Was die Gründer des Lincoln-Projekts mit Trump-Wählern gemeinsam haben

Die Sache ist, sie hat recht – Trump hat gezeugt Dobbsdie getötet Rogen – und ihre Logik unterstreicht die Grenzen der großen Ambitionen und der weitreichenden Rhetorik des Lincoln-Projekts. „Heute verläuft die Trennlinie in der amerikanischen Politik nicht zwischen Konservativen und Liberalen. Es ist zwischen denen, die an die Demokratie glauben, und denen, die sie töten“, intoniert der Off-Kommentar in einer Anzeige des Lincoln Project aus dem Jahr 2020, aber das ist nicht ganz richtig. Ja, einige von Trumps Stimmen für 2020 wurden von QAnon-Verschwörungstheoretikern und Kapitolstürmern und Menschen abgegeben, die so tief in der Trumpworld-Medienblase versunken sind, dass sie die Wahrheit nicht von der Fiktion unterscheiden konnten. Aber einige wurden von themenorientierten Wählern gewählt, die das anstellten, was sie als praktische Berechnung ansahen. Das ist derselbe Grund, warum so viele Kongressabgeordnete, die weniger von Verschwörungen durchdrungen sind als Marjorie Taylor Greene, zu Trump gestanden haben, und der Grund, warum all die Faktenprüfungen, das Schimpfen in den sozialen Medien und die geschickt ausgearbeitete Propaganda nur so weit gehen werden. Eine beträchtliche Anzahl von Wählern sieht, wer Trump ist. Sie haben es in ihr Weltbild gebacken. Und sie werden sowieso für ihn stimmen.

Sich um die Zukunft der Demokratie Sorgen zu machen, ist schließlich ein Luxus – etwas, worüber Sie sich aufregen können, wenn Sie nicht von religiösen Missionen getrieben werden oder sich Sorgen um die Quelle Ihres nächsten Gehaltsschecks machen. Das ist auch eine Trennlinie in der amerikanischen Politik. Und wie „The Lincoln Project“ uns zeigt, können politische Berater vergessen, auf welcher Seite der Kluft sie stehen. Während die Serie den Anführern des Super PAC auf Zoom und in ihrem Hauptquartier im Skiort Park City, Utah, folgt, sehen wir herrliche Aussichten, eine beeindruckende Auswahl an Patagonia-Jacken und eine Reihe von Inneneinrichtungen, die es wert sind, in ihnen verbreitet zu werden Verweilen. Aber die Gründer des Lincoln Project erinnern sich auch an die Tage, als sie ihre Karrieren aufbauten, als sie ihre eigenen moralischen Berechnungen anstellten.

Drew Angerer/Getty Images

In Wahrheit unterscheidet sich die Denkweise eines zielorientierten Trump-Wählers nicht so sehr von der Denkweise eines politischen Agenten: eine Mischung aus hochherzigen Prinzipien und rücksichtsloser Praktikabilität. „Sie können die Arbeit mit und für Kandidaten rationalisieren … mit denen Sie größtenteils einverstanden sind, auch wenn Sie einige dieser Dinge anstößig finden“, sagt Ron Steslow, Mitbegründer des Lincoln Project, zu den Filmemachern. Stevens erinnert sich mit einem Anflug von Bedauern daran, wie er Jahrzehnte bevor Trump es so effektiv tat, in Wahlkämpfen die Rennkarte spielte. „Sie können sich selbst davon überzeugen, dass die Gefahr der anderen Seite größer ist als die Schwächen der Seite, für die Sie stehen“, sagt Stevens. „Wir haben zu viel auf der dunklen Seite gespielt, aber ich denke, so ziemlich jeder tut das.“

„The Lincoln Project“ bietet ein seltenes Fenster in diese Welt des Idealismus und der Selbstverleugnung; seine Mitarbeiter sind nicht öffentlichkeitsscheu, und die Co-Direktoren Fisher Stevens und Karim Amer erhalten Zugang zu Besprechungen, Planungssitzungen, verschwörerischen Telefonaten und langen Philosophen. (Wenn der Dokumentarfilm etwas zu lang läuft, liegt das wahrscheinlich daran, dass die Monologe berauschend sind, wie patriotische Süßigkeiten, die mit F-Bomben bestreut sind.) Die Geschichte verwandelt sich irgendwann in ein mörderisches Drama – aufeinanderprallende Egos, geheime Geschäfte, hässliche Anschuldigungen, ein atemberaubender Sex Belästigungsvorwurf – das ist saftig genug, um mit HBOs fiktiver Serie „Succession“ mithalten zu können, in der Fisher Stevens auch als Schauspieler mitwirkt.

Und die Serie weist auf einen Grund hin, warum diese Kämpfe um Geld und Macht unvermeidlich erscheinen: Der Erfolg in diesem Bereich hat einige Menschen sehr, sehr reich gemacht. Einige Gründer des Lincoln-Projekts scheinen zumindest leicht widersprüchlich darüber zu sein, dass die Arbeit, die ihnen so viel materiellen Reichtum einbrachte, auch den Grundstein für Trumps Aufstieg legte. „Hilft es der Demokratie, mit einer Empörungsmaschine Geld zu verdienen, oder schadet es ihr? Und nach 30 Jahren trägt es auf Ihrer Seele? Verdammt, ja“, sagt Mitbegründer Mike Madrid, während er in seinem Haus in Sacramento etwas malt, das wie ein Fresko aussieht.

Aber Reichtum lastet nicht nur auf dem Gewissen dieser Menschen. Es schafft einen blinden Fleck, eine Diskrepanz zwischen dem berauschenden Denken der politischen Elite und dem tatsächlichen Verhalten vieler Wähler. Viele Berichte über Red State America – einschließlich des jüngsten Buches von Farah Stockman Amerikanisch hergestellt, über Arbeiter in Indiana, die vertrieben werden, wenn ihre Lagerfabrik nach Mexiko verlegt wird – zeigen, wie politische und wirtschaftliche Entscheidungen auf Makroebene, Abstraktionen für Menschen mit Hochschulabschluss, für Arbeiter an der Front zu Katastrophen im wirklichen Leben werden können. Und die Menschen werden für ihr eigenes Überleben stimmen, bevor sie für das der Nation stimmen.

Die Menschen, die sich dafür entscheiden, Trump zu wählen, gehen ein kalkuliertes Risiko ein – in der Annahme, dass es dem Land gut geht, egal welche demokratischen Normen auf dem Weg zu einem bestimmten politischen Ziel gebrochen werden. Lentis Mutter bietet ein paar mögliche Gründe dafür an. Zum einen ist sie, teilweise dank jahrzehntelanger negativer Anzeigen unzähliger Berater, zynisch gegenüber jedem Politiker; In diesem Zoom-Anruf erklärt sie, dass sie Joe Biden auch nicht vertraut. („Ich würde nicht wollen, dass meine Tochter mit beiden ausgeht, um ganz ehrlich zu sein“, sagt sie.) Gleichzeitig ist sie bereit, das Beste in den Menschen zu glauben, sogar in Donald Trump. „Lass uns verstehen, dass du weißt, dass er sich auch ändern kann“, sagt sie zu ihrer Tochter. Es ist ein großzügiger Ausblick, obwohl die Fakten etwas anderes vermuten lassen, und der Dokumentarfilm nicht festhält, was sie über den 6. Januar dachte. Aber Fakten hindern uns nicht daran, uns selbst Geschichten zu erzählen. Und wie die Gründer des Lincoln Project zeigen, gibt es immer eine weitere Chance, Ihre Seele zu reinigen.