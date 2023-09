Liverpool-Star Dominik Szoboszlai erzielte sein erstes Tor für den Verein in gewisser Weise mit einem gewaltigen Treffer gegen Aston Villa.

Der Ungar kam im Zuge des Neuaufbaus des Mittelfelds der Reds mit einem 60-Millionen-Pfund-Deal von RB Leipzig an die Anfield Road.

2 Szoboszlai wird dieses Tor sicherlich noch einmal im Auge behalten

2 Es war ein guter Start für Liverpool

Er beeindruckte seine neue Mannschaft in seinen ersten Spielen in Liverpool schnell und brachte die Dinge am Sonntag auf ein neues Niveau.

Nur drei Minuten nach Beginn des Duells gegen Villa entging die Ecke von Trent Alexander-Arnold allen im Strafraum und fiel zu Szoboszlai.

Der 22-Jährige traf dann zum ersten Mal mit dem linken Fuß und schoss ihn mit hervorragender Technik an Emiliano Martinez vorbei.

Es war sicherlich eine beeindruckende Art, sein Konto zu eröffnen, und Arsenal-Held Perry Groves war beeindruckt von dem, was er sah.

In der Sendung „The Sunday Session“ sagte er: „Was für ein Streik, um Szoboszlai gegenüber fair zu sein.“

„Wenn es um den Rand des Strafraums geht, haben die Spieler normalerweise einen Schlag, aber er hat ihn kontrolliert.“

„Da es nur abgeprallt ist, hat er es mit einem halben Volley getroffen, Martinez hatte überhaupt keine Chance, was für ein fantastischer Abschluss.“

Sam Matterface fügte hinzu: „Es sah einfach absolut offensichtlich aus. Als es durch den Elfmeter ging, gingen alle aus dem Weg, die Verteidiger von Aston Villa.“

„Szoboszlai lauerte. Ich dachte nur: ‚Er wird das verprügeln, es geht rein.“

Szoboszlai stand in dieser Saison in allen Spielen Liverpools in der Startelf und wird mit seiner Schlagkraft sicherlich ein Schlüsselspieler bleiben.