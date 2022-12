Was ich gelernt habe, ein ganzes Jahr lang kalt zu duschen

Seit ich denken kann, habe ich diese seltsame kleine Stimme in meinem Kopf.

Es ist nicht unbedingt ein teuflisch Stimme. Es überzeugt mich nicht, einen Mord zu begehen oder Banken auszurauben. Nein, bei dieser Stimme geht es hauptsächlich darum, mich zum Handeln zu bringen dumm Sachen. Als ich ein Kind war, sagte es vielleicht so etwas wie „Wette, dass du nicht bis zu diesem Punkt am Horizont rennen kannst, ohne anzuhalten.“ Oder „wetten, dass Sie von diesem prekären Vorsprung keinen Backflip machen können.“

Wir alle haben innere Stimmen, aber meine „Wette, dass du nicht kannst“-Stimme ist Teil meines Make-ups, solange ich mich erinnern kann. Und unter dem Strich ist es ein positives Nettoergebnis. Normalerweise zwingt es mich, mich gut zu ernähren und Sport zu treiben. Heute, mit 41 Jahren, bin ich größtenteils fit und gesund.

Und das ist zum Teil der Stimme zu verdanken, die bis heute oft ertönt. Immer gleich…

„Wetten, dass du keinen Marathon laufen kannst“ oder „Wetten, dass du keine zweite Sprache lernen kannst“ oder „Wetten, dass du nicht aufhören kannst, Softdrinks zu trinken.“ Meistens ist die Stimme mein Freund, aber manchmal führt sie mich in die Irre. Einmal musste ich ein Schlafexperiment machen, das meinen Verstand zum Schmelzen brachte. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was die kleine Stimme mir gesagt hat.

Das Zweitschlechteste? Kalte Duschen. Bitte erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, warum ich das ganze Jahr 2022 nur kalt geduscht habe.

Es war das Ende des Jahres 2021. Meine Frau und ich hatten eine Familie, die über Weihnachten blieb. Insgesamt zwanzig Leute. Wir hatten Spaß, wir waren fröhlich, aber es gab Probleme. Hauptsächlich Logistik. Mein Haus hat zwei Duschen. Eine Innendusche – eine ganz normale Dusche mit heißem Wasser – und eine weniger normale Außendusche, die nur Zugang zu kaltem Wasser hat.

Um es den Gästen leichter zu machen, fing ich an, draußen zu duschen. Kalt Duschen.

Am Anfang war es relativ einfach. Ich stand fünf Minuten am Stück in einer kalten Dusche und kam zitternd und stolz wieder heraus.

Weihnachtszeit ist mitten im Sommer in Sydney, Australien, wo ich lebe, also war das meistens in Ordnung. Es war heiß, oft über 110 Fahrenheit heiß. Manchmal ging ich joggen, schwitzte und ärgerte mich und tauchte einfach in die kalte Dusche. Eine Salbe, pure Erleichterung.

Da tauchte die kleine Stimme in meinem Kopf auf…

„Hey du Kleine HündinWetten, dass du dafür nicht kalt duschen kannst ganzes Jahr…“

Dumme Hirnstimme

Sie haben wahrscheinlich schon von den „gesundheitlichen Vorteilen“ kalter Duschen gehört. Laut der Forschung gibt es mehr als ein paar gute Gründe, sie einzunehmen.

Eine Studie berichtet, dass kalte Duschen durch die Erhöhung der Verfügbarkeit von Endorphinen und einem anderen Hormon, Noradrenalin, die Symptome einer Depression lindern können. (Offensichtlicher Vorbehalt hier: Ich glaube absolut nicht, dass Depressionen mit kaltem Wasser geheilt werden können.)

Andere Studien berichteten von einer Stärkung des Immunsystems, einer verbesserten körperlichen Erholung nach dem Training und einer Verringerung von Entzündungen. Giovanna Mallucci, Professorin für Neurowissenschaften, ehemals am UK Dementia Research Institute, behauptet, ein „Kälteschock“-Protein gefunden zu haben, das im Blut regelmäßiger Winterschwimmer vorhanden ist und möglicherweise den Ausbruch von Demenz verlangsamen könnte.

Aber um ganz ehrlich zu sein, keiner dieser berichteten Vorteile war in meinen bewussten Gedanken, als ich mich für ein ganzes Kalenderjahr zu kalten Duschen verpflichtete. Ich lauschte nur der Stimme.

Als Mann mittleren Alters, belastet mit jahrzehntelanger tief verwurzelter toxischer Männlichkeit, die die Überwindung körperlicher und geistiger Kämpfe mit innerer Stärke gleichsetzt, genieße ich es, mich lächerlichen „Herausforderungen“ zu stellen, um der Sache willen. Das ist meine Persönlichkeit. Ich bin jetzt zu alt, um mich zu ändern. Wenn die Stimme spricht, höre ich zu und gehorche fast immer.

Bild vergrößern Meine seltsame Außendusche. Wo alles begann. Mark Serrels/CNET

Ein Teil von mir hoffte, dass kalte Duschen mir helfen könnten, meinen Stoffwechsel anzukurbeln oder mich schneller vom Training zu erholen (ich bin ein begeisterter Kletterer), aber hauptsächlich wollte ich etwas anderes ausprobieren. Etwas Neues zum Reden zu haben, wenn die Unterhaltung bei Schulabholungen versiegte. Ich bin ein oberflächlicher Mann mit oberflächlichen Bedürfnissen.

Meistens denke ich, dass es nützlich ist, jeden Tag etwas Schwieriges zu tun, aus purer Befriedigung, diese Aufgabe erledigt zu haben. Es ist ein Ego-Boost, es gibt den Ton an und hat eine energetisierende Wirkung, die das Potenzial hat, für den Rest des Tages nachzuhallen.

Also fing ich an.

Am Anfang war es relativ einfach. Meiner Erfahrung nach sind die meisten Herausforderungen wie diese. Besessen von der Psyche, etwas Neues auszuprobieren, stand ich fünf Minuten am Stück in einer kalten Dusche und kam zitternd und stolz wieder heraus. Ich marschierte wie ein Verrückter in die Dusche und rieb hektisch meinen Bauch wie ein hysterischer Wanderer, der nach Zecken sucht. Ich habe es einfach ausgespuckt.

Was später schwieriger wurde, war die mahlen — mich auf das Bit festzulegen, nachdem mein anfänglicher Enthusiasmus nachgelassen hatte. Stellen Sie sich vor, Sie wären nach einem langen, schwierigen Arbeitstag stinkend und erschöpft und erinnerten sich plötzlich daran, dass Sie vor dem Schlafengehen duschen müssen. Dies ist, wenn die Versuchung einsetzt, wenn es sich mehr als gerechtfertigt anfühlt, ein warmes Bad einzulassen oder 15 Minuten lang unter einer kochend heißen Dusche zu stehen.

Aber ich bestand darauf, oft den Tränen nahe, in den Bruch des baltischen Wassers und der verschrumpelten Genitalien.

Ja, nimm das. Ich habe es dir wirklich gezeigt, du dumme kleine Idioten-Gehirnstimme.

Einfacher Modus

Ich habe eine strenge Kaltduschenroutine, die ich jedes Mal ohne Ausnahme befolge. Es war kein Prozess, den ich bewusst entwickelt habe. Es entstand auf natürliche Weise in der Petrischale des Kaltduschen-Überlebensmodus.

Das geht so: Ich drehe die Dusche auf. Ich ziehe mich aus. Ich stehe ein paar Sekunden lang vor dem kalten, spritzenden Wasser und denke über meine Lebensentscheidungen nach. In gewisser Weise ist dies der schlimmste Teil: Vor die Dusche. Dann müssen Sie die „Wahl“ treffen.

Ich mache zwei Schritte nach vorne. Zu diesem Zeitpunkt gibt es kein Benetzen des Gesichts oder der Haare, nur Schmerzen und unverständliches Grunzen für etwa 20 Sekunden. Dann drehe ich mich um. Das ist immer der schwierigste Teil. Die große, flache Oberfläche meines Rückens setzt den höchsten Prozentsatz an Nervenenden dem kalten Wasser aus. Aber wenn das erledigt ist? Mir geht es meistens gut. Ich hole die Seife, fange an zu waschen. Ich drehe mich um, um die Seife abzuwaschen, tauche meinen Kopf und meine Haare ein. Ich koche. Alles ist gut.

Ich nehme an, das Wasser in der Dusche meines Schwagers kam direkt aus den eisigen, schneebedeckten Bergen, die uns umgaben.

Leider stellte ich bald fest, dass australische Kaltduschen „easy mode“ sind.

Während einer Arbeitsreise nach New York im März entdeckte ich, dass kaltes Wasser nicht gleich Wasser ist. Mein weicher Sommerkörper wurde von New Yorks eiskaltem Wintereiswasser gekreuzigt. Ich war bis ins Mark erschüttert. Ich konnte nicht glauben, wie kalt es war. Aber ich bestand darauf und drückte unbeholfen Hotelduschgel für eine Portion aus, während ich wie ein verwirrter Höhlenmensch auf der Stelle joggte und irgendwie versuchte, meine Innentemperatur auf etwas Erträgliches zu bringen.

Später im Jahr wurde es noch schlimmer.

Im Oktober unternahm ich einen Familienausflug in den südlichen Teil von Chile, wo, wie ich annehme, das Wasser in der Dusche meines Schwagers direkt aus den eisigen, schneebedeckten Bergen kam, die uns umgaben. Das Wasser in Chile war baltisch, bis zu dem Punkt, an dem ich buchstäblich Gehirnfrost bekam, wenn ich zu lange drin blieb. Völlige Qual.

Bild vergrößern An diesem Tag wollte ich unbedingt eine warme Dusche. Osiel Aqueveque

Während dieser Reise bin ich der Kaltwasser-Herausforderung am nächsten gekommen.

Wir kamen gerade von einem einmaligen Erlebnis zurück: der Besteigung des Gipfels des Villarica, einem der aktivsten Vulkane Chiles. Es war brutal. Wir brauchten acht Stunden, um den Gipfel zu erreichen, und ungefähr vier Stunden, um wieder herunterzukommen, wobei wir die ganze Zeit durch Schnee und eisige Bedingungen navigierten. Wir waren bis zum Äußersten ausgerüstet, Steigeisen und Eispickel, und es war ein echter Kampf, an die Spitze zu kommen. Auf dem Weg nach unten diskutierten alle eifrig darüber, nach Hause zu kommen und in eine schöne warme Dusche zu springen. Mein Herz sank. Ich wusste, dass ich von diesem wohlverdienten Thermalfest verhungern würde.

Meine Familie war schockiert, als ich sagte, dass ich an diesem Abend immer noch vorhabe, eine kalte Dusche zu nehmen. „Du kannst dieses eine Mal sicher heißes Wasser haben“, sagten sie.

Aber sie kannten die Grenzen meiner sturen Dummheit nicht. Ich hatte fast ein Jahr damit verbracht, diesen dummen Scheiß zu machen, ich wollte meine Ader nicht brechen, weil ich mich ein bisschen frostig fühlte. Aber ich kann nicht lügen – ich bezweifle, dass meine kalte Dusche in dieser Nacht länger als eine Minute gedauert hat. Genug, um sauber zu werden und hinauszuklettern, in den falschen Trost eines trockenen Handtuchs und einer dampfend heißen Tasse Tee.

Aber wieso?

Die Frage, die ich immer bekomme, ist „warum?“ Abgesehen von „die Stimmen haben es mir gesagt“ habe ich darauf immer noch keine gute Antwort.

Habe ich langfristige Vorteile gespürt? Ich bin mir nicht sicher. Dies ist ein Experiment mit einer Stichprobengröße von eins. Ich hatte 2022 nicht viele Krankheitstage, aber ansonsten bin ich nicht davon überzeugt, dass sich kalte Duschen geändert haben irgendetwas. Ich bin nicht davon überzeugt, dass sie die Genesung unterstützen oder Demenz heilen oder was auch immer auf der Dose steht.

War es das wert? Auf keinen Fall. Würde ich empfehlen, bei kalten Duschen aufs Ganze zu gehen? Nö. Wahrscheinlich nicht.

Werde ich aufhören, kalt zu duschen, wenn das Jahr vorbei ist? Ich bin mir immer noch nicht sicher. Seltsamerweise denke ich, dass ich weitermachen werde.

Widerspreche ich mir hier? Unbedingt. Aber meine Gefühle zu diesem Kaltduschexperiment sind komplex und wurzeln in seltsamen Ideen, schwierige Dinge auszuprobieren und nicht aufzugeben, auch wenn es keinen guten Grund gibt, weiterzumachen. Im Grunde habe ich beobachtet Weg zu viel anime.

Die einfache Tatsache ist: Ich habe keine einzige kalte Dusche bereut. Mir ging es danach immer gleich besser. Wach, glücklicher. Einige Leute meinten, es würde meiner Haut helfen und mein Haar … besser machen? Dicker? Seidiger? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es meine Einbildung, aber meine Haut schien klarer, besser, weicher. Ich finde.

Noch wichtiger ist, dass ich mich nach kalten Duschen immer so fühlte, als hätte ich es getan erreicht etwas. Ich hatte noch nie dieses benommene Gefühl, das man bekommt, wenn man zu lange unter einer kochend heißen Dusche verbringt. Es war gut, etwas Schwieriges geschafft zu haben. Das war toll.

In gewisser Weise machen mich kalte Duschen glücklich. Ich finde.

Aber ich glaube auch, dass Willenskraft endlich ist. Könnte die mentale Energie, die erforderlich ist, um ein Jahr lang kalte Duschen zu ertragen, es schwieriger gemacht haben, die anderen, weniger dummen Ziele zu erreichen, die ich mir für 2022 gesetzt habe? Ist es ein Zufall, dass ich [checks notes] im selben Zeitraum 10 bis 12 Pfund zugenommen, sich ängstlicher gefühlt und deutlich weniger trainiert haben? Es ist unmöglich zu sagen.

Ein Teil von mir glaubt, dass die Entschlossenheit, die ich in die tägliche kalte Dusche gesteckt habe, meine Willenskraftreserven verlassen hat, was es schwieriger macht, sich weiterhin gesund zu ernähren oder ins Fitnessstudio zu gehen, unabhängig von meiner Motivation. Normalerweise waren das Gewohnheiten, die ich ohne zu hinterfragen durchgezogen habe. Dieses Jahr? Nicht so viel.

Unabhängig davon weiß ich, dass es schwierig sein wird, damit aufzuhören. An diesem Punkt ist kaltes Duschen eine Gewohnheit, die so tief verwurzelt ist, dass ich weiß, dass meine innere Stimme sich dagegen wehren wird, zur „Normalität“ zurückzukehren. So dumm es auch klingen mag, warme Duschen werden sich für die kleine Stimme in meinem Kopf wie Fremdgehen anfühlen. Ich vermute, dass ein Jahr für diesen kleinen Bastard nicht genug sein könnte.

Denn schließlich werden diese Dinge normalisiert. Wie das Aufgeben von Zucker oder Koffein ist das Duschen kalt, besonders am Anfang, schwierig, und die Anstrengung, die erforderlich ist, um die Gewohnheit aufrechtzuerhalten, verschwindet nie wirklich, aber sie vergeht. Es ist jetzt viel einfacher. Kalte Duschen sind nicht mehr unbedingt eine Herausforderung; Was einst ein aktiver Kampf war, ist nur noch Lärm. Ein niederfrequentes Brummen, das Sie kaum bemerken würden, bis jemand es abschaltet.

Da bin ich gerade. Auf absehbare Zeit bin ich ein Kaltduscher. Danke, blöde kleine Stimme in meinem Kopf. Danke für nichts. Und möglicherweise alles.