Alabama Barker zeigt mit Hilfe ihrer Stiefmutter ihr bestes Gesicht Kourtney Kardashian.

Wenn es um Schönheit geht, verriet die 17-Jährige kürzlich, dass sie sich darauf verlassen kann Die Kardashianer Star – die ihr erstes Baby mit ihrem Ehemann erwartet Travis Barker– um ein paar weise Worte zu teilen.

„Kourtney liebt Bio-Sachen und saubere Produkte“, sagte Alabama exklusiv gegenüber E! Neuigkeiten am 16. September auf der von Walmart präsentierten BeautyCon-Veranstaltung in Los Angeles: „Sie zeigt mir also immer neue vegane oder sehr gesunde Produkte für Gesicht und Haut.“

Die Influencerin, die häufig Videos ihrer Haar- und Make-up-Looks postet, bemerkte auch, dass sie in die Fußstapfen von Kourtney und Travis treten will, die kürzlich ihre eigenen Wellness- und Beauty-Marken auf den Markt gebracht haben.

Wenn es um ihre geschäftlichen Ambitionen geht, sieht sich Alabama als eine Art Multitalent. Sie drückte es einfach aus: „Auf jeden Fall mit meiner eigenen Make-up-Linie und meinem weiteren Aufstieg in der Musikindustrie.“