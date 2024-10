Berlijn. De mensen die Palestijnen en Palestijnen en Israëliërs zijn sinds het begin van de terreuraanval van Hamas sinds 7 oktober, zijn overleden omdat ze nog steeds in Duitsland zijn. Viele Palästinenser en Israëli’s, die hier wonen, zijn niet de enigen buiten – het is moeilijk vanwege de thema’s, omdat ze worden blootgesteld aan het risico van shitstorms. Die Ärztin Halima Alaiyan (75) en journalist Igal Avidan (61) zijn bereid te spreken – ze komen uit Palestina, uit Israël. Niettemin – anders zul je gelukkig zijn – zul je gelukkig zijn. Ihr Ziel: Miteinander zu Reason, voneinander zu lernen – en dazu beizutragen, dass auch als in Deutschland ihrem Beispiel folgen.

Herr Avidan, wie heeft Sie Frau Alaiyan gekend?

Igal Avidan: Halima kwam in juli, tijdens het jaar van een boekrecensie hier in Berlijn. Dat is wat mijn boek presenteert. Durf te schrijven over je gedachten in een Midden-Oosterse context, zoals de betekenis van Joodse Israëli’s die mensen behandelen, en hun geschriften, dat hun vaders eerst de achtergrond van de staat Israël zullen begrijpen en het begrip van Israël en de dialoog met dergelijke Israëli’s. Dan zullen we de oorlog beginnen, en als we de gevolgen ondervinden, zullen we eerst gerechtigheid onder ogen moeten zien. Zou u graag een sms willen hebben met uw vrienden of familieleden in Gaza als er Israëlische soldaten zouden worden gestuurd – en zij hen dan zouden kunnen samenbrengen met Palestijnen en Israëli’s? Dieser zweite Satz bewegt mich bis heute sehr. We gaan lekker slapen terwijl we onze vakantie doorbrengen en genieten van ons verblijf.

Igal Avidan Igal Avidan (61) komt uit Tel Aviv. Er is een studie van Engelse literatuur en informatica in Israël. Eind 1989 was er een studie politicologie in Berlijn. Sinds 1990 werken de nahost-experts als vrije journalist voor Israëlische en Duitse media. Er is de Autor des Buches ‘Mod Helmy – die een Arabische Arzt in Berlijn heeft Joden voordat de Gestapo herstelde’, die in 2007 werd uitgebracht. In het verleden is er een boek geweest ‘… en ons levende licht – Joods-Arabisch leven in Israël“.

Omdat zij meer gewone Israëli’s en Palestijnse mensen zijn, zijn zij zo verschillend als zij dat niet zijn.

Halima Alaiyan: Als er een grondige oplossing zou worden gevonden, zou dit helpen om een ​​Palästinenser eine Heimat te verkrijgen. Sinds 1948, sinds hij thuis is en recht heeft. Als het probleem niet wordt opgelost, blijft het verhaal zelf bestaan. Dan komen we er op 7 oktober weer langs. In de Gegend werden Schon Judentum, Christentum en Islam altijd gecombineerd. Deze mensen zijn allemaal gelukkig en respectvol in hun leven. Als dit niet het geval is, kan de Juden alleen maar gelten.

Igal Avidan: Ik moet naar het nieuws luisteren dat ik na Berlijn Gaza zal bezoeken. Dann Muss man om een ​​andere reden. Het verwijderen van beide pagina’s verliep iets anders. Ik kan spelen met mijn eigen Palästinenser, vóór ich Deutschland kam.

Halima Alaiyan: Ik heb de Holocaust meegemaakt sinds mijn eerste herinnering in Duitsland, met een bezoek aan het Gedenkteken van Sachsenhausen. Ik ben volledig Arabisch en de wereld is vol holocaust.

Halima Alaiyan Halima Alaiyan (75) is geboren in Palestina en woont sinds 1966 in Egypte in Duitsland. De promotie van Medizinerin werkte als Ärztin in Saarland en dan in Berlijn, waar hij zou blijven. Alaiyan is de Tragerin des Bundesverdienstkreuzes und Autorin des Buches “Vertreibung aus dem Paradies – Mijn lange vlucht naar Palästina”, daterend uit 2004. Ze zijn immers goed thuis in de Talat-Alaiyan-Stiftung in hun leven, die dus gezond zijn, paleisachtige, Israëlische en Duitse Jugendliche-zussen.

Bekritiseer Israël vanwege de Gazastrook en de genocide. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu weet wat hem te doen staat. Wie heeft Sie das gezien?

Halima Alaiyan: Het is een genocide. Netanyahu is een Verbrecher. Aber das heißt nicht, dass all Israelis seiner Meinung sind. Wis vaak de meeste van uw Palästinenser.

Igal Avidan: Generell möchte ich bei solchen Themen unterscheiden zwitsen der grote politiek en onser Freundschaft. Genozid is een wettelijke definitie en als ik advocaat ben, als ik advocaat ben, worden zoveel palästinensische Zivilisten getötet (in Gaza en in West-Jordanië). Het is belangrijk dat je dat eet, want alles is vergiftigd. Netanyahu heeft veel belangstelling. Er zal een offenbar zijn, dat is de Krieg andauert, bis Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. Dat is de enige datum, dat is waar het om gaat.

Na 7 oktober vindt de conferentie plaats in Duitsland. Palestijnen en mensen die klagen over hun demonstraties. Jüdische Mitbürgerinnen en Mitbürger bekritiseren zunehmenden Antisemitisme. Wilt u de spannungen uitbreiden naar uw persoonlijke leven?

Halima Alaiyan: Der Hass heeft Ausländer hat zugenommen. Ik ben sinds 1966 in Duitsland, ik ben Duits staatsburger, met alle rechten en plichten. Hoewel ik niet blond, blauw en helderogig ben, en als ik in Nederland geboren was, werd ik anders behandeld. Dat ik gelukkiger ben in Duitsland is niet zo’n ervaring. Was mijn volgende boodschap: We zullen tenslotte meer mensen hebben, omdat we medelijden hebben met de Duitse partijen voor Israël en voor de Joden. Nur unter vier Augen trauen sich, Kritik an Israel zu äußern.

Igal Avidan: Ik ben net overleden, ik was wijze. Het beste is als ik geen berichten op sociale media plaats, maar ik zou geen shitstorm riskeren. Verder komt er sinds 7 oktober 2019, sinds 40 oktober, een nieuwe aankomst, maar is er geen toekomst in Berlijn-Neukölln. U zult volop oprechte momenten beleven, wij zullen blij zijn met uw wensen, maar er zullen geen verstoringen zijn.

Ze zijn allebei gelukkig sinds Jahrzehnten in Duitsland. Is Deutschland uw thuis geworden?

Igal Avidan: Heimat vindt een groot wort. Thuis is voor mij hier in de familie of onder vrienden, die mij steunen, waar ik me kan losmaken van mijn vrienden.

Halima Alaiyan: Ik ben erg blij, dat is mijn thuis. Ik heb de Staatsbürgerschaft verkregen, voor mij is het een geschenk. Ik woon hier met mijn leven en zorg voor mezelf en het werk en de zorg voor mijn kinderen. Ik zou graag meer willen weten over hun ervaringen in Australië en sinds 7 oktober, vooral wanneer ze in Palestina en Duitsland wonen met migratie en migratie. Ik ben blij om meer te zien, dat is mijn thuis.

Is dit afhankelijk van de steun van de AfD voor zowel de Landtagswahlen in het Oosten?

Halima Alaiyan: Ja, het is eng. Ik ben er erg blij mee, als het mij lukt, willen we er graag meer over weten.

Igal Avidan: Het is duidelijk dat de kracht van de AfD zo sterk is, maar het is nog steeds heel duidelijk. Is macht over meer angst op dit moment als Netanyahu, weil mij, dat is unmittelbar. Dat is Halima en ik zit in een boot: de AfD instrumentalisiert den Hass tegen Menschen wie ons.