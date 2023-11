Was ist der Sinn des COP28-Klimagipfels?

Der jährliche Klimagipfel der Vereinten Nationen beginnt nächste Woche in Dubai – ein jährliches Treffen, bei dem Länder der Welt darüber verhandeln, wie sie, in den Worten des UN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen, „gefährliche (menschliche) Eingriffe in das Klimasystem verhindern“ können.

Aber bringen diese Treffen nach fast drei Jahrzehnten überhaupt etwas für das Klima?

Und was würde diese COP28 zu einem Erfolg machen? Hier ist ein genauerer Blick.

Was ist COP28?

COP steht für Conference of the Parties (Konferenz der Vertragsparteien), bei der es sich bei den Vertragsparteien um 197 Staaten und eine regionale Wirtschaftsorganisation handelt, die 1992 das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC), das übergeordnete Abkommen des Pariser Abkommens von 2015, unterzeichnet haben.

Die erste COP fand 1995 statt; Dies ist die 28. Jahrestagung der COP-Reihe. Sie findet vom 30. November bis 12. Dezember in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, statt.

An den Treffen können neben Regierungsvertretern auch akkreditierte „Beobachter“, nichtstaatliche und zwischenstaatliche Organisationen und Medien teilnehmen. Die diesjährige Konferenz wird voraussichtlich mehr als 70.000 Delegierte anziehen.

Begleitend zur Konferenz wird es wie gewohnt einen Bereich namens „Green Zone“ mit klimabezogenen Ausstellungen und Veranstaltungen geben, der für Unternehmen und die breite Öffentlichkeit zugänglich ist.

Welchen Sinn haben COP-Treffen?

Während alle Parteien das Rahmenwerk von 1992 unterzeichneten, das darauf abzielte, „das Klimasystem zum Nutzen der gegenwärtigen und künftigen Generationen der Menschheit zu schützen“, wurde im Rahmenwerk nicht festgelegt, wie dies bewerkstelligt werden sollte.

Daran wird seit jeher auf den COP-Gipfeln gearbeitet.

Nach Angaben der Vereinten Nationen besteht das Ziel der jährlichen Treffen darin, „Ambitionen und Verantwortlichkeiten festzulegen sowie Klimamaßnahmen zu identifizieren und zu bewerten“. Mit anderen Worten: Die Länder sollen sich darüber einigen, was als nächstes zu tun ist, um die Treibhausgase zu reduzieren, die den Klimawandel verursachen.

Sie müssen sich auch an bereits stattfindende Veränderungen anpassen und den Schaden begrenzen, der durch heißeres Wetter und mehr Überschwemmungen, Dürren und Waldbrände entsteht, insbesondere in ärmeren und anfälligeren Teilen der Welt.

Rishi Bhandary, stellvertretender Direktor der Global Economic Governance Initiative am Global Development Policy Centre der Boston University, bemerkte, dass eine Besonderheit der COP darin besteht, dass dort getroffene Entscheidungen Konsens und keine Mehrheitsentscheidung erfordern: „Man muss wirklich jedes Land mitnehmen.“ .“

Was ist der Schwerpunkt dieses besonderen Treffens?

Die spezifischen Themen, die bei jeder COP im Mittelpunkt stehen, werden im Voraus festgelegt, sagte Bhandary. UN-Generalsekretär Antonio Guterres habe einige davon in einer Rede am vergangenen Montag zur Kenntnis genommen und andere Organisationen haben sie ebenfalls als Dinge aufgeführt, die man im Auge behalten sollte.

Globale Bestandsaufnahme

Alle fünf Jahre sollen die Vertragsparteien, die das Pariser Abkommen von 2015 unterzeichnet haben, eine „Bestandsaufnahme“ der weltweiten Fortschritte vornehmen, einschließlich der Reduzierung der Emissionen, um die globale Erwärmung unter 2 °C über den vorindustriellen Temperaturen zu halten, und gleichzeitig „Anstrengungen“ unternehmen, um den Temperaturanstieg zu begrenzen 1,5 °C.

Die diesjährige globale Bestandsaufnahme ist die erste ihrer Art.

Das ist etwas, das viele Menschen im Auge behalten, darunter auch Jennifer Allan, die für das Earth Negotiations Bulletin des International Institute for Sustainable Development über die Klimaverhandlungen berichtet.

Die Bestandsaufnahme solle untersuchen, „wo wir stehen, was die Reduzierung von Emissionen, den Aufbau von Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel und die Unterstützung von Entwicklungsländern angeht“, sagte sie. Die technische Sachverhaltsermittlung für die Bestandsaufnahme erfolgte in den letzten anderthalb Jahren. „Jetzt kommt es auf das politische Ergebnis an.“

Ziel ist es, den Ländern dabei zu helfen, ihre künftigen Klimaschutzmaßnahmen zu priorisieren und ihren nächsten Klimaplan (bekannt als „national festgelegter Beitrag“ oder NDC) zu entwerfen, der alle fünf Jahre aktualisiert werden muss.

Guterres brachte es in seiner Rede in dieser Woche auf den Punkt: „Die Reaktion auf die globale Bestandsaufnahme muss die Zündschnur für eine Explosion der Ambitionen im Jahr 2025 sein.“

Als Reaktion auf die globale Bestandsaufnahme fordert Guterres die Länder auf, sich zu Folgendem zu verpflichten:

Dreifache Kapazität für erneuerbare Energien.

Doppelte Energieeffizienz.

Bringen Sie bis 2030 sauberen Strom für alle.

Ausstieg aus allen fossilen Brennstoffen mit einem klaren Zeitrahmen, der sich an der Pariser Grenze von 1,5 °C orientiert.

Die COP28-Präsidentschaft möchte, dass die Bestandsaufnahme erfolgt Identifizieren Sie, wo Klimaschutzmaßnahmen fehlen, und erstellen Sie einen Plan, um die Länder auf den richtigen Weg zu bringen .

Allan sagte, das Pariser Abkommen sage nicht genau, welche Form das annehmen soll – es könnten politische Erklärungen oder eine Entscheidung sein.

Was auch immer es ist, Beobachter der Klimaverhandlungen halten Ausschau nach Punkten, die auf Guterres‘ Wunschliste stehen.

Verluste und Schäden und andere Klimafinanzierung

Allan sagte, dass sich der Großteil der diesjährigen COP-Agenda, „wenn man die Tagesordnungspunkte zusammenzählt“, um Finanzen dreht.

Auf der COP27 im vergangenen Jahr wurde eine Vereinbarung zur Einrichtung eines Verlust- und Schadensfonds getroffen, der den gefährdeten Menschen und Ländern der Welt helfen soll, sich nach der Klimakatastrophe zu erholen und wieder aufzubauen.

Im Vorfeld der COP28 hat ein UN-Ausschuss Empfehlungen für die Funktionsweise des Fonds ausgearbeitet, einschließlich eines Vorschlags, ihn vorübergehend für vier Jahre bei der Weltbank zu beherbergen.

Darüber müssen die Länder versuchen, eine Einigung zu erzielen.

Preety Bhandari, leitende Beraterin für das Klimaprogramm am World Resources Institute, sagte in einem Pressegespräch vor der Konferenz, sie sei „vorsichtig optimistisch“, dass dies geschehen werde, da sie „positive Signale“ gehört habe und der Meinung sei, dass Länder eine Wiedereröffnung wahrscheinlich nicht riskieren würden Verhandlungen darüber.

Allan stimmte zu: „Vielleicht sind alle bis zu einem gewissen Grad gleichermaßen unzufrieden, aber das bedeutet hoffentlich, dass alles relativ reibungslos abläuft, sodass mit der Beschaffung und Bereitstellung von Mitteln begonnen werden kann.“

Guterres bittet um „großzügige und frühzeitige Beiträge zum neuen Verlust- und Schadensfonds, um einen fulminanten Start zu ermöglichen“.

Es gebe noch viele andere Fragen zur Klimafinanzierung zu diskutieren, viele davon im Zusammenhang mit der Finanzierung von Entwicklungsländern zur Anpassung an den Klimawandel und zum Übergang zu sauberer Energie, sagte Allan. Dazu gehört, wie man globale Finanzinstitutionen, einschließlich der Weltbank, dazu bringen kann, ihre Prioritäten an den Zielen des Pariser Abkommens auszurichten, und wie man sicherstellt, dass Kredite (bisher die Hauptquelle der Klimafinanzierung) nicht dazu führen, dass ärmere Länder zu viel auf sich nehmen Schulden.

Sie fügte hinzu, dass viele dieser Länder auch Hilfe bei der Erfassung und Berichterstattung über ihre Emissionen benötigen: „Das ist dieses Jahr ziemlich wichtig, weil diese Berichte ziemlich bald fällig sind.“

Lohnen sich COPs angesichts der Zeit und der Ressourcen?

Dies wird das 11. COP-Treffen sein, an dem Allan teilgenommen hat. Sie räumte ein, dass trotz der Jahrestagung die Emissionen weltweit weiter steigen. „Gemessen an der Wirksamkeit sind wir also noch nicht am Ziel.“

Sie wies jedoch darauf hin, dass das Pariser Abkommen aus der COP21 hervorgegangen sei und unseren Weg hin zu geringeren Emissionen und weniger Klimawandel verändert habe. Als das Abkommen 2015 unterzeichnet wurde, war die Welt auf dem besten Weg, bis zum Jahr 2100 eine Erwärmung von 3,6 Grad zu erreichen Jetzt geht es auf 2,9 zu .

„Wir schneiden also etwas besser ab“, sagte Allan, obwohl sie einräumte, dass wir die im Pariser Abkommen festgelegten Ziele von 1,5 und 2 °C nicht erreichen.

COPs erregen „eine Menge“ politischer und medialer Aufmerksamkeit. „Dies ist die einzige Zeit im Jahr, in der alle über den Klimawandel reden.“

Am wichtigsten ist ihrer Meinung nach, dass sie den vom Klimawandel anfälligen Ländern die Möglichkeit geben, direkt mit den Ländern zu sprechen, die große Emittenten sind. „Sie bieten ein Forum, das es sonst nirgendwo gibt.“

Bhandary räumte ein, dass das, was auf der COP geschieht, angesichts der Dringlichkeit des Klimaschutzes bürokratisch und langsam erscheinen könnte.

Er wies jedoch darauf hin, dass Erfolge wie die Einrichtung des Verlust- und Schadensfonds das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit auf vielen COP-Treffen seien.

„Ich denke, es ist diese langfristige Sichtweise, die wir bei der Bewertung dieser COPs wirklich im Auge behalten müssen.“