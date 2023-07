Wie es passiert7:28Was ist die zentristische No-Labels-Bewegung in den USA – und wird sie im Jahr 2024 einen Drittkandidaten haben?

Der Direktor von No Labels, einer in den USA ansässigen gemeinnützigen politischen Organisation, glaubt, dass die Zeit für eine andere Art von Präsidentschaftskandidaten kommen könnte.

Laut ihrer Website bezeichnet sich die zentristische Organisation als ein Zuhause für Wähler, die der „Extremen auf der linken und rechten Seite“ überdrüssig sind. No Labels hat sich noch nicht verpflichtet, einen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2024 aufzustellen, aber die Gruppe bereitet sich auf diese Möglichkeit vor, so Joe Cunningham, ein ehemaliger demokratischer Kongressabgeordneter und nationaler Direktor der Organisation.

Befürworter sagen, die Bewegung könnte sowohl die Demokraten als auch die Republikaner näher an die politische Mitte bringen. Kritiker sagen, eine dritte Partei könnte es dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump leichter machen, im Jahr 2024 zu gewinnen, wenn er erneut republikanischer Kandidat wird.

Hier ist ein Teil von Cunninghams Gespräch mit Wie es passiert Gastgeber Nil Köksal..

Joe, warum denkst du, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist?

Ich paraphrasiere Victor Hugo, der sagte: „Es gibt nichts Mächtigeres als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“

Und wenn man einen Schritt zurücktritt und sich die Situation jetzt, im Jahr 2023, anschaut, ergab eine veröffentlichte Gallup-Umfrage, dass sich fast die Hälfte der Amerikaner als Unabhängige identifizieren, was der Zahl der Demokraten und Republikaner zusammen entspricht. (Die Mehrheit) Amerikas will diesen Rückkampf zwischen Trump und (Joe) Biden nicht sehen.

Das amerikanische Volk sendet ein lautes Signal, dass es eine andere Stimme und eine andere Wahl will.

No Labels-Direktor Joe Cunningham sagt, die Mehrheit der Amerikaner wolle keinen weiteren Wettbewerb zwischen US-Präsident Joe Biden und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump. (Manuel Balce Ceneta/The Associated Press)

Zu diesem Zeitpunkt hat No Labels erklärt, dass es einen Plan für eine mögliche Präsidentschaftskandidatur verfolgt, aber was würde das zu einem vollständigen Engagement führen?

Es müssen zwei Kriterien erfüllt sein. Erstens müssen die wichtigsten Präsidentschaftskandidaten beider Parteien von der Mehrheit der Amerikaner so negativ bewertet werden … Zweitens muss das von uns zusammengestellte Ticket einen Weg zum Sieg durch das Wahlkollegium vorsehen.

Wenn sich plötzlich die Stimmung im Land ändert und eine binäre Wahl gewünscht wird, dann werden wir einen Rückzieher machen. Hier gibt es keine Cowboys, die unbedingt nach vorne stürmen wollen, wenn es direkt in die Niederlage geht.

Wir haben dieses Buch mit dem Titel herausgebracht Gesunder Menschenverstand. Es ist ein Spiegelbild der Mehrheit der Amerikaner, die sich von ihren politischen Parteien entweder desillusioniert oder verdrängt fühlen und etwas Neues wollen.

Es gab einige Kritik Gesunder Menschenverstand. Dass es zu wenig konkrete Details zu Lösungen gibt, die No Labels anbieten würde, und dass die Anführer dieser Gruppe in einigen der größten Probleme nicht unbedingt einer Meinung sind.

Das ist in Ordnung. Es gibt dort auch einige Dinge, mit denen ich öffentlich nicht einverstanden bin. Im Wahlkampf zitiere ich oft den ehemaligen Bürgermeister von New York City, Ed Koch, der sagte: „Wenn Sie mir in sieben von zehn Dingen zustimmen, sage ich, stimmen Sie für mich. Und wenn Sie mir in zehn von zehn Dingen zustimmen, sage ich, gehen Sie zum Psychiater.“

Cunnigham sagt, dass das amerikanische Volk ein klares Signal aussendet, dass es bei der nächsten Präsidentschaftswahl eine andere Wahl haben möchte. (Sean Rayford/Getty Images)

Rechts. Aber wie stellt man als Partei ohne Einigung eine Plattform zu den größten Themen dar, mit denen sich die Amerikaner beschäftigen?

Nun ja, wir sind keine politische Partei. Das ist eine Bewegung. Es handelt sich um eine gemeinnützige Organisation. Und ich würde sagen, wenn ein Ticket nominiert wird, würden diese beiden Personen ihre eigenen festen Standpunkte vertreten.

Was diese Broschüre ist, spiegelt nur wider, wo sich die überwiegende Mehrheit der Amerikaner befindet. Und es zeigt dem Land und insbesondere unseren Politikern, dass es trotz der umstrittenen Einwanderung, Abtreibung oder Waffen viele Dinge gibt, worüber sich die überwiegende Mehrheit der Amerikaner einig ist, etwa allgemeine Hintergrundüberprüfungen zur Waffensicherheit.

Die Kongressabgeordnete Annie Kuster sagte: „Ihr Plan, im Jahr 2024 ein Drittparteien-Ticket zu vergeben, wird den Weg für den extrem rechten Kandidaten ebnen, der das Weiße Haus gewinnt, nämlich den ehemaligen Präsidenten Trump.“ Wie reagieren Sie auf diese Sorge?

Die Leute haben starke Meinungen darüber entwickelt. Wir haben uns noch nicht einmal entschieden, ein Ticket zu veröffentlichen oder wer diese Kandidaten sein würden.

Ich würde die Vorstellung zurückweisen, dass es Trump automatisch helfen würde, egal welche Art von Kandidaten wir nominieren, denn die Umfragen und Daten, die wir durchgeführt haben und in die wir viel Geld und viel Zeit investiert haben, zeigen, dass ein solches Ticket auf beiden Seiten gleichermaßen Anklang finden würde.

Wir haben kein Interesse daran, uns darauf einzulassen, um eine Wahl zu verderben. Wenn das der Fall wäre, wären die Menschen nicht in diese Bemühungen eingebunden.

Einige Kritiker sagten, dass ein dritter Präsidentschaftskandidat Trumps Weg zur Wiederwahl erleichtern könnte. (Jonathan Ernst/Reuters)

Wir erstellen eine Versicherungspolice. Zwischen jetzt und dem nächsten November liegt eine Ewigkeit. Die Dinge könnten sich also dramatisch in die eine oder andere Richtung verschieben. Und wir versuchen einfach, darauf vorbereitet zu sein.

Wenn Sie Trump jedoch als problematischen Kandidaten sehen, wie groß sind Ihre Bedenken, dass Sie riskieren könnten, dass er gewählt wird, indem Sie jetzt einfach Ihre Fühler ausstrecken?

Naja, so sehe ich das nicht.

Als Demokrat mache ich mir Sorgen, wenn ich Umfragen sehe, bei denen Biden gegen Trump verliert. Daher denke ich, dass die gleiche Frage gestellt werden sollte, warum die Demokraten einen Kandidaten aufstellen, obwohl vielleicht nur drei von zehn oder vier von zehn Demokraten seine Wiederwahl unterstützen.

Und ich kann Ihnen jetzt sagen, Nil, ich würde mich auf nichts einlassen – ich habe dafür gestimmt, Donald Trump anzuklagen, ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Er kann das Weiße Haus nicht halten. Und ich würde überhaupt keinen Versuch unternehmen wollen, ihm zu helfen. Punkt.