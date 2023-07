Was het normaal, was nichtje? Kanzler Nehammer legt uit

Nachdem Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Parteien wegen ausgrender Sprache geügt hatte, konterte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag in onem Video: „Wir were uns nicht von einigen Wenigen die Worte einfach verbiet lassen.“ Dat er Klimakleber, Identitäre en Islamistische Hassprediger in een Atemzug als „nicht normaal“ nannte, empörte wiederum die Grünen is.

„Das ist maar alles nicht mehr normal. Bist du noch normal?“, Begrüßt Nehammer seine Zuseher in den Video. En zogleich die Frage, was hoe dan ook denn non „normaal“. „Ich sage euch, wer nicht normal ist: Das sind die Extremen und die Radikalen. Sei es Linkextreme, sei es Rechtextreme.“ Extreem, als de mens meent dat de andere stelle, sich über die Regeln en Gesetz hinwegsetze. „Sind Klimakleber of Linksradikale, geneauso wie Rechtsradikale or Identitäre. Es sind Islamistische Hassprediger geneauso wie Vandalen and sonstige Extremisten“, voor Kanzler.

Grüne: „Inakzeptable Verharmlosung“

Kritik handelde als Nehammer damit vom Koalitionspartner ein: „Es ist eine inakzeptable Verharmlosung des Rechtsradikalismus, wenn Rechtsradikale und Klimaakivst:innen gleichgesetzt zijn“, schreef Klimaschutz-Sprecher Lukas Hammer op Twitter. „Besonders in einem Land, das aufgrund seiner Geschichte besonders sensibel mit diesem Thema umgehen muss and one hochgerüstete straight Szene aufweist“, merkte een op.

Nehammer kan bogen op Meinungsfreiheit

„Das Extreme is der Feind des Normalen und vor allem eine Gefahr für die Gesellschaft“, verklaarde Nehammer. „En was ich auch nicht normal finde ist, dass man dafür kritisiert wird, dass man sich für die Normalen, für die Vielen, für die Mehrheit einsetzt“, Richtte der Kanzler offensichtlich auch dem Bundespräsidenten aus. „Meinungsfreiheit in Österreich ist es ein hohes Gut“, unterstrich Nehammer, „und werweren uns nicht von einigen Wenigen die Worte einfach verbiet lassen“. Zoals Bundeskanzler wolle er die Menschen „zusammenführen und nicht auseinandertreiben“.

Man setze sich für jene ein, „die sich an die Regeln halten“, die zur Arbeit gehen, engagieren sich. „Ik zal Politik für die Vielen machen, ohne die Wenigen dabei zu vergessen. Minderheitenschutz ist ganz wichtig“, dus Nehammer. „Es ist in Ordnung, wenn wir Ausnahmen machen, aber es ist nicht in Ordnung, wenn Ausnahmen who werd Rule.“

Umstrritten Schnitzel-Sager

Wie schon in seinersten Stellungnahme nach Van der Bellens Schelte meint Nehammer in dem Video einmal mehr, es sei „in Ordnung, wenn sich jemand dazu entscheidet, mit dem Rad in the Arbeit zu fahren“, aber „es soll aufhören, dass man den Autofahrern ein schlechtes Gewissen, vor allem, weilviele a uf das Auto angewiesen sind“. Seinen umstrittenen und teils belächelten Schnitzel-Sager („Und geneauso ist es okay, wenn jemand sich dazu entschließt, vegan zu leben. Aber es muss auch okay sein, wenn other gerne Schnitzel essen.“) Wiederholte der Kanzler in dem Video hanggen nicht.

Stelzer zu VdB-Schelte: „Die man kan zo echauffieren“

Auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) wehrte sich dagegen, „dass man Worte zu Unworten erklärt“. Die Schelte van de Bundespräsidenten heeft een explizit zurück. Als de man weet dat hij zo kan echauffieren kan, als de man zich voordoet, was der Mehrheit wichtig ist. Het is de Rolle des Präsidenten, Themen aufzuzeigen.

„Peinlich“ vindt Nehammers Video jedenfalls FPÖ Chief Herbert Kickl. Es handvat sich um den nächsten Versuch, „die Bevölkerung für dumm zu verkaufen“.

