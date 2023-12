Was Donald Trump zum Beginn seiner zweiten Amtszeit plant

In den USA wird ernsthaft darüber diskutiert, ob eine zweite Amtszeit von Donald Trump das Land in eine Diktatur führen könnte. Er will nur am „ersten Tag“ Autokrat sein. Ein Blick auf seine Pläne zeigt, dass die Angst berechtigt ist.

2015 lachten sie, als er den Bau einer Mauer vorschlug, die Mexiko bezahlen sollte. 2016 waren sie sprachlos, als er den Demonstranten „die Scheiße aus dem Leib prügeln“ wollte. Und 2017 zogen sie vor Gericht, weil eine seiner ersten Amtshandlungen darin bestand, Muslimen die Einreise zu verbieten. Die Pläne des ehemaligen US-Präsidenten dürften bald wieder Präsidentschaftskandidat werden Donald Trump waren in der Vergangenheit oft skurril, impulsiv und irritierend autoritär – daran hat sich auch 2023 nicht viel geändert. Außer, dass er es viel schärfer formuliert.

Trump will nur am ersten Tag Diktator sein



Keine Absichten zu verheimlichen, war und ist das Erfolgsrezept dieses Kandidaten für das Weiße Haus. Und sie klingen jetzt so: Er wolle kein Diktator werden, „außer am ersten Tag. Wir schließen die Grenze und wir bohren, bohren, bohren nach Öl. Danach bin ich kein Diktator“, sagte Trump habe gerade eine Frage beantwortet in einer Diskussionsgruppe. So weit ist es im Land der Freien gekommen: Die Möglichkeit einer Autokratie wird nicht nur diskutiert, der Möchtegern-Herrscher selbst kokettiert sogar offen damit.

Bereits in seinem ersten Wahlkampagne Im Jahr 2016 irritierte der Präsidentschaftskandidat mit der Forderung, seine damalige Gegnerin Hillary Clinton wegen angeblicher E-Mail-Manipulation ins Gefängnis zu stecken. „Sperrt sie ein“ war der Schlachtruf seiner Anhänger. Acht Jahre später vergiftet Trump nun deutlich aggressiver: Er werde seine Gegner wie Ungeziefer „ausrotten“, verkündete er kürzlich bei einem Auftritt in New Hampshire. Er sprach buchstäblich davon „Kommunisten, Marxisten, Faschisten und linksradikale Schläger“.

Gleiche Ausdrücke wie im nationalsozialistischen Deutschland



Joe Biden, Trumps Nachfolger Amerikanischer Präsident und in seine Tirade einbezogen, fühlte sich sofort zu einem Kommentar genötigt: „Hier werden die gleichen Ausdrücke verwendet, die im nationalsozialistischen Deutschland verwendet wurden“, sagte Biden. Auch wenn der Vergleich zunächst drastisch erscheint, scheint er angesichts von Trumps geäußertem Wunsch nach Rache und Subversion zumindest eine gewisse Berechtigung zu haben.

Bereits im Sommer kündigte Donald Trump an, dass er im Falle seiner Wiederwahl einen Sonderstaatsanwalt ernennen werde, „der sich um den korruptesten Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden, und die gesamte Biden-Verbrecherfamilie kümmern soll“. .” Der Ex-Präsident fühlt sich von seinem Nachfolger und der US-Justiz persönlich verfolgt. Gegen ihn sind derzeit fünf Verfahren anhängig.

Im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl 2020 forderte er auf seinem Kanal „Truth Social“ sogar die „Aufhebung der US-Verfassung“. „Ein massiver Betrug dieser Art und dieses Ausmaßes führt zur Aufhebung aller Regeln, Vorschriften und Artikel, einschließlich derjenigen, die in der Verfassung enthalten sind“, schrieb er. Bis heute ist Trump der Meinung, dass seine Niederlage vor fast drei Jahren nur durch Wahlbetrug möglich war. Dafür gibt es keine Belege.

Fast ein Klassiker in Trumps politischem Repertoire ist sein Kampf gegen die (illegale) Einwanderung. Der Bau einer Mauer an der mexikanischen Grenze ist fast sprichwörtlich. Doch in einer zweiten Amtszeit würde er wohl noch weiter gehen: Trump wäre sogar bereit, das US-Militär einzusetzen, um gegen mexikanische Drogenkartelle vorzugehen. Allerdings würde diese Idee gegen internationales Recht verstoßen, wenn die Regierung in Mexiko-Stadt nicht grünes Licht geben würde. Was kann als ausgeschlossen gelten.

Ebenso extrem ist Trumps Plan, illegal eingereiste Einwanderer massenhaft abzuschieben. Millionen Menschen könnten betroffen sein – es wäre ein beispielloses Ereignis in der Geschichte des Landes. Das Recht auf Asyl stünde ebenso zur Debatte wie die automatische US-Staatsbürgerschaft für neugeborene Kinder von Einwanderern ohne Papiere.

Trump-Vertraute sollen im Hintergrund bereits einen Großangriff auf die Behörden planen. Laut der New York Times geht es darum, dass der US-Präsident direkten Zugang zu den Führungsebenen erhält, um diese mit Loyalisten zu besetzen. Die aktuelle Regierung versucht derzeit, einen solchen Einschnitt in der Exekutive per Gesetz zu verhindern.

In eine ähnliche Richtung geht Trumps Plan, die teilweise Unabhängigkeit des Justizministeriums vom Weißen Haus abzuschaffen. Seit dem Watergate-Skandal ist die Bundesbehörde eine Art Hybridgebilde: Einerseits ist ihre Führung dem US-Präsidenten unterstellt, andererseits ist sie als oberster Staatsanwalt des Landes unabhängig vom Weißen Haus. Zwei der fünf Klagen gegen Trump wurden vom US-Justizministerium und seinem Sonderermittler Jack Smith eingeleitet. Als US-Präsident könnte er dann das Verfahren gegen ihn beenden.





Noch immer klingen die Ankündigungen und Pläne Donald Trumps wie Allmachtsphantasien. Zumal er die kommende Wahl noch gewinnen muss. Und selbst danach wird er wahrscheinlich nicht sofort umschalten können. Einige seiner Projekte würden wohl vor dem Obersten Gerichtshof landen – wo die konservativen Richter die Mehrheit haben, von denen Trump drei persönlich ernannt hat.

Regiert Donald Trump mit einem Federstrich?



Auch das Instrument des Exekutivdekrets wird von fast allen Präsidenten aktiv genutzt. Mit einem Federstrich kann das Staatsoberhaupt ohne Zustimmung des Parlaments Dekrete anordnen. In seinem In seinen ersten Tagen im Amt hatte Trump rund 270 solcher Befehle ausgestellt – auch um Führungsqualitäten zu demonstrieren. Das Problem an den Erlassen: Sie können von anderen staatlichen Stellen jederzeit zurückgezogen werden, wenn sie wollen und Zweifel haben.

Wie weit Trumps Machtbefugnisse reichen werden, hängt nicht zuletzt von der Zusammensetzung der beiden Kammern des Parlaments ab. Wenn Trumps Republikaner sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit gewinnen, kann er als Chef des Weißen Hauses regieren. Vermutlich wird es in diesem Fall auf politischer Ebene kaum jemanden geben, der sich dem „Diktator“ entgegenstellt.

