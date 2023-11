SHet is meer alsof een Monat geniet van het grote deel van Israëls offensief tegen Hamas in Gaza. Als u vrij bent, kunt u een vierdaagse pauze inlassen, terwijl u onderweg bent naar de lange Donnerstagfrüh. De Israëlische topman Benjamin Netanyahu zei dat de kampen na de Feuerpauze werden bezocht. Na het einde van de aankomst werd het land „met vollere kracht“ de Seine Kriegsziele.

Het opvoeden van Israëlische soldaten sinds in Gaza in Einsatz. Ihr Ziel ist, de Terrorgruppe Hamas nach überfall in Israël op 7 oktober zu “vernichten”, waarvan Netanyahu getuige is geweest. Schattingen van 30.000 tot ruim 40.000 Israëlische soldaten opereren in Gaza. Dit zou een kleinere strijdmacht zijn voor alle Israëlische strijdkrachten, die uit 170.000 actieve soldaten en 460.000 reservisten bestonden.

Sinds eind oktober werkt de Israëlische Defensiemacht (IDF) aan het nieuws, en de Nordgaza wordt momenteel gebruikt voor verdere monitoring. Het leger heeft Gaza nach eigenen Angaben in zowel Teile spalten, Nord als Süd. Vóór de Feuerpauze bereidde Israël zich voor om eerder een offensief in het Zuiden te openen. Het leger is trots op zijn militaire aanwezigheid, omdat het zich in een ‘veiligheidszone’ in het zuidwesten bevindt, waar er geen grotere weerstand tegen de strijd zou zijn.

Nutzt de Feuerpause der Hamas?

“Het Israëlische leger heeft een zeer belangrijke erfenis”, zegt Kobi Michael, militair analist bij het Institute for National Security Studies (INSS) van de Universiteit van Tel Aviv. De belangrijkste militaire structuren van Hamas bevinden zich in het noorden van de Gazastrook – en het leger is verantwoordelijk voor de missie van een militaire follow-up, maar we zijn ook betrokken bij de Dschabalia of tussen Hanun en Hamas-Mitglieder. Israël beschikt over veel informatie over dezelfde situatie, waaronder meer dan 300 gevangenen van Hamas-Kämpfer. Aber: “Het Armee is nog niet uit zichzelf weggegaan”, zegt Michael. Een offensief in het Zuiden was agressiever dan in het Noorden. De militaristische krachten van Hamas zijn buitengewoon sterk tussen Rafah en Khan Yunis. Deze infrastructuur moet worden vernietigd, zodat de terroristische groepering ongedeerd blijft.







Israëlische Vormarsch im Gazastreifen

De Feuerpause nütze dageggen voor allem der Hamas, zegt Michael. Je kunt ook in de kampen wonen en troepen, munitie, wapens, enzovoort. Het is fijn om op dit moment over de informatie te beschikken die je nodig hebt, zodat je deze beter kunt begrijpen. Omdat de paus deel uitmaakt van de Israëlische soldaten die in Gaza zijn gebleven, is er voor een ander deel van Israël gezorgd, zodat zij bij hun training aanwezig zullen zijn.







Laut Steven Höfner, leider van de Konrad-Adenauer-Stiftung im palästinensischen Ramallah, zou het Israëlische offensief sneller kunnen opvolgen als er problemen zouden zijn. Nadat het „bemerkswert“ en weise darauf hin, dass die Armee ihre Bodenoffensieve „sehr präzise en sehr gezielt“ zijn geplant. Dat is duidelijk de relatief lange periode na 7 oktober. Aan de andere kant functioneert de communicatie tussen de afzonderlijke Hamas-Kämpfern en -Gruppierungen niet goed. Während der Gefechte hätten sich Kampfgruppen of sterf snel. “De commandostructuren binnen Hamas ondersteunen zichzelf niet”, zegt Höfner. Dat ligt erachter, dat Israël voorbereid is op het offensief, meer commandanten en hooggeplaatste strijders tijdens de luchtaanvallen. „Dat was een effectieve manier om ervoor te zorgen dat de communicatie van Hamas succesvol was, en dat dit succesvol zou zijn in de Bodenoperatie.“

De vorming van het volk in de Scandinavische landen is ook afhankelijk van de Kapazitäten der Hamas, raketenangriffe auf Israel durchzzuführen. Deze zijn nagelassen. De voordelen van een verhuizing naar Tel Aviv of Jeruzalem moeten in de Scandinavische landen worden ondersteund, zei Höfner. In de dagen vóór de Feuerpause heeft Hamas de Raketen aus dem Süden abgefeuert. Dat is een berg met grote risico’s, dat zijn raketten op je eigen grondgebied.