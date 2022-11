Was es bedeutet, dass ein Sonderermittler die Trump-Ermittlungen leitet

CNN

—



Die rechtliche Gefährdung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump in zwei Bundesstrafverfahren nahm am Freitag mit der Ernennung eines Sonderermittlers im Justizministerium einen neuen Tenor an.

Jack Smith, ein DOJ-Absolvent, der für seine Arbeit bei der Verfolgung internationaler Kriegsverbrechen bekannt ist, wird die Untersuchung sensibler Regierungsdokumente übernehmen, die am Ende seiner Präsidentschaft in Trumps Haus in Florida gebracht wurden.

Smith wird auch Aspekte der Untersuchung überwachen, die die Bemühungen zur Verhinderung der Übertragung der Macht des Präsidenten nach 2020 überprüft, einschließlich der Versuche, die Bestätigung der Abstimmung durch den Kongress zu stören.

Hier ist, was Sie über die Ankündigung und die Untersuchungen wissen sollten:

Der Generalstaatsanwalt gab die Ernennung eines Sonderermittlers für die Ermittlungen bekannt, die beide Trump berührten, der diese Woche bekannt gab, dass er 2024 für das Weiße Haus kandidiert.

Smith wird letztendlich dem Generalstaatsanwalt Merrick Garland Bericht erstatten. Als Sonderermittler wird er jedoch außerhalb der täglichen Überwachung der politischen Führung der Abteilung tätig sein, und seine Interaktionen mit Bidens politischen Ernennungen sollten begrenzt sein.

Der unabhängige Sonderermittler schafft eine gewisse Distanz zwischen der politischen Führung des Ministeriums – die von Präsident Joe Biden ernannt wurde – und dem, was in den Ermittlungen im Zusammenhang mit Trump passiert. Smith ist als unabhängig registriert, sagte ein DOJ-Beamter gegenüber Reportern.

„Eine solche Ernennung unterstreicht das Engagement des Ministeriums für Unabhängigkeit und Rechenschaftspflicht in besonders sensiblen Angelegenheiten“, sagte Garland. „Es ermöglicht auch Staatsanwälten und Agenten, ihre Arbeit zügig fortzusetzen und Entscheidungen zu treffen, die sich unbestreitbar nur an Fakten und Gesetzen orientieren.“

Die Ernennung hat den praktischen Effekt, dass die Informationen über die Untersuchung, die dem Kongress offengelegt werden müssen, eingeschränkt werden, da nur Einzelheiten über das Budget mit dem Gesetzgeber geteilt werden müssen.

Die Vorschriften für Sonderermittler erlauben es Garland, Smith zu feuern. Aber jede Entscheidung, die Garland trifft, einen Antrag des Sonderermittlers abzulehnen, einschließlich Anklageentscheidungen, muss ebenfalls dem Kongress gemeldet werden.

Garland verwies ausdrücklich auf die Ankündigung von Trump Anfang dieser Woche, dass er die Nominierung der Republikaner im Jahr 2024 anstreben werde, sowie auf die Hinweise, die Biden gegeben hat, dass er auch beabsichtigt, sich zur Wiederwahl zu stellen.

Beamte des Ministeriums hatten über die Ernennung eines Sonderermittlers in den Ermittlungen gegen den ehemaligen Präsidenten diskutiert, CNN hatte Anfang dieses Monats erstmals darüber berichtet, um die Ermittlungen vor Anschuldigungen zu schützen, dass sie von der Politik getrieben würden.

Garland verteidigte die Arbeit von DOJ-Beamten, die an diesen Ermittlungen gearbeitet hatten, und sagte am Freitag, dass sie „ihre Arbeit in den besten Traditionen des Justizministeriums“ durchgeführt hätten. Aber, sagte er, das DOJ „hat seit langem erkannt, dass es in bestimmten außergewöhnlichen Fällen im öffentlichen Interesse liegt, einen Sonderstaatsanwalt zu ernennen, der eine Untersuchung und Strafverfolgung unabhängig leitet.“

Die Fähigkeit eines Generalstaatsanwalts, jemanden von außerhalb der Bundesregierung hinzuzuziehen, um eine politisch heikle Untersuchung zu leiten, ist im US-Recht verankert.

Die Ernennungsverfügung ist das bisher deutlichste Zeichen dafür, dass sich die Prüfung in den beiden Ermittlungen auf das Verhalten im Zusammenhang mit Trump gerichtet hat. Das heißt nicht, dass Trump angeklagt wird oder dass sogar seine engen Mitarbeiter angeklagt werden. Aber es bedeutet, dass es bei dieser Untersuchung und der Mar-a-Lago-Untersuchung mehr Undurchsichtigkeit geben wird. Und diese Ermittlungen werden an einer viel längeren Leine operieren.

Bisher haben sich die Anklagen in der Untersuchung vom 6. Januar 2021 auf die Unruhen im US-Kapitol selbst konzentriert. Hinter den Kulissen gab es jedoch Hinweise darauf, dass die Ermittler des Bundes die anderen Pläne zur Einmischung in die Machtübertragung umfassender untersuchten – einschließlich der Pläne, an denen der innere Kreis des ehemaligen Präsidenten beteiligt war.

Der neu ernannte Sonderermittler hat in Strafverfolgungspositionen in ganz Amerika und auf der Weltbühne gearbeitet, mit einer Karriere, die laut Garland seinen Ruf als „unparteiischer und entschlossener Staatsanwalt“ zeigt.

Zuletzt war Smith als Chefankläger tätig, der für ein Sondergericht in Den Haag Kriegsverbrechen im Kosovo untersuchte.

Seine frühere Tätigkeit für das Justizministerium umfasst die Arbeit als Staatsanwalt in der US-Staatsanwaltschaft von Brooklyn sowie seine Zeit als Leiter der Abteilung für öffentliche Integrität, die Wahlverbrechen und öffentliche Korruption untersucht. Er arbeitete auch als oberster Staatsanwalt in der US-Staatsanwaltschaft des mittleren Bezirks von Tennessee, wo er Anfang 2017 zum amtierenden US-Staatsanwalt ernannt wurde. In dieser Funktion war er mehrere Monate unter der Trump-Administration tätig.

Smith wird alle Untersuchungsinstrumente zur Verfügung haben, die ein US-Anwalt verwenden kann, einschließlich der Befugnis zur Vorladung. Er erhält sein eigenes Budget und kann Mitarbeiter zur Unterstützung seiner Arbeit aufbauen. Wenn er sich entscheidet, Anklage zu erheben, könnte sein Team diese Strafverfolgung auch vor Gericht führen. Seine Ermittlungsarbeit muss allen Vorschriften, Verfahren und Richtlinien des Justizministeriums entsprechen.

Garland sagte, dass er „sicherstellen wird, dass der Sonderermittler die Ressourcen erhält, um diese Arbeit schnell und vollständig durchzuführen“.

Die zweijährige Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller zu den Beziehungen zwischen Trump und Russland kostete letztendlich fast 32 Millionen US-Dollar. Diese Summe beinhaltet jedoch, was Mueller von anderen Teilen des Justizministeriums geliehen hat, die nicht unter seiner direkten Kontrolle standen.

Merrick Garland kündigt einen Sonderermittler zur Überwachung der Trump-Ermittlungen an

Trump sagte am Freitag, er werde sich nicht an den Ermittlungen beteiligen.

„Ich habe mich sechs Jahre lang in allem als unschuldig erwiesen – von gefälschten Amtsenthebungsverfahren bis hin zu Mueller, der keine geheimen Absprachen festgestellt hat, und jetzt muss ich mehr tun?“ Trump sagte gegenüber Fox News Digital. „Das ist nicht akzeptabel. Es ist so ungerecht. Es ist so politisch.“

Er fuhr fort: „Ich werde mich nicht daran beteiligen … Ich kündige es an und dann ernennen sie einen Sonderstaatsanwalt.“

Garland ernennt Smith, um Teile der Untersuchung am 6. Januar zu beaufsichtigen, aber der Umfang dieser Teile ist weit.

Die Ernennung beschreibt seine Befugnis, zu untersuchen, „ob eine Person oder Organisation im Zusammenhang mit Bemühungen, die rechtmäßige Machtübertragung nach den Präsidentschaftswahlen 2020 oder der Bestätigung der am oder um den 6. Januar 2021 abgehaltenen Stimme des Wahlkollegiums zu stören, gegen das Gesetz verstoßen hat. ”

Die Anklagen gegen diejenigen, die an diesem Tag physisch in das Kapitol eingedrungen sind, bleiben in der Zuständigkeit der US-Staatsanwaltschaft in DC, sagte Garland.

Die Mueller-Untersuchung gipfelte in dem 400-seitigen Bericht, der schließlich mit einigen Schwärzungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Es besteht jedoch keine Verpflichtung für einen Sonderermittler, einen öffentlich zugänglichen und umfassenden Bericht zu erstellen. Die Vorschriften verlangen lediglich, dass der Sonderermittler dem Generalstaatsanwalt einen „vertraulichen Bericht zur Erläuterung der vom Sonderermittler getroffenen Strafverfolgungs- oder Ablehnungsentscheidungen“ vorlegt.

Garland antwortete am Freitag nicht auf die Frage eines Reporters, der nach der Möglichkeit fragte, dass ein Bericht veröffentlicht werden würde.

Es gibt keine festgelegte Frist für den Sonderermittler, um seine Untersuchung abzuschließen. Wenn überhaupt, könnte Smith als Sonderermittler besser von politischem Druck isoliert sein, die Untersuchung abzuschließen. Kritiker der derzeitigen Regeln für Sonderermittler beklagen, dass das Regime zulässt, dass sich die Ermittlungen hinziehen, wenn sie an Umfang zunehmen.

Smith betonte in einer vom Justizministerium mit seiner Ankündigung veröffentlichten Erklärung, dass er nicht zulassen würde, dass seine Ernennung das Tempo der Ermittlungen verlangsamt: „Das Tempo der Ermittlungen wird unter meiner Aufsicht nicht anhalten oder nachlassen. Ich werde ein unabhängiges Urteil fällen und die Ermittlungen zügig und gründlich vorantreiben, um das Ergebnis zu erreichen, das die Fakten und das Gesetz vorschreiben.“