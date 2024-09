Kiel. Inflation, teure Mieten und Studiengebühren. Bei vielen Studierenden ist am Ende des Monats das Geld knapp. Allein zwei Drittel der Studierenden in Deutschland sind neben dem Studium auf Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit angewiesen. Viele Studierende stehen vor der unangenehmen Frage, wie sie ihr Studium weiterhin finanzieren können. Für Studierende in Schleswig-Holstein, die nicht arbeiten können oder noch Geldprobleme haben, gibt es mehrere Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung während des Studiums. Das reicht vom Studienbeginn bis hin zu kleinen Zuschüssen für die Studienabschlussphase. Ein Überblick über die Möglichkeiten.

Übersicht zur Studienfinanzierung

Studienfinanzierung mit Bafög

BAföG ist die wohl bekannteste Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung während des Studiums. Es ist zur Hälfte Zuschuss und zur Hälfte Darlehen. Das Darlehen muss nach Abschluss des Studiums zurückgezahlt werden. Die Höhe des Studienzuschusses richtet sich nach dem Einkommen der Eltern. Erst nach der Studienplatzvergabe kannst du ihn beantragen. Ab dem Wintersemester 2024/25 hast du die Möglichkeit, einmalig während des Studiums ein Flexibilitätssemester zu beantragen. Dadurch verlängert sich deine BAföG-Förderung um ein Semester. Einen Grund für den Antrag musst du nicht angeben. Andere Anträge auf BAföG-Verlängerung benötigen weiterhin einen Grund. BAföG kannst du über die BAföG-Website des Bundes beantragen.

Bafög-Darlehen: Finanzierungsmöglichkeit ohne Studium

Wer die Finanzierung seines Studiums ohne Bafög bewältigen muss, kann auf eine weitere Bafög-Alternative zurückgreifen. Das Bafög-Bankdarlehen richtet sich an Studierende im höheren Semester, die nach ihrem ersten Hochschulabschluss eine Weiterbildung machen wollen und kein Bafög mehr beziehen. Die finanzielle Förderung ist unabhängig von Einkommen und Vermögen. Anders als beim normalen Bafög muss das Darlehen allerdings vollständig zurückgezahlt werden. Der Bafög-Kredit kann über die Bafög-Website des Bundes beantragt werden.

Wohngeld: Finanzierung der Unterkunft während des Studiums

Eine Möglichkeit, während des Studiums finanzielle Unterstützung zu erhalten, ist Wohngeld. Wohngeld ist eine nicht rückzahlbare Sozialleistung, die Geringverdienern einen Zuschuss zur Miete gewährt. Die Höhe des Wohngeldes ist nicht festgelegt und wird im Einzelfall berechnet. Es richtet sich unter anderem an Studierende, die keinen Studienkredit mehr erhalten können. Alle Informationen zur Beantragung von Wohngeld finden Sie auf der Website der Stadt Kiel.

Stipendien zur Studienfinanzierung

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Stipendien, die nach unterschiedlichen Kriterien vergeben werden. Am bekanntesten sind die Begabtenstipendien, bei denen gute Noten eine große Rolle spielen. Es gibt aber auch viele Stipendien, bei denen politische, soziale oder andere Kriterien im Vordergrund stehen.

Bildungsfonds: Finanzierung ohne Bafög

Eine der Möglichkeiten, ein Studium ohne Bafög zu finanzieren, ist ein Bildungsfonds. Bei dieser Förderung erhalten Studierende finanzielle Unterstützung aus einem Bildungsfonds. Nach Abschluss des Studiums wird für einen bestimmten Zeitraum ein Teil des eigenen Einkommens wieder in den Fonds eingezahlt. Das Geld fließt in die Rendite für die Unternehmen, Privatpersonen und Spender, die in den Fonds einzahlen, und auch wieder in den Fonds selbst.

Unterstützung beim Studienabschluss: Kleines Stipendium am Ende

Die Finanzierung eines Studiums kann vor allem gegen Ende schwierig sein. Wer am Ende seines Studiums keine finanzielle Förderung mehr durch Bafög erhält, kann durch die Studienabschlussförderung Unterstützung erhalten. Diese stellt für maximal zwölf Monate ein zinsloses Darlehen zur Verfügung. Die finanzielle Förderung muss vollständig zurückgezahlt werden. Die Studienabschlussförderung kann über die Bafög-Website des Bundes beantragt werden.

Bildungskredit: Studium mit einem Kredit finanzieren

Mit dem Bildungskredit können Studierende in der Abschlussphase ihres Studiums finanziell unterstützt werden. Er hat eine Laufzeit von maximal zwei Jahren und stellt maximal 300 Euro pro Monat zur Verfügung. Auf Wunsch ist bei bildungsbezogenen Anträgen eine Einmalzahlung von bis zu 3.600 Euro möglich. Der Zinssatz ist dank der Bundesbürgschaft niedriger als beim Studienkredit. Der Bildungskredit kann auf der Website des Bundesverwaltungsamtes beantragt werden.

Studienfinanzierung mit Studienkredit

Anders als bei einem Bildungskredit kommt das Geld für einen Studienkredit von der Bank und nicht vom Staat. Er unterstützt ein Studium bis zu 14 Semestern. Der Vorteil eines Studienkredits ist, dass er an Studierende vergeben wird, die im Normalfall nicht als kreditwürdig gelten. Anders als beim Bafög muss der Kredit vollständig zurückgezahlt werden. Hier ist Vorsicht geboten, da die hohe Rückzahlung von bis zu 38.500 Euro und die Zinsen schnell in eine Schuldenfalle führen können.

Studienstarthilfe: Finanzielle Hilfe zum Studienstart

Eine weitere Form der finanziellen Unterstützung, insbesondere zu Beginn des Studiums, ist der Studienstartzuschuss. Dabei handelt es sich um einen einmaligen Zuschuss von 1.000 Euro, der nicht rückzahlbar ist. Voraussetzung ist, dass die Studienanfänger unter 25 Jahre alt sind und Bürgergeld oder andere Sozialleistungen, wie zum Beispiel Wohngeld, beziehen. Wichtig ist, dass der Studienstartzuschuss vor Studienbeginn beantragt wird. Das Geld kann auf der Seite zum Studienstartzuschuss beantragt werden.

Kostenloses Essen vom Studierendenwerk SH

Neben der Beratungsstelle Studentenlebendas unter anderem bei Geldproblemen berät, bietet das Studierendenwerk auch Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung während des Studiums. In finanziellen Notlagen bietet das Studierendenwerk den kostenlosen Essensservice an. Die Campuskarte wird ohne Rückzahlung mit 50 Euro aufgeladen, sodass man in Mensa und Cafeteria kostenlos essen kann. In der Beratung Studentenleben dort gibt es alle Infos und das Bewerbungsformular.

Darlehen vom Studentenwerk SH

Auch das Studierendenwerk SH bietet Möglichkeiten zur Studienfinanzierung. Für Studierende in finanziellen Schwierigkeiten gibt es einen Sonderfonds. Dabei handelt es sich um ein zinsloses Darlehen für einen begrenzten Zeitraum. Anders als bei den bisherigen Darlehen muss hier eine Bürgschaft gestellt werden. Alle Informationen zum Darlehen finden Sie auf der Website des Studierendenwerks SH. Die Antragsunterlagen sind in der Beratungsstelle erhältlich. Studentenleben des Studierendenwerkes.

Finanzierung ohne Bafög: Studienabschlussdarlehen vom Studentenwerk SH

Wer kein Bafög bekommt und auch keine (oder keine) Bafög-Studienabschlussförderung erhält, kann beim Studierendenwerk Schleswig-Holstein ein Studienabschlussdarlehen beantragen. Es ist für die letzten sechs Monate konzipiert und soll in der arbeitsintensiven Abschlussphase finanziell unterstützen. Es handelt sich um ein zinsloses Darlehen, das zurückgezahlt werden muss. Nähere Informationen gibt es in der Beratungsstelle. Studentenleben des Studierendenwerkes SH.

Egal aus welchen Gründen du während deines Studiums in finanzielle Schwierigkeiten geraten bist, es ist keine schlechte Idee, Hilfe anzunehmen, wie zum Beispiel die kostenlosen Beratungsangebote des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) oder des Studierendenwerks. Sei vorsichtig vor unseriösen Angeboten und Betrügereien sowie den hohen Zinsen für Kredite.

