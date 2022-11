Was Eltern über RSV wissen sollten

11. November 2022 – Ein krankes Kind aus Nordkalifornien musste nach Portland, OR, gehen, um ein Bett auf der Intensivstation zu finden. Ein Kind in Oregon wurde letzte Woche wegen eines Mangels an Krankenhausbetten nach Nevada geflogen. Der Täter? Respiratorisches Synzytial-Virusoder RSV.

„Diese Geschichten sind nicht einzigartig und ereignen sich im ganzen Land“, sagt er Wendy Hasson, MD, Sprecher der American Academy of Pediatrics und medizinischer Direktor der pädiatrischen Intensivstation des Randall Children’s Hospital in Portland. „Dies war eine beispiellose Atemwegsvirussaison, sowohl in Bezug auf den Zeitpunkt als auch auf die Anzahl der betroffenen Kinder.“

Die meisten Kinder bekommen RSV vor ihrem zweiten Geburtstag. Menschen mit der hochansteckenden Atemwegsinfektion haben normalerweise die gleichen Symptome wie eine Erkältung, können jedoch Komplikationen entwickeln, die lebensbedrohlich werden können – insbesondere für Säuglinge, Menschen mit geschwächtem Immunsystem und ältere Erwachsene.

Hasson sagt, die früher vorhersehbare Krankheit, die normalerweise im Januar ihren Höhepunkt erreicht, hat seine Zeitleiste nach oben verschoben. Sie sieht jetzt einen „überwältigenden Anstieg“ 2 Monate früher. Etwa 80 % der Patienten auf ihrer Intensivstation haben RSV. In den vergangenen Jahren lag das Durchschnittsalter für Kinder, die mit dem Virus ins Krankenhaus eingeliefert wurden, unter 2 Jahren. Jetzt sieht Hasson routinemäßig 3- bis 5-Jährige auf der Station.