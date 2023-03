Nach nur 119 Meters im ersten Versuch ist Karl Geiger am Holmenkollen vor dem zweiten Durchgang außerhalb der eerste Zehn. Dann vliegen en vliegen en landen zo weit vorne, dass er lange Zeit in der Box des Führenden wartet. Für ganz vorne reicht es am Ende jedoch nicht.

Im Zielbereich des berühmten Stadions am Holmenkollen genoss Karl Geiger sein Earns Sonnenbad. Een sprong van 137,5 meter met de Deutschlands Top-Skispringer bracht in de Box des Führenden, die Geiger knappe 15 Minuten nicht mehr verlassen must. Der 30 Jahre alte Oberstdorfer moet sich im ersten Wettbewerb der Raw-Air-Tour in Oslo nur Sloweniens Anze Lanisek en Österreichs Stefan Kraft geschengen. Lanisek flog dabei noch zwei Meter weiter als Geiger, seine 139.5 Meter verloren in het openbaar in Raunen aus.

Geigers Sprung mit herausragender Landung begeisterte auch seinen ehemaligen Kollegen Severin Freund, der als Nachfolger von Toni Innauer sein Debüt as ZDF-Experte feierte. “Auf jeden Fall ein Spitzensprung. Er kan een kans zijn op meerdere keren”, zeggen Freund, der zugab, vor seinem Experten-Debüt ähnlich nervös zu sein wie vor seinem Sprungdebüt von einer Großschanze. Geiger überholte im zweiten Durchgang gleich zehn Rivalen en machtsdamit auch seinen Versuch (119 Meter) wieder vergessen.

Raw Air: De Gegenstück zur Vierschanzentournee

Voor de Deutschen Skiverband (DSV) is de start in de Raw Air een belangrijk signaal, na de Finalwochenende bei der WM in Planica en de Oslo-kwalificatie am Freitag tijdens de verlaufen. Geiger auf Rang drie en Olympiasieger Andreas Wellinger als Fünfter sind Mutmacher für die kieslharte Serie, bij een zehn aufeinanderfolgenden Tagen Sprungen wird.

Vor allem für Wellinger, der mit zwei Weltcup-Siegen en zwei WM-Medalen turbulente Wochen achter sich hat, kam das ordentliche Resultat überraschend. Der Bayer war erkältet en fühlte sich nicht fit. “Es war gestern eine Qual”, beschreef Wellinger de kwalificatie. Sein aktuelles Fitness level liegevielleicht bei 30 bis 40 Prozent. Um Größen wie Ryoyu Kobayashi of die weltmeister Timi Zajc en Piotr Zyla achter sich zu weld, reichten seine zowel Versuche auf 127 als 127 Meter aber.

Die weiteren Wettkampfpläne beim Gegenstück zur Vierschanzentournee in Deutschland und Österreich sind dicht vertakt. Am Sonntag (16.30 Uhr/ZDF en Eurosport) krijgt een zweite Einzel am Holmenkollen, en krijgt dan vier Tage nach Lillehammer, voor im Anschluss noch drie Flug-Tage auf der Riesenanlage in Vikersund warten. Toen begon ook dat Springerinnen um Katharina Althaus erstmals von einer Flugschanze.