In Mecklenburg-Vorpommern ist ein 13-jähriges Mädchen nach der Einnahme von Ecstasy gestorben. Ein 14-jähriges Mädchen liegt derzeit noch auf der Intensivstation, ein weiteres 15-jähriges Mädchen musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Sie sollen zuvor auch Ecstasy konsumiert haben. Der Tod eines 15-Jährigen in Brandenburg wird noch untersucht. Welcher Wirkstoff ist in Ecstasy enthalten und ab welcher Dosis wird er gefährlich? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema auf einen Blick.

Was ist Ecstasy?

Ecstasy ist eine synthetische Partydroge. Unter Ecstasy versteht man Pillen, die als Hauptwirkstoff die chemische Verbindung 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA) enthalten, häufig werden aber auch andere Substanzen zugesetzt, beispielsweise Substanzen mit anregender oder halluzinogener Wirkung. Die genaue Zusammensetzung der Pillen ist dem Verbraucher meist nicht bekannt. MDMA gehört zur Gruppe der Amphetamine und soll 1912 im Labor des Pharmakonzerns Merck als Zwischenprodukt bei der Entwicklung eines blutstillenden Arzneimittels entdeckt worden sein.

Die eng verwandte Substanz MDA wurde bereits in der Hippie-Ära der 1960er Jahre konsumiert und war aufgrund ihrer Wirkung auch als „Liebesdroge“ oder „Umarmungsdroge“ (hug = englisch für Umarmung) bekannt (siehe unten). In Amerika wurde MDMA bereits in den 1970er Jahren teilweise in der Psychotherapie eingesetzt, um den Zugang zu inneren Gefühlen und Konflikten zu erleichtern. Ein Ansatz, der derzeit wiederentdeckt wird: In Australien wird MDMA ab dem 1. Juli für die psychiatrische Therapie posttraumatischer Belastungsstörungen zugelassen. Gleichzeitig ist es in den meisten Ländern inzwischen als Rauschmittel verboten. Ecstasy als MDMA-haltige Partydroge tauchte in den 1990er Jahren in der Rave- und Techno-Szene auf.

Wie fühlt sich ein Ecstasy-High an?

Ecstasy-Pillen können starke Glücks- und Liebesgefühle auslösen, euphorisierend, entspannend und angstmindernd wirken. Sie reduzieren das Schlafbedürfnis, Verbraucher fühlen sich energiegeladen. Auf der Website der Giftnotrufzentrale der Universitätsmedizin Bonn heißt es: „Die Nutzer berichten von einem gesteigerten, offeneren Kommunikationsbedürfnis, größerer Kommunikationsfähigkeit und gesteigertem Selbstbewusstsein.“ Gleichzeitig empfinden sie eine besondere Harmonie mit dem Gesprächspartner und große Zärtlichkeit ihm gegenüber. Ecstasy gilt als ‚Herzöffner‘.“ Nutzer berichten außerdem, dass sie empfindlicher auf Ecstasy reagieren, beispielsweise auf Berührungen. Gefühle können insgesamt intensiver wahrgenommen werden. Eine leichte halluzinogene Wirkung kann auftreten, ist jedoch nicht eines der Hauptmerkmale der Droge.

Was passiert im Körper?

Der beschriebene Effekt lässt sich durch die Wirkung von MDMA auf den Gehirnstoffwechsel erklären. Der Stoff löst die Ausschüttung der „Glückshormone“ Serotonin und Dopamin und des „Bindungshormons“ Oxytocin sowie die Ausschüttung des Wachbotenstoffs Noradrenalin aus. Dadurch wird nicht nur die Stimmung beeinflusst, es gibt auch körperliche Auswirkungen: Puls und Blutdruck steigen, die Pupillen weiten sich stark und die Körpertemperatur steigt. Die Wirkung setzt nach etwa 20 bis 60 Minuten ein und hält je nach Dosis etwa fünf Stunden an.

Welche Nebenwirkungen können auftreten?

Ein unerwünschter Effekt kann sein, dass eine Ecstasy-Pille nicht die gewünschte positive Stimmung auslöst, sondern Ängste und Traurigkeitsgefühle verstärkt, Unruhe, Nervosität und Gereiztheit auslöst. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) können psychotische Störungen, die länger als zwei Tage andauern, direkt durch Drogenkonsum ausgelöst werden, darunter „Halluzinationen oder Wahnvorstellungen meist gepaart mit Angststörungen“.

Auch für den Organismus kann ein Ecstasy-Trip eine Belastung darstellen: Die Körpertemperatur kann stark ansteigen, insbesondere bei längerem Tanzen bei hoher Raumtemperatur besteht die Gefahr einer lebensgefährlichen Überhitzung und Austrocknung. Gleichzeitig werden die Warnsignale des Körpers vor Erschöpfung und Überhitzung schlechter wahrgenommen. Eine Überdosierung von MDMA kann zu Anfällen, Leberversagen und Nierenversagen führen. Der Mischkonsum mit Alkohol oder anderen Substanzen erhöht die Risiken. Gefährlich ist es auch, wenn Konsumenten wegen Überhitzung große Mengen Wasser trinken, da es Berichte über Todesfälle durch Wasservergiftung nach Ecstasy-Konsum gibt.

Zu den zwar nicht unmittelbar gefährlichen, aber langfristig schädlichen Auswirkungen zählt unter anderem, dass bei regelmäßigem starkem Konsum die Gedächtnisleistung und die Lernfähigkeit beeinträchtigt sein können. Bei hohen Dosen kann es zu Hirnschäden kommen. Ecstasy löst keine ausgeprägte körperliche Abhängigkeit aus, kann aber psychisch abhängig machen: Konsumenten entwickeln oft ein starkes Verlangen nach der Droge und sehnen sich schon bald nach dem nächsten Rausch, sie fühlen sich ohne Ecstasy nicht in der Lage, die gleichen Glücksgefühle zu erleben. Darüber hinaus entwickelt sich bei regelmäßigem Verzehr eine Toleranz: Es muss eine immer größere Menge verzehrt werden, um die gleiche Wirkung zu erzielen.

Welche Dosis ist lebensgefährlich?

Insgesamt sind Todesfälle nach Ecstasy-Konsum selten. Nach Angaben des Datendienstes Statista gab es im vergangenen Jahr in Deutschland nur acht Todesfälle nach dem Konsum von Ecstasy. Der Tod des 13-jährigen Mädchens in Mecklenburg-Vorpommern ist noch nicht abschließend geklärt: Sie soll wie eine 14-Jährige und ein 15-Jähriger eine Ecstasy-Pille namens Blue Punisher eingenommen haben. alte Menschen, die noch im Krankenhaus behandelt werden. Blue Punishers sind dreieckige blaue Ecstasy-Pillen mit einem Totenkopf-Logo, die es schon seit einigen Jahren gibt. Die Zusammensetzung kann je nach Produktionslinie unterschiedlich sein, Blue Punisher ist jedoch für einen besonders hohen MDMA-Gehalt bekannt.

Drogenberatungsseiten im Internet warnen schon seit Längerem vor der Ecstasy-Pille Blue Punisher. © Quelle: Suchthilfe in Thüringen GmbH

Schon seit einiger Zeit kursieren Warnungen vor dem hochkonzentrierten Medikament. Vor zwei Jahren wurden in Großbritannien Blue Punisher-Pillen beschlagnahmt, die 477 mg MDMA enthielten, das Vier- bis Fünffache der üblichen MDMA-Menge. Damals wurde vermutet, dass es sich um einen Produktionsfehler handeln könnte, bei dem zwei Tabletten zusammengepresst worden waren. Dafür wäre das Gehalt immer noch hoch. Die Arzneimittelinformationsstelle der Stadt Zürich hält eine Dosis von mehr als 1,5 mg MDMA pro Kilogramm Körpergewicht für Männer und 1,3 mg pro Kilogramm Körpergewicht für Frauen aus pharmakologischer Sicht für „zu viel“, da Seite Es können Effekte wie Kieferknirschen, Augen- und Nervenzucken auftreten, Anfälle können häufiger auftreten und MDMA wirkt sich ab diesen Dosen zunehmend negativ auf die Nervenzellen aus. Wie oft und in welcher konkreten Menge die verstorbene 13-Jährige und die anderen Mädchen die Droge eingenommen hätten, sei „noch nicht abschließend geklärt“, teilte die Polizei Mecklenburg-Vorpommern am Mittwochnachmittag mit.