In der Woche, in der wir den ersten Jahrestag des Amtsantritts von Liz Truss – und des Abgangs von Boris Johnson aus der Downing Street – feierten, erkundet Moderatorin Aggie Chambre, was ehemalige Premierminister als nächstes mit ihrem Leben anfangen.

Der frühere Kanzler Kwasi Kwarteng, der 38 Tage nach Beginn seiner 45-tägigen Amtszeit als Ministerpräsident von Truss entlassen wurde, spricht von der „Leere“ und „Taubheit“, die mit dem Verlassen der Downing Street einhergeht, und davon, wie er sich von seinem alten Freund „im Stich gelassen“ fühlte.

Jeremy Lee, Gründer der Sprechagentur und kürzlich in den Ruhestand getreten, ist herrlich indiskret, als er Aggie mit Geschichten über seine Gespräche mit Ex-Premierministern unterhält, die im Laufe der Jahre auf der Suche nach Reichtum waren.

Der politische Biograf Anthony Seldon führt Aggie durch die Geschichte ehemaliger Premierminister und zeigt, wie sich die Rolle seit Winston Churchills Champagner-Blütezeit verändert hat.

Der Unherd-Journalist Tom McTague erkundet Tony Blairs immer mächtiger werdendes Institute for Global Change, während Annabelle Dickson von POLITICO Geschichten über die Suche nach Boris Johnson in der Innenstadt von Dallas erzählt.