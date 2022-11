Was die neuesten Umfragen über die Swing-State-Rennen des Senats 2022 zeigen

Die Midterms gehen zu Ende mit einer deutlichen Kluft zwischen einigen unabhängigen Umfragen – insbesondere Umfragen, die mit traditioneller Telefonmethode durchgeführt wurden, die bei den letzten Wahlen Schwierigkeiten hatten, die Unterstützung der Republikaner zu gewinnen – und Umfragen, die von GOP-nahen Unternehmen mit ihrem offensichtlichen Selbst veröffentlicht wurden -Interesse.

Und das trägt zur Unsicherheit rund um die Wahlen am Dienstag bei. Verfehlen die Telefonumfragen, die sich selbst als „Goldstandard“ in der Umfrageforschung bezeichnen – und höhere Bewertungen von Websites wie FiveThirtyEight erhalten – erneut einen potenziell entscheidenden Teil der GOP-Wählerschaft? Oder übertreiben die republikanischen Umfragen auf FiveThirtyEight und RealClearPolitics das Ausmaß des Rechtsrucks in den letzten Wochen des Rennens?

Lassen Sie uns Rennen für Rennen durchgehen, um zu sehen, wie eng die Abstimmung wirklich ist:

*Hinweis: Aufgrund von Änderungen an der Wahlprognose von POLITICO enthalten die 10 hier vorgestellten Rennen jetzt nicht mehr Florida, das von „Lean Republican“ zu „Likely Republican“ geändert wurde. Stattdessen finden Sie Washington State, das von „Wahrscheinlich demokratisch“ zu „Lean Democratic“ wechselte.

1.

Arizona

MARK KELLY (D) gegen Blake Masters (R)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Hochwerfen

RCP-Polling-Durchschnitt: Kelly +1 (Letzte Woche: Kelly +1,5)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 3 Tage vor der Wahl: Biden +0,1

Eventuelle Marge: Biden +0,3

Demokratischer Sen. Markus Kelly klammert sich an den geringsten Vorsprung auf den Republikaner Blake Masters. Am Freitag gab eine Umfrage des Marist College Kelly einen 3-Punkte-Vorsprung, während sein Vorsprung in einer Fox News-Umfrage Anfang dieser Woche auf einen einzigen Punkt reduziert war.

Interessanterweise fiel das Comeback von Masters auch mit einer Verbesserung seiner Imagebewertung zusammen. Die Bilanz der öffentlichen Umfragen zeigt, dass Masters eher ungünstig als positiv bewertet wird, jedoch mit einem geringeren Vorsprung. Und eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Emerson College zeigte tatsächlich, dass etwas mehr Wähler eine positive Meinung von Masters hatten (50 Prozent), als ihn negativ beurteilten (46 Prozent) – was sein Image eher mit dem beliebten Kelly gleichstellte.

2.

Colorado

MICHAEL BENNET (D) gegen Joe O’Dea (R)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Schlanke Demokraten

RCP-Polling-Durchschnitt: Bennet +5,3 (Letzte Woche: Bennet +7,5)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 3 Tage vor der Wahl: Kein Durchschnitt

Eventuelle Marge: Biden +13,5

Demokratischer Sen. Michael Bennet führt in den äußerst begrenzten Umfragen in Colorado – obwohl die republikanisch-freundliche Trafalgar Group (Bennet +2) ihm einen geringeren Vorsprung als unabhängige Meinungsforscher verschafft.

3.

Georgia

RAPHAEL WARNOCK (D) gegen Herschel Walker (R)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Hochwerfen

RCP-Polling-Durchschnitt: Walker +0,4 (Letzte Woche: Walker +1,6)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 3 Tage vor der Wahl: Biden +0,8

Eventuelle Marge: Biden +0,3

Ein Beispiel dafür, wie unabhängige und mit der GOP verbundene Meinungsforscher das Rennen unterschiedlich sehen: Der RealClearPolitics-Durchschnitt in Georgia setzt sich aus neun aktuellen Umfragen, fünf unabhängigen Umfragen und vier von republikanischen oder konservativen Firmen zusammen.

Walker führt in den vier GOP-ausgerichteten Umfragen mit 4 Punkten, 3 Punkten, 5 Punkten und 2 Punkten (jeweils und in der Reihenfolge der Aktualität). Aber die unabhängigen Umfragen zeigen ein Unentschieden, Demokratischer Sen. Raphael Warnock 6 Punkte voraus, Warnock +2, Walker +1 und Warnock +3.

Es könnte ein akademisches Argument sein, wenn das Rennen so eng ist, wie der Gesamtdurchschnitt vermuten lässt: Es hat sowohl Walker als auch Warnock etwa 47 Prozent, schüchtern vor der Mehrheitsunterstützung, die erforderlich ist, um direkt zu gewinnen und eine Stichwahl am 6. Dezember zu vermeiden.

Der republikanische Senatskandidat von Nevada, Adam Laxalt, stellt Anträge, nachdem er seinen Wahlkampfbus während einer Get-out-the-Vote-Kundgebung am ersten Tag der vorzeitigen Abstimmung am Samstag, dem 22. Oktober 2022, in Las Vegas unterschrieben hat. | John Locher/AP-Foto

4.

Nevada

CATHERINE CORTEZ MASTO (D) gegen Adam Laxalt (R)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Hochwerfen

RCP-Polling-Durchschnitt: Laxalt +1,9 (Letzte Woche: Laxalt +1,2)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 3 Tage vor der Wahl: Biden +4

Eventuelle Marge: Biden +2,7

In sechs neuen Umfragen in dieser Woche zeigten drei (alle unabhängigen) Cortez Masto gleichauf oder leicht vor Laxalt, und drei (zwei von den Republikanern gesponserte und eine unabhängige) hatten Laxalt mit 4 oder 5 Prozentpunkten Vorsprung.

Die Umfragen, die ein enges Rennen zeigten, wurden von Medien in Auftrag gegeben: New York Times/Siena College, USA Today/Suffolk University und eine Umfrage von OH Predictive Insights, die für den gemeinnützigen Nevada Independent durchgeführt wurde.

5.

New Hampshire

MAGGIE HASSAN (D) gegen Don Bolduc (R)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Toss Up (Letzte Woche: Lean Democratic)

RCP-Polling-Durchschnitt: Hassan +0,8 (Letzte Woche: Hassan +3,4)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 3 Tage vor der Wahl: Kein Durchschnitt

Eventuelle Marge: Biden +7.2

Das Rennen im Senat von New Hampshire wechselte diese Woche von „Lean Democratic“ in der Wahlprognose von POLITICO zu „Toss Up“. Und obwohl dies nicht unbedingt auf die Verschärfung der öffentlichen Umfragen zurückzuführen war, fiel es mit dem Republikaner Don Bolduc zusammen, der sich dem demokratischen Sen näherte. Maggie Hassan.

In drei neuen Umfragen in dieser Woche führte Bolduc in zwei mit 1 Punkt und Hassan in einer dritten um 4 Punkte.

Anders als in anderen Staaten mit robuster Post oder früher Abstimmung wird die überwiegende Mehrheit der Stimmen in New Hampshire am Wahltag abgegeben, was bedeutet, dass die späte Dynamik dort eine größere Rolle spielen könnte als anderswo.

6.

North Carolina

Ted Budd (R) gegen Cheri Beasley (D)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Schlanker Republikaner

RCP-Polling-Durchschnitt: Budd +5 (Letzte Woche: Budd +4,5)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 3 Tage vor der Wahl: Biden +2.3

Eventuelle Marge: Trumpf +1.3

GOP-Rep. Ted Budd baut seinen einstelligen Vorsprung in North Carolina weiter aus, obwohl die Umfragen dort spärlicher sind als bei anderen, wettbewerbsintensiveren Rennen.

7.

Ohio

JD Vance (R) vs. Tim Ryan (D)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Schlanker Republikaner

RCP-Polling-Durchschnitt: Vance +5 (Letzte Woche: Vance +2.2)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 3 Tage vor der Wahl: Biden +0,2

Eventuelle Marge: Trumpf +8.2

Ein weiteres „Lean Republican“-Rennen, bei dem die Führung des GOP-Kandidaten immer größer wird. Der 9-Punkte-Vorsprung des Republikaners JD Vance in einer neuen Umfrage des Emerson College war sein größter in allen Umfragen dieses Zyklus.

8.

Pennsylvania

Mehmet Oz (R) gegen John Fetterman (D)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Hochwerfen

RCP-Polling-Durchschnitt: Oz +0,1 (Letzte Woche: Fetterman +0,3)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 3 Tage vor der Wahl: Biden +4.1

Eventuelle Marge: Biden +1,2

Oz hat im RealClearPolitics-Durchschnitt, der sich aus sieben Umfragen zusammensetzt, darunter vier von GOP-Firmen, den engsten Vorsprung vor Fetterman.

Oz führt alle vier mit den Republikanern verbundenen Umfragen an, allerdings nur mit einem Vorsprung von 1 bis 3 Punkten. In den drei unabhängigen Umfragen zeigt eine – vom Emerson College – Oz knapp vorn. Die anderen beiden haben Fetterman an der Spitze, einschließlich einer Umfrage des Marist College, die zeigt, dass der Demokrat mit 6 Punkten Vorsprung führt.

Senatorin Patty Murray (D-Wash.) spricht während einer Pressekonferenz am Donnerstag, den 15. September 2022, auf dem Capitol Hill. | Mariam Zuhaib/AP Foto

9.

Washington

PATTY MURRAY (D) gegen Tiffany Smiley (R)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Lean Democratic (Letzte Woche: Wahrscheinlich demokratisch)

RCP-Polling-Durchschnitt: Murray +3 (Letzte Woche: Murray +8,5)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 3 Tage vor der Wahl: Kein Durchschnitt

Eventuelle Marge: Biden +20.3

Das neueste Rennen auf unserer Liste findet im US-Bundesstaat Washington statt, das Präsident Joe Biden vor zwei Jahren mit 20 Prozentpunkten Vorsprung gewann.

Demokratischer Sen. Patty Murray hat in keiner unabhängigen Umfrage einen Vorsprung von weniger als 5 Punkten gehabt, aber republikanische Umfragen von Firmen wie der Trafalgar Group und InsiderAdvantage zeigen die GOP-Kandidatin Tiffany Smiley viel näher.

10.

Wisconsin

RON JOHNSON (R) gegen Mandela Barnes (D)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Hochwerfen

RCP-Polling-Durchschnitt: Johnson +3,2 (Letzte Woche: Johnson +3,3)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 3 Tage vor der Wahl: Biden +5,7

Eventuelle Marge: Biden +0,7

Wenn die Demokraten nach einem Silberstreif am Horizont in der Demokratin Mandela Barnes hinter GOP Sen suchen. Ron Johnson und Rennen, die anderswo auf der Karte zu Ende gehen, könnte es sein, dass Barnes seinen steilen Niedergang gestoppt zu haben scheint.

Eine am Mittwoch durchgeführte Umfrage der Marquette Law School zeigte, dass Johnson 2 Punkte Vorsprung hatte, 50 Prozent bis 48 Prozent. Das war eine bescheidene Verbesserung gegenüber der vorherigen Marquette-Umfrage im letzten Monat, als Johnson mit 6 Punkten Vorsprung führte, 52 Prozent auf 46 Prozent (obwohl die Unterschiede innerhalb der Fehlergrenze liegen).