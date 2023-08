CNN

Es ist unbestreitbar, dass die Freundschaften des Richters Clarence Thomas mit Milliardären, die bereit waren, seine Rechnung für ihre gemeinsamen Ferien zu bezahlen, dem konservativen Juristen einen Lebensstil beschert haben, von dem die meisten Amerikaner nur träumen konnten.

Es ist jedoch schwierig festzustellen, ob Thomas gegen ethische Regeln und Gesetze verstoßen hat, indem er seine Gastfreundschaft nicht offengelegt hat.

Bei dem fraglichen Gesetz handelt es sich um das Ethics in Government Act, und wie es auf die extravaganten Reisen angewendet werden sollte, denen Thomas und andere Richter ausgesetzt waren, war Gegenstand von Debatten.

Die Debatte konzentriert sich auf das, was als „persönliche Gastfreundschaft“ gilt – d. h. Unterkünfte und Unterhaltung, die Richtern von ihren Freunden persönlich geboten werden –, die in bestimmten Kontexten nicht in den jährlichen Finanzoffenlegungen angegeben werden müssen.

Die Kritiker des Obersten Gerichtshofs weisen darauf hin, dass, auch wenn Thomas technisch gesehen nicht gegen die Regeln verstoßen hat, sein Muster, verschwenderische Erlebnisse wie Skybox-Tickets für große Sportveranstaltungen und weit entfernte Reisen auf Megayachten zu akzeptieren – und nicht zu melden – zeigt, dass die Dem Obersten Gericht kann man nach den aktuellen Standards nicht zutrauen, sich selbst zu überwachen. Einige argumentieren, dass strengere ethische Reformen – möglicherweise in Form von Gesetzen – erforderlich sind.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Vorschriften, die festlegen, wann persönliche Bewirtung nicht gemeldet werden muss, kürzlich verschärft wurden. Die Verteidiger von Thomas haben auf die Anfang des Jahres angekündigten Änderungen hingewiesen und argumentiert, dass das alte Regime von der Justiz nicht verlangt habe, die Arten der Gastfreundschaft zu melden, die jetzt unter Beobachtung stehen. Thomas selbst – in einer seltenen Erklärung, die im April veröffentlicht wurde, als ProPublica seine erste Untersuchung zu den extravaganten Reisevergünstigungen veröffentlichte, die er erhalten hatte – stellte fest, dass die ethischen Leitlinien überarbeitet wurden, und versprach, sie künftig zu befolgen.

Aber die Beurteilung, ob die Geschenke und Bewirtungen, die im neuesten ProPublica-Bericht beschrieben werden – der die Gesamtzahl auf 38 Urlaubsziele, 26 Privatjetflüge, acht Helikopterflüge und ein Dutzend VIP-Tickets für Sportveranstaltungen beziffert –, entweder dann oder unter den verschärften Bedingungen offengelegt werden müssten, wäre offenzulegen Regeln, ist eine komplizierte Frage. Manchmal kommt es auf Details zur Finanzierung der High-End-Reisen an, die im Bericht nicht vollständig konkretisiert wurden.

„Die Frage ist: Wer übernimmt die Kosten?“ sagte Stephen Gillers, Professor an der New York University School of Law, der ausführlich über Rechtsethik und -regeln geschrieben hat.

Thomas ist nicht der einzige Richter, der sich auf ein solches Jet-Setting eingelassen hat. Als Richter Samuel Alito Gegenstand eines ProPublica-Berichts war, in dem detailliert beschrieben wurde, wie er 2008 mit einem Flugzeug eines republikanischen Megaspenders einen Privatflug nach Alaska nahm, argumentierte er in einem Präventivaufsatz, der in der Meinungsabteilung des Wall Street Journal veröffentlicht wurde, dass er nicht verpflichtet sei, dies offenzulegen gemäß den damals geltenden Ethikregeln. Alito behauptete, dass eine Flugreise der Definition von „Einrichtung“ in den Ausnahmeregelungen für persönliche Bewirtung entspreche, die Richtern „auf Grundstücken oder Einrichtungen, die einer Person gehören“ gewährt wird.

Ethikexperten haben die Idee zurückgewiesen, dass ein Privatflug unter den Begriff „Einrichtung“ fallen könnte. Die im März angekündigten neuen Leitlinien stellen klar, dass private Flugreisen künftig nicht von der Meldepflicht ausgenommen werden können, da „Ersatzstoffe für gewerbliche Transporte“ nicht zu den Ausnahmen gehören.

Der neueste Bericht von ProPublica, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, deckt mehrere Hubschrauberflüge auf, die Thomas offenbar auf Kosten seiner milliardenschweren Gönner unternommen hat. Selbst unter den neuen Richtlinien könnte es Argumente dafür geben, dass bestimmte Helikopterflüge möglicherweise nicht offengelegt werden müssen, so Gillers, der das Beispiel eines Helikopterflugs über den Grand Canyon nannte.

Da eine solche Fahrt keinen Ersatz für einen kommerziellen Flug darstellen würde, sondern vielmehr eine Form der Unterhaltung durch einen Freund wäre, könnte eine Offenlegung möglicherweise vermieden werden. Eine weitere wichtige Frage nach den neuen Richtlinien ist jedoch, ob der Freund des Richters den Helikopterflug persönlich bezahlt hat.

In den neuen Leitlinien heißt es, dass einem Richter angebotene Unterkünfte, die nicht aus dem persönlichen Portemonnaie einer Einzelperson, sondern über eine Drittpartei, zu der auch die Firma des Freundes oder ein anderes Unternehmen gehören könnte, bezahlt werden, offengelegt werden müssten. Möchte der Kostenträger die Kosten für die Unterbringung oder Schenkung steuerlich absetzen, löst dies ebenfalls eine richterliche Meldepflicht aus.

Richter Roberts schrieb einen „herablassenden“ Brief an den Senat, als er gebeten wurde, über Ethik auszusagen

Das heißt, wenn die im ProPublica-Bericht beschriebenen Helikopterflüge – die Thomas Mitte der 2000er Jahre aufgrund seiner Freundschaft mit dem verstorbenen Konzerntitan Wayne Huizenga gelegentlich genoss – mit einem Helikopter im Besitz von Huizengas Unternehmen stattfanden, müsste Thomas sie unter der … offenlegen Neue Regeln. Selbst wenn Huizenga der Helikopter persönlich gehörte und er die Kosten für die Flüge auf eine Steuerbefreiung anrechnen würde, würde das auch bedeuten, dass Thomas‘ Helikopterausflüge nicht unter die Steuerbefreiungen fallen würden.

Thomas‘ Freundschaften mit dem Ölbaron Paul „Tony“ Novelly und dem Immobilienmogul Harlan Crow haben dazu geführt, dass die Milliardäre ihn auf ihren Megayachten beherbergten. Zu diesen Reisen gehörten Unternehmungen mit Novelly auf den Bahamas und Inselhüpfen mit Crow in Indonesien. Da Thomas vermutlich auf den Yachten geschlafen hat, kann er argumentieren, dass sie unter die Offenlegungsausnahme für von Freunden persönlich angebotene Unterkünfte fallen.

„Thomas könnte sagen: So wie ein Wochenende in einem Landhaus auf Einladung eines Freundes persönliche Gastfreundschaft ist, ist auch eine Woche auf der Yacht meines Freundes persönliche Gastfreundschaft. Es ist nur so, dass einer an Land und einer auf dem Wasser ist“, sagte Gillers.

Ein weiterer Untersuchungsbereich im neuen ProPublica-Bericht sind Eintrittskarten für große Sportveranstaltungen – oft für Skybox-Plätze –, die Thomas von seinen wohlhabenden Freunden erhalten hat. In der Geschichte zitierte Ethikexperten der Regierung bezeichneten die Offenlegungspflicht für Geschenke im Wert von mehr als 415 US-Dollar als potenziell problematisch für Thomas.

Laut Gabe Roth, der die Organisation Fix the Court leitet, hängen die ethischen Fragen zu den Eintrittskarten jedoch eher von der Bewirtungsausnahme für Richter ab, wenn sie persönliche Bewirtung erhalten.

„Man könnte argumentieren, dass Sportkarten als Unterhaltung gelten“, sagte Roth, dessen Gruppe sich für eine Ethikreform und mehr Transparenz in der Justiz einsetzt.

Thomas ist nicht der einzige Richter, der es versäumt hat, Eintrittskarten für Sportveranstaltungen zu seinen Offenlegungen zu melden. Richterin Elena Kagan nahm 2017 in der Kanzlerloge an einem Footballspiel der University of Wisconsin teil, über das laut einer Überprüfung durch Fix the Court in diesem Jahr nicht berichtet wurde.

Dennoch verweist ProPublica auf das Beispiel von 60 Richtern niedrigerer Gerichte, die zwischen 2003 und 2019 Eintrittskarten für Sportveranstaltungen auf ihren Jahresformularen angegeben haben.

Es ist ein besonders kompliziertes Unterfangen, die Meldepflichten von Thomas für den Zugang zu entschlüsseln, den er angeblich durch seine Freundschaft mit Huizenga zu einem exklusiven Golfplatz in Florida erhalten hat. Der Bericht beschreibt eine „Dauereinladung“, die Thomas zum Nur-Mitglieder-Kurs Floridian hatte, aber ProPublica sagte, es sei nicht klar, ob Thomas eine vollwertige Mitgliedschaft gewährt wurde oder ob er den Kurs nur als Gast besuchen konnte Huizenga.

Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass Richter, die geschenkt Golfclub-Mitgliedschaften erhalten, offengelegt werden. In seiner Akte für das Jahr 2008 gab Oberster Richter John Roberts an, dass ihm Ehrenmitgliedschaften auf zwei Golfplätzen im Wert von mehreren Tausend Dollar geschenkt worden seien, während er in den Offenlegungsformularen sogar vermerkte, dass er diese Mitgliedschaften nicht genutzt habe.

„Wenn das John Roberts‘ Interpretation des bundesstaatlichen Offenlegungsgesetzes ist, werde ich in dieser Hinsicht auf seiner Seite stehen“, sagte Roth.

Die jüngste Untersuchung des Verhaltens von Thomas stieß auch auf eine Frage, die bei mehreren Richtern aufkam: ob ihre Aktivitäten mit bestimmten Wohltätigkeitsorganisationen und anderen Organisationen gegen ethische Standards verstoßen, die die Beteiligung von Richtern an der Spendenbeschaffung einschränken.

ProPublica untersuchte in Anlehnung an die jüngste Berichterstattung der New York Times Thomas‘ Engagement bei der Horatio Alger Association, die Stipendien und Mentoring für Studenten anbietet und Thomas mit einigen der im Bericht hervorgehobenen milliardenschweren Wohltäter in Verbindung bringt.

Laut The Times und ProPublica hat Thomas Veranstaltungen für die Organisation ermöglicht, die am Obersten Gerichtshof stattfanden. Die jüngste Untersuchung ergab, dass der Zugang zu einer solchen Veranstaltung 1.500 US-Dollar oder mehr an Beiträgen pro Person kostete.

Gemäß einer Reihe von Ethikregeln für die Justiz, die unabhängig von den finanziellen Offenlegungspflichten sind, ist es Richtern untersagt, zuzulassen, dass das „Prestige“ ihres Amtes für die Mittelbeschaffung genutzt wird.

„Sie können an einer Veranstaltung einer Organisation teilnehmen, einer gemeinnützigen Organisation, die als Spendensammler dient“, sagte Gillers. „Aber die Justiz oder der Richter können nicht als Anziehungspunkt für Menschen identifiziert werden, die kommen und Geld spenden.“