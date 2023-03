tz Welt

Activisten van de “Letzten Generation” für Schlagzeilen regelmatig. Einige von ihnen were sogar bezahlt – aber nicht für den Protest auf der Straße.

München – Ze spelen op Rollfeldern of Straßen fest – zuletzt blockierten Aktivisten der “Letzten Generation” den Verkehr in vallende Duitse steden. Ihr Ziel: Aufmerksamkeit für die Klimakrise generieren en die Regierung zu entsprechenden Maßnahmen auffordern. Einer von ihnen is Lars Werner. Er is von Anfang een dabei en heute im Führungsgremium der Protestbewegung tätig.

Werner kondigte seinen Job in einer psychiatrists Praxis und ist seit Anfang vergangenen Jahres Vollzeit dabei, gerapporteerd in het gesprek Zuid-Duitse Zeitung. Maar verdient de mens ook maar iets als aktivist bei der „Letzten Generation“ – en ja: wie is er gevallen?

„Letzte Generation“: So viel verdient een Aktivist im Führungsgremium

“Ich wollte Protestaktionen machen, da konnte ich nicht mehr verlässlich für meine Patients da sein”, erklärte Werner gegenüber der Zeitung. Seit Herbst 2022 levert op: 950 Euro netto verdiend in 31 jaar monatlich, hieß es. Damit schreeuwt Werner zwart als armutsgefährdet, maar offenbar ist er zufrieden. “Das ist meine Berufung”, zei hij. Der Aktivist lebe sparsam, kinderlos en ohne Auto. Gemeinsam mit seiner Freundin – die auch an der Protestbewegung teilnimmt – woont in einer fünstigen Wohngemeinschaft in Göttingen.

De “Letzte Generation” wordt in de eerste lijn gefinancierd over uitgaven. Als het door u verstrekte transparante bericht is verzonden, heeft u een bedrag van 901.832,61 euro binnengekregen en uitgegeven. Davon verguldt 10.000 euro als Darlehen.

„Letzte Generation“: Dus Aktivisten waren bezahlt

Hinzu komt met 50.000 euro Fördergelder des Climate Emergency Fund (CEF). Die Summe stopt de “Letzte Generation” alldings nicht als “direkte Zuwendung”, hieß es in die Message. Die Förderung heeft stattdessen en het initiatief „Gemeinnützige Bildungsarbeit zur Unterstützung von Letzte Generation“, een van de Mitgliedsorganisation des Wandelbündnisses in Berlijn. Diese investiere das Geld in Cooperationen mit den Klima-Aktivisten in Bildungsarbeit, etwa für Vorträge.

Die “Letzte Generation” is een van de beste mensen van de wereld en bezahle die nicht für den Protest auf der Straße. Die Anstellungen laufen über das Berliner Wandelbündnis. “Seit September 2022 können wir so Gehälter auszahlen, um zivilen Ungehorsam zu fördern”, geciteerd door Zuid-Duitse Zeitung dat Klima Aktivistin Penelope Frank. Das Gehalt oriëntatie sich an dem, was man zum Leben benötige. Een verheiratete Person mit zwei Kindern erhalte demzufolge 1800 Euro netto, een alleinstehender maximaal 1200 Euro.

“Letzte Generation”: Nicht für “Widerstand auf den Straßen bezahlt”

Auch Lars Werner werne nicht fürs Kleben auf der Straße bezahlt, bierte er gegenüber der Zuid-Duitse Zeitung. Veel geldstraffen voor de ongeoorloofde periodes waren onbereikbaar voor de meeste mensen. „Den Protest machen wir in unserer Freizeit“, aldus Werner. Geld bekomme er für die Bildungsarbeit – ook Klima-Vorträge und Workshops.

“In tegenstelling tot veel behauptet, werden noch de Letzten Generation, noch beide genannten Initiative des Wandelbündnisses Menschen für Widerstand auf den Straßen bezahlt”, schreef de Protestbewegung op de Webseite. Dies wäre mit dem gemeinnützigen Zweck des Wandelbündnis nicht vereinbar. Bezahlt wordt nu een kleinere Teil der Klima-Activisten. Nach Angaben der Zuid-Duitse Zeitung bekommen 70 Menschen Geld für ihre Arbeit. (kas)

