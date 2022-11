Was du wissen musst

Haben Sie sich in letzter Zeit erschöpft gefühlt? Schaffen Sie es trotz körperlicher Fitness kaum ohne Schwindel die Treppe hinauf? Wenn ja, fehlt es Ihnen möglicherweise an Eisen – besonders wenn Sie eine Frau sind.

Obwohl viele Menschen Eisen nicht als Nährstoff ansehen, werden Sie vielleicht überrascht sein zu erfahren, dass ein niedriger Eisengehalt der häufigste Ernährungsmangel in den USA ist. Fast 10 % der Frauen leiden laut Zahlen des Centers for Disease Control unter Eisenmangel und Prävention.

Schauen wir uns an, warum Eisen für Ihren Körper so wichtig ist, was passieren kann, wenn Sie nicht genug davon bekommen, und wann Sie ein Eisenpräparat einnehmen müssen.