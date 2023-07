Ein Kuss auf die rechte Wange und ein Kuss auf die linke, breites Lächeln, und gemeinsam eilten sie davon. Die herzliche Begrüßung überraschte einige Beobachter, als Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock am Dienstag in Pretoria ihre Amtskollegin Naledi Pandor traf.

Es war der erste Besuch des deutschen Außenministers in Südafrika seit seinem Amtsantritt – und er erfolgte nach Monaten mehr oder weniger offensichtlicher Spannungen zwischen den beiden Ländern, weil die Regierung in Südafrika – zumindest in den Augen des sogenannten Westens – immer noch stillsteht hat sich zum russischen Krieg in der Ukraine nicht klar genug positioniert.

„Wir tragen nicht zu dieser Polarisierung bei“

Die Tagesordnung war in letzter Minute gekürzt worden. Nach der kurzlebigen Meuterei der Söldner der Wagner-Gruppe in Russland am Wochenende beschloss Baerbock, ihren Flug nach Südafrika um einen Tag zu verschieben und vor dem Abflug an einem Treffen der EU-Außenminister zu diesem Thema teilzunehmen.

Pandor begrüßte Baerbock herzlich und sagte, die Beziehungen ihres Landes zu Deutschland seien eine „sehr wichtige strategische Partnerschaft“. Bild: Thomas Koehler/photothek/picture-alliance

Baerbocks eintägige Reise nach Pretoria sei zwar kurz, aber dennoch wichtig, sagte Melanie Müller, Afrika-Expertin der deutschen SWP-Denkfabrik.

Müller sagte, das größte Risiko aus geopolitischer Sicht bestünde darin, wenn Aufgrund eines „polarisierten Umfelds“ sollten die Länder aufhören, miteinander zu reden – eine Art „internationaler Rückzug“ –.

Es sei „fast eine Situation des Kalten Krieges“, sagte Müller, mit Russland und China auf der einen Seite und den USA und Europa auf der anderen, und die Länder dazwischen „fühlen sich gezwungen, Partei zu ergreifen.“

Reisen westlicher Regierungsvertreter wie die Baerbocks seien daher ein Signal, sagte Müller: Südafrika könne eine eigene Position zu Russland haben und mit China zusammenarbeiten, „und wir sind auch da, wir ziehen nicht ab und tragen nicht dazu bei.“ Polarisation.“

Annalena Baerbock versuchte in Pretoria, diese Botschaft zu untermauern, indem sie bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken, wie ihr südafrikanischer Amtskollege es nannte, „bevormundendes Mobbing“ durch den Westen sorgfältig vermied und stattdessen die Bereitschaft betonte, sich unterschiedliche Standpunkte anzuhören.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Naledi Pandor räumte Baerbock ein, dass Deutschland „nicht nur im Zweiten Weltkrieg schreckliche Fehler gemacht hat, sondern auch, als Ihr Land für die Freiheit und das Ende der Apartheid kämpfte, haben wir uns nicht auf die Seite gestellt.“

Baerbocks Aussage war eine Anerkennung dafür, dass die aktuellen Beziehungen Südafrikas zu Russland unter anderem aufgrund der Unterstützung der Sowjetunion für den Afrikanischen Nationalkongress (ANC), die Partei, die heute Südafrika regiert, stark sind.

Südafrikas Neutralität im Ukraine-Krieg steht auf dem Prüfstand Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Der Krieg in Russland war das beherrschende Thema

Die beiden Frauen verbrachten etwa vier Stunden zusammen im südafrikanischen Ministerium für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit (DIRCO).

Anschließend wurde Annalena Baerbock vom südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa empfangen – für 75 statt der ursprünglich geplanten 30 Minuten.

Während eine engere Zusammenarbeit im Energiebereich und der Kampf gegen die Klimakrise zu den Themen zählten, dominierten in allen Gesprächen am Dienstag weiterhin die unterschiedlichen Positionen zum Krieg Russlands.

Beide Seiten legten ausführlich dar, wie sie zu ihren eigenen Schlussfolgerungen gelangt seien, etwa zur Kehrtwende Deutschlands bei der Entscheidung, Waffen an die Ukraine zu liefern: Angesichts „unserer deutschen Verantwortung und unserer Geschichte“, sagte Baerbock, „müssen wir das tun.“ entscheiden, auf welcher Seite wir stehen.“

Deutschland habe sich auf die Seite der „Zivilisten der Ukraine“ gestellt und klargestellt, dass Waffenlieferungen nur dem Recht auf Selbstverteidigung dienen, um weitere Massaker wie Bucha und weitere Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern.

Ziel sei es, sagte Baerbock, dass die Menschen in der Ostukraine wieder in Frieden im eigenen Land leben könnten.

Die Südafrikanerin Naledi Pandor wiederholte unterdessen ihre Empörung über die Haltung einiger Länder gegenüber ihrem Land, das „wegen seiner Enthaltung an den Pranger gestellt“ worden sei. Es gebe keinen Raum für Engagement bei der Ausarbeitung der Resolutionen, fügte Pandor hinzu.

„Als wir versuchten, Vorschläge zu machen, die eine Neuformulierung hätten, die es uns ermöglichen würde, die Resolutionen zu unterstützen, wurde uns gesagt: Nimm es oder lass es. Und unser Bestes war, uns zu enthalten.“

Nach ihrem Treffen in Südafrika nahmen Baerbock und Pandor an einem zweitägigen Außenministergipfel in der Mongolei teil Bild: Thomas Trutschel/Photothek/Picture Alliance

Baerbock lobte die Vermittlungsbemühungen Südafrikas

Annalena Baerbock begrüßte, dass Südafrika eine größere Rolle als potenzieller Vermittler einnimmt – auf dem afrikanischen Kontinent, in Konflikten wie Äthiopien und Sudan, aber auch in der Ukraine.

Sie lobte die Delegation afrikanischer Staats- und Regierungschefs, die letzten Monat nach Kiew und St. Petersburg gereist war, um mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen möglichen Friedensplan für den Konflikt zu besprechen.

Baerbock sei „so dankbar“, sagte sie, dass „ein Land wie Südafrika, das in der Welt für Menschenrechte einen einzigartigen Ruf hat, der einzigartig ist, diese Rolle spielt.“

Diese Vermittlungsbemühungen – einschließlich der Arbeit an einem von der Gruppe vorgelegten 10-Punkte-Friedensplan – würden fortgesetzt, sagte Außenminister Pandor und fügte hinzu, es sei wichtig, zumindest einige Länder übrig zu haben, die noch mit Selenskyj und Putin sprechen könnten .

Die afrikanische Delegation habe beiden Parteien gesagt, dass „jeder Verhandlungsprozess die Grundsätze der Souveränität und territorialen Integrität respektieren muss, die Teil der Charta der Vereinten Nationen sind“ – was Baerbock in ihren Ausführungen lobte.

Afrikanische Führer auf Friedensmission in Kiew Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Eine leichte Neupositionierung in Sicht?

Politologin Melanie Müller sieht in der Ukraine-Mission eine „leichte Neupositionierung bestimmter afrikanischer Staaten, darunter Südafrika“, denn sie zeige, „dass sie diesen Krieg nicht wollen und dass auch afrikanische Länder unter höheren Preisen und Engpässen leiden.“ der Nahrungsmittelversorgung.“

Der Think Tanker nannte drei wesentliche politische Faktoren, die in naher Zukunft eine Rolle dabei spielen könnten, ob sich Südafrika noch weiter neu aufstellt oder nicht:

Ob es noch „mehr Informationen über von Russland begangene Kriegsverbrechen“ und „Dinge, die man nicht mehr ignorieren kann“ geben wird, ob Wladimir Putin am BRICS-Gipfel und an den Wahlen 2024 in Südafrika teilnehmen wird oder nicht.

Nach weniger als 22 Stunden im Land reiste Annalena Baerbock am Dienstagabend zurück nach Berlin.

Auch wenn sie eine klare Neupositionierung Südafrikas gegenüber Russland nicht mit nach Hause nahm, legten die beiden Länder doch eine neue Grundlage für die Wiederherstellung des Vertrauens zwischen zwei Demokratien und zeigten ihre Bereitschaft, die Polarisierung zu bekämpfen.

Wenige Stunden nach ihrer Ankunft in Berlin, am Mittwochabend, reiste Baerbock erneut ab, um zu einem Treffen der Außenministerinnen in die Mongolei zu reisen. Einer der Teilnehmer dort: die Südafrikanerin Naledi Pandor.

