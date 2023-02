Was Harry Styles über seine nächste Ära der Musik nach den Grammys zu sagen hat

Auf der Suche nach einem Zeichen der Zeit in Bezug auf was Harry Styles‚ nächste Ära wird sein?

Nun, es scheint wie der Sänger – zusammen mit seinen Produzenten und Co-Autoren Tyler Johnson Und Kind Harpune im Grammys-Presseraum – sieht es nicht wirklich so, als würde es von einer Richtung in die andere gehen.

„Wir haben immer versucht, nicht wirklich mit dem Schreiben aufzuhören, weil es sich anfühlt, als hättest du diesen großen Stopp und dann kommst du darauf zurück und es kann sich anfühlen, als ob du entweder versuchst, etwas zu beweisen oder etwas nachzuverfolgen“, sagte Harry Reporter hinter der Bühne am 5. Februar.

Wie denkt er über den Gewinn des Albums des Jahres und des besten Pop-Gesangsalbums? Harrys Haus?

„Wir sind im Moment überwältigt“, teilte Harry mit. „Ich habe definitiv nicht erwartet, das zu bekommen. Ich denke, für solche Dinge nominiert zu werden, fühlt sich wirklich wie der Gewinner an, von deinen Kollegen und so anerkannt zu werden. Es ist offensichtlich unglaublich schön, das zu bekommen. Ich glaube nicht, dass es so ist der Grund, warum jeder von uns im Raum es tut. Ich bin so, so dankbar, dass sie dachten, unser Album sei es wert. „