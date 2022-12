Der frühere Torhüter von Arsenal und Brighton, Matt Ryan, wurde wegen eines Fehlers verprügelt, der Australien „tot und begraben“ zurückließ.

Der schreckliche Fehler des Schussstoppers in der zweiten Halbzeit, bei dem der Argentinier Julian Alvarez bei einer 1: 2-Niederlage ein absolutes Geschenk machte.

Getty Ryan wird von diesem Moment Alpträume haben

Getty Alvarez musste es einfach durch die Lücke spielen

Ryan erhielt den Ball unter leichtem Druck in seinem Strafraum, bevor er die unglaubliche Entscheidung traf, zu versuchen, an Alvarez und Rodrigo De Paul vorbei zu dribbeln.

De Paul unterbrach seinen Versuch, wobei der lose Ball dann von Alvarez aufgenommen wurde, der ihn zur ultimativen Demütigung nach Hause führte.

„Matt Ryan, was machst du?“ sagte talkSPORT-Kommentator und ehemaliger Liverpool-Stürmer Dean Saunders. „Er versucht, zwei argentinische Spieler zu schlagen.

„Was glaubst du wer du bist? Du bist Torhüter, weil du nicht im Außenfeld spielen kannst, was denkt er sich dabei?

„Er trödelt herum, als wäre es ihm langweilig, im Tor zu spielen. Es ist ein schrecklicher Fehler, und das sind sie tot und begraben.

„Wie denkt er, dass er wie ein Feldspieler spielen kann? Ich glaube, das Stadion ist geschockt von dem, was sie gerade gesehen haben, es bestand keine Gefahr.“

BBC Ryan hatte Zeit, den Ball zu klären

bbc Aber bizarr ging für ein Dribbling

bbc Und Alvarez blieb eine einfache Aufgabe

Ryan spielt derzeit Vereinsfußball für Kopenhagen in Dänemark, verfügt jedoch über eine Fülle von Erfahrungen in der Premier League.

Ryan wurde 2017 von Brighton aus Valencia verpflichtet und bestritt 124 Spiele in der englischen Top-Liga, darunter eine Leihe bei Arsenal.

Es sieht jedoch nicht so aus, als würde er in absehbarer Zeit zurückkehren, nach einem so schlimmen Fehler, der den Ausschlag dafür geben könnte, dass Australien das Viertelfinale erreicht.