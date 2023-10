Fast eine halbe Million Menschen wurden im Laufe dieser Woche im Gazastreifen vertrieben. Mehr als die Hälfte habe in Unterkünften des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) Zuflucht gesucht, sagte dessen Leiter Philippe Lazzarini am Freitag.

Was ist also die Sonderorganisation der Vereinten Nationen für Palästinenser?

Warum wurde die UNRWA gegründet?

Die UNRWA wurde 1949, kurz nach Beginn des arabisch-israelischen Krieges 1948, gegründet. Es wurde im Mai 1950 in Betrieb genommen.

Die UN gründeten die Organisation, um den mehr als 700.000 Palästinensern Hilfe zu leisten, die während des Konflikts von 1948, als fünf arabische Staaten in den brandneuen Staat Israel einmarschierten, in ihre Heimat flohen. Einige flohen in Erwartung des Krieges; andere wurden von Gruppen, die für Israel kämpften, oder nachdem sie ins Kreuzfeuer geraten waren, zur Flucht gezwungen. Insgesamt sind die Gründe für den Massenabzug komplex.

Die UNRWA wurde 1949 kurz nach Beginn des arabisch-israelischen Krieges 1948 gegründet Bild: UNRWA/AP

Das UNRWA trägt dazu bei, rund 6 Millionen palästinensischen Flüchtlingen in Jordanien, Syrien, dem Libanon, dem Westjordanland und dem Gazastreifen Bildung, Gesundheitsversorgung und Sozialhilfe zu bieten. „(Es) wird von palästinensischen Flüchtlingen als Lebensader wahrgenommen“, sagte Lazzarini letztes Jahr in einem Interview mit der DW.

Die Hälfte des Budgets der Agentur ist für Bildung vorgesehen. Die UNRWA betreibe über 700 Schulen und sei die einzige UN-Agentur, die ein vollwertiges Schulsystem betreibe, hieß es in einer Pressemitteilung vom Mai.

Wie finanziert sich die UNRWA?

Die Organisation finanziert sich fast ausschließlich durch freiwillige Spenden der UN-Mitgliedsstaaten. Im Jahr 2022 wurden Zusagen in Höhe von insgesamt 1,17 Milliarden US-Dollar (1,1 Milliarden Euro) gemacht – etwa die Hälfte davon kam von EU-Mitgliedstaaten.

Im Januar 2023 appellierte die Agentur, ihr Budget auf rund 1,6 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, doch bis Mai 2023 waren nur 25 % dieses Gesamtbetrags – rund 364 Millionen US-Dollar – zugesagt.

Das UNRWA war im letzten Jahrzehnt unterfinanziert und weist seit seiner Gründung ein Defizit auf. Es begann im Jahr 2023 mit Schulden in Höhe von rund 75 Millionen US-Dollar.

Dies ist unter anderem auf das stetige Wachstum der palästinensischen Flüchtlingsbevölkerung zurückzuführen, da auch Nachkommen von Flüchtlingen nach internationalem Recht Anspruch auf Flüchtlingsstatus haben können.

Die Vereinigten Staaten, lange Zeit ein bedeutender Geldgeber der Organisation, kürzten 2018 die Mittel auf Geheiß des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, der den Vereinten Nationen im Allgemeinen und dem UNRWA im Besonderen kritisch gegenüberstand. Washington hat inzwischen die Finanzierung wieder aufgenommen. Die USA stellen der Agentur derzeit die meisten Mittel zur Verfügung, gefolgt von Deutschland, der Europäischen Union und Schweden.

Warum ist die UNRWA umstritten?

Trump und israelische Politiker, darunter Premierminister Benjamin Netanyahu, haben die Definition der Agentur, wer als palästinensischer Flüchtling gelten kann, kritisiert.

Laut UNRWA handelt es sich bei palästinensischen Flüchtlingen um „Personen, deren gewöhnlicher Wohnsitz in der Zeit vom 1. Juni 1946 bis zum 11. Mai 1948 Palästina war und die infolge des Konflikts von 1948 sowohl ihr Zuhause als auch ihre Lebensgrundlage verloren haben.“ Auf der UNRWA-Website heißt es auch „Die Nachkommen männlicher palästinensischer Flüchtlinge, einschließlich adoptierter Kinder, haben ebenfalls Anspruch auf Registrierung.“

Netanjahu nannte die Agentur eine „Agentur zur Aufrechterhaltung der Flüchtlingswelle“ und plädierte für ihre Auflösung, da diese Aufgabe nicht in die Zuständigkeit der Vereinten Nationen fallen sollte.

Das UNRWA sagte, wenn die Organisation geschlossen würde, wären diejenigen, die als Flüchtlinge anerkannt wurden, „immer noch Palästina-Flüchtlinge und würden ihre Rechte gemäß der Resolution 194 der (UN-)Generalversammlung behalten, bis eine gerechte und dauerhafte Lösung für ihre Notlage gefunden würde.“

Herausgegeben von Cathrin Schaer.