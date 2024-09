Berlin. Die Analyse des Bundeskanzlers als einer der Gastgeber des am Sonntag beginnenden UN-Zukunftsgipfels in New York passt auch zur Lage seiner SPD bei der gleichzeitigen Landtagswahl in Brandenburg: „Wir stehen an einem Scheideweg zwischen Zusammenbruch und Durchbruch.“ Global: Durchbruch zu einer neuen Ordnung mit einer Reform der internationalen Finanzarchitektur und des UN-Sicherheitsrates. Oder Zusammenbruch durch noch mehr Kriege, Krisen und Klimawandel. Regional: Durchbruch für die Partei der Kanzlerin mit einem Ende der Wahlniederlagen, wenn Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke die in den Umfragen hoch bewertete AfD besiegt. Oder Zusammenbruch der zuletzt nur mühsam geschlossenen Reihen der Sozialdemokraten hinter Olaf Scholz. Insofern ist dieser Sonntag für ihn eine doppelte Herausforderung.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Mit der Verkündung der Ergebnisse in Brandenburg soll der zweitägige Gipfel in New York beginnen, den Deutschland und Namibia vorbereiten. Scholz werde sich dazu allerdings erst am Montagnachmittag äußern, hieß es am Freitag aus Regierungskreisen in Berlin. Dies sei „in Stein gemeißelt“. Die Kanzlerin habe in New York andere Aufgaben, hieß es. Läuft es schlecht für die SPD in Brandenburg (er lebt in Potsdam), könnte Scholz die Schwäche der Kanzlerpartei zunächst vertuschen, indem er sich auf der Weltbühne als Macher präsentiert.

„Schnauber“

Der SPD-Politiker wird mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky und dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva zusammentreffen. Ob es bei den Treffen um Selenskys Friedensplan für sein von Russland besetztes Land gehen wird, ließen Regierungsvertreter offen. Die Treffen sind jedenfalls ein Signal, dass Russlands Krieg auf die Tagesordnung in New York gehört.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Die deutschen Diplomaten, die mit ihren namibischen Kollegen die langjährigen Verhandlungen über den künftigen Pakt geführt haben, sind darüber besorgt: 175 der 193 Staaten haben dem Entwurf zugestimmt. Das sei ein großer Erfolg, hieß es in Berlin. Doch gewisse Punkte seien noch offen und unter den Kritikern seien mächtige Länder. Es sei eine „schwierige Aufgabe“, mit dem Pakt ein sichtbares Zeichen gegen die „Erosion der UN-basierten internationalen Ordnung“ zu setzen. Details wurden nicht genannt – um mögliche Last-Minute-Kompromisse nicht zu gefährden, wie betont wurde. Widerstand soll bis zuletzt auch aus Russland gekommen sein.

Kapitalradar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel. Immer Dienstag, Donnerstag und Samstag.

Große Namen fehlen

Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Verbündeten Deutschlands, der USA, Frankreichs und Großbritanniens, werden dem Gipfel voraussichtlich fehlen. Für den künftigen Pakt wären die großen Namen allerdings ein Schub.

Es soll als Vorlage für die Erneuerung der internationalen Ordnung dienen. Dazu gehört die Erweiterung des UN-Sicherheitsrates um Staaten des globalen Südens und die Neugestaltung der Finanzpolitik, unter anderem durch eine stärkere Berücksichtigung der Entwicklungsländer in den internationalen Finanzinstitutionen. Geplant sind zudem Maßnahmen zur Friedenssicherung, zur Digitalisierung, zur Nachwuchsförderung und zur Bekämpfung des Klimawandels. Das knapp 30 Seiten starke Abschlussdokument listet 50 Maßnahmen auf.

UN-Generalsekretär António Guterres fordert schon lange, die Vereinten Nationen müssten ihrem Namen wieder gerecht werden. Die Welt ist derzeit tief gespalten und die UN handlungsunfähig, vor allem wegen der Blockaden der Vetomächte im Sicherheitsrat. Kriege werden nicht verhindert. Die Demokratie wird von innen angegriffen.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Dem Sicherheitsrat gehören derzeit 15 der 193 UN-Mitgliedsstaaten an. Fünf Atommächte und Siegermächte aus dem Zweiten Weltkrieg sind ständige Mitglieder und haben Vetorechte bei allen Entscheidungen: die USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich. Dass Afrika mit seinen 1,4 Milliarden Menschen keinen ständigen Sitz hat, kritisiert Deutschland als großes Manko. Hier müsse Bewegung reinkommen. Auch Deutschland strebt einen Sitz im Sicherheitsrat an.

Im Anschluss an den Gipfel findet die Generaldebatte der UN-Generalversammlung mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs statt. Für Deutschland wird in diesem Jahr nicht Scholz sprechen, der am Dienstag zurück nach Berlin fliegt, sondern am Donnerstag Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne).