verschlimmerungsfaktor, ebenso wie Druck“, sagte Nazarian.

Nazarian und andere Gesundheitsexperten empfehlen Menschen mit schweren oder langanhaltenden Fällen von Stress-Nesselsucht, zur Linderung einen Dermatologen oder eine andere medizinische Fachkraft aufzusuchen.

Und natürlich können Sie dazu beitragen, einem Stressausschlag vorzubeugen, indem Sie den Stress in Ihrem Leben abbauen. Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Methoden:

Bewegung und Sport

Begrenzen Sie die Bildschirmzeit und die Nutzung sozialer Medien

Yoga, Tai Chi und tiefes Atmen

Meditation

Suchen Sie einen Freund für einen Spaziergang oder eine andere Aktivität auf

Hören Sie Musik oder lesen Sie ein Buch

Spielen Sie ein Hörbuch oder einen Podcast ab











