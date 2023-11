Was der Holzarbeiter gesehen hat: Trump-Dokumente im Prozess könnten Resort-Mitarbeiter in den Zeugenstand bringen, sagen Quellen



West Palm Beach, Florida

CNN

—



Ein Klempner, ein Dienstmädchen, ein Chauffeur und ein Holzarbeiter gehören zu den Mitarbeitern und Vertragsarbeitern von Mar-a-Lago, die von der Bundesanwaltschaft möglicherweise als Zeugen gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump und seine beiden Mitangeklagten bei ihrem bevorstehenden Strafprozess in Florida aufgerufen werden Mehrere Personen sind mit der Untersuchung vertraut.

CNN hat ein umfassendes Bild davon zusammengestellt, wie Staatsanwälte ihr Verfahren gegen Trump wegen seiner missbräuchlichen Handhabung geheimer Dokumente, die in Mar-a-Lago gefunden wurden, strukturieren.

Während einige der Zeugen, die möglicherweise zur Aussage aufgerufen werden, aus Trumps engstem Kreis stammen, einschließlich seiner Karriere in der Wirtschaft, als politischer Kandidat und aus seiner Zeit im Weißen Haus, sind andere potenzielle Zeugen die Art von Arbeitern, die Mar-a selten beachtet -Lagos wohlhabende Gäste, den Quellen zufolge.

Zu den weiteren wahrscheinlichen Zeugen gehören den Quellen zufolge auch Agenten des Trump Secret Service, ehemalige Geheimdienstmitarbeiter sowie Personen, die mit Trump im Raum waren, als er auf mehreren Audioaufnahmen festgehalten wurde, die sich auf ein Militärdokument über mögliche Pläne zur Bombardierung des Irans bezogen.

Aber die Arbeiter auf niedriger Ebene, die die Augen und Ohren von Mar-a-Lago waren, könnten der Öffentlichkeit, wenn sie zur Aussage aufgefordert würden, einen neuen Einblick in den exklusiven Club und Trumps Umgang mit sensiblen nationalen Sicherheitsinformationen seit seinem Ausscheiden aus dem Amt bieten. Einige von ihnen sind noch immer in Mar-a-Lago beschäftigt.

Der Prozess soll derzeit im Mai in Florida beginnen, lange vor der Präsidentschaftswahl 2024. Aber die mit dem Fall leitende Bundesrichterin Aileen Cannon erwägt, den Prozess auf die Zeit nach der Wahl zu verschieben und möglicherweise Details über Trumps Verhalten zu verheimlichen, bis die Wähler zur Wahl gegangen sind.

Alles in allem könnten Staatsanwälte diese Zeugen nutzen, um einer Jury das freizügige Umfeld zu erklären, in dem Trump nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus herrschte. Die potenziellen Zeugen haben mit den Ermittlern des Bundes bereits – teilweise mehrmals – ausführlich über das Sicherheitsniveau im Mar-a-Lago-Resort gesprochen, einschließlich der Art und Weise, wie dort Kisten mit Dokumenten aufbewahrt wurden und ob sie sichtbar waren oder für Besucher zugänglich waren zur Immobilie.

Ein Sprecher des Büros des Sonderermittlers lehnte eine Stellungnahme zu dieser Geschichte ab. Ein Sprecher von Trump reagierte nicht sofort auf die Bitte von CNN um einen Kommentar.

Einige der Zeugen erzählten den Ermittlern, dass das, was sie in Mar-a-Lago sahen, ihre Aufmerksamkeit erregte und ungewöhnlich, fehl am Platz oder potenziell verdächtig erschien.

Ein Holzarbeiter aus Südflorida beispielsweise installierte im Februar 2022 Zierleisten in Trumps Schlafzimmer und bemerkte Papiere, so drei Quellen, die mit CNN darüber sprachen, was er den Ermittlern erzählte. Auch wenn der Stapel Papiere, den er sah, möglicherweise geheim war, war dem Holzarbeiter nicht ganz klar, was ihm auf dem Grundstück verstreut aufgefallen war.

„Er glaubt, Dinge gesehen zu haben, weiß aber nicht, was sie waren – schließlich sagte er den Ermittlern, er glaube, das, was er sah, könnte eine Filmrequisite sein“, so eine mit den Ermittlungen vertraute Quelle.

Ein Dienstmädchen, das Trumps Suite geputzt hat, ein Klempner, der seit Jahren einige Tage in der Woche auf dem Anwesen arbeitet, und mehrere andere Wartungsarbeiter gehören ebenfalls zu den potenziellen Zeugen, sagten die Quellen. Einige der Arbeiter werden von der Staatsanwaltschaft, die den Fall verhandelt, letztendlich möglicherweise nicht als Zeugen geladen und haben möglicherweise nicht einmal Kisten oder Papiere rund um das Grundstück bemerkt, so Quellen, die mit den Ermittlungen vertraut sind.

Dennoch machten die Staatsanwälte des Sonderermittlers Jack Smith in ihrer Anklageschrift gegen Trump im Juni klar, dass die laxen Sicherheitsvorkehrungen, sobald sich Besucher im Mar-a-Lago-Komplex aufhielten, ein Thema seien, das sie vor einer Jury hervorheben wollten.

„Mar-a-Lago war ein aktiver Gesellschaftsclub, der zwischen Januar 2021 und August 2022 Veranstaltungen für Zehntausende Mitglieder und Gäste veranstaltete“, darunter Filmpremieren, Hochzeiten und Spendenaktionen, heißt es in der Anklageschrift.

Einer Quelle zufolge wurde ein Chauffeur von Ermittlern nach einflussreichen Geschäftsleuten, darunter auch Ausländern, gefragt, die den Club als VIP-Gäste besucht hatten. Der Chauffeur beschrieb beispielsweise, wie er den australischen Milliardär Anthony Pratt mitnahm, der auch als Zeuge geladen werden konnte.

Pratt besuchte Trump in Mar-a-Lago, nachdem Trump sein Amt niedergelegt hatte, und der ehemalige Präsident teilte Pratt sensible Informationen über US-Atom-U-Boote mit, sagten zwei Quellen gegenüber CNN. Dieses Detail wurde zuvor von ABC News gemeldet. Dieser Vorfall gehört nicht zu den Fällen des Missbrauchs von Informationen zur nationalen Sicherheit, die Trump zur Last gelegt werden.

CNN hat sich an Pratts Vertreter gewandt.

In ihrer Anklageschrift vom Juni stellten die Staatsanwälte fest, dass Mar-a-Lago über 25 Gästezimmer, zwei Ballsäle, ein Spa, einen Geschenkeladen, Büros sowie einen Pool und Fitnesseinrichtungen verfügt. Mehr als 150 Arbeiter – vom Leiharbeiter bis zum Vollzeitmitarbeiter – waren hier beschäftigt.

Dieses Szenario wird wahrscheinlich durch Zeugenaussagen im Prozess zum Leben erweckt.

US-Justizministerium Dieses Foto des US-Justizministeriums zeigt geheimes Geheimdienstmaterial, das bei der Durchsuchung von Mar-a-Lago gefunden wurde. Auf der linken Seite befindet sich eine Aktentruhe von Sligh Furniture. Rechts ist das Cover des Time-Magazins vom 4. März 2019.

Staatsanwälte sagen, der Club sei nach Januar 2021 kein Ort gewesen, an dem geheime Dokumente rechtlich aufbewahrt, besessen, überprüft, ausgestellt oder auch nur besprochen werden könnten, was die Anwesenheit von Personen ohne Sicherheitsfreigabe zu einem Risiko für die nationale Sicherheit mache.

Trump wird der Missbrauch von 32 nationalen Sicherheitsunterlagen vorgeworfen, von denen die meisten als vertraulich gekennzeichnet sind und die er nach der Präsidentschaft größtenteils in Kisten in Mar-a-Lago aufbewahrte. Ihm wird außerdem vorgeworfen, mit seinen beiden Mitangeklagten – Walt Nauta, seinem Leichenbeschauer, und Carlos De Oliveira, einem Kammerdiener und ehemaligen Immobilienverwalter des Clubs – zusammengearbeitet zu haben, um zu versuchen, einige der Kisten vor der Bundesregierung zu verstecken und Sicherheitsaufnahmen davon zu löschen die Kisten werden bewegt.

In jüngsten Gerichtsverfahren haben die Staatsanwälte öffentlich einige mögliche Zeugen identifiziert, darunter eine Rezeptionistin des Clubs, den Leiter der Instandhaltung und einen persönlichen Berater von Trump.

Einige der Personen, die gegenüber CNN als mögliche Zeugen identifiziert wurden, sind langjährige Immobilienangestellte von Trump, die in Südflorida leben und durch Mundpropaganda davon erfahren hatten, dass Trump-Mitarbeiter sich darauf konzentrierten, das Sicherheitsmaterial zu löschen.

Viele der ehemaligen und aktuellen Mitarbeiter des Clubs stehen immer noch in regelmäßigem Kontakt und übermittelten sich gegenseitig die Nachricht von der FBI-Durchsuchung des Resorts, die im August 2022 stattfand Interviews. Einige von ihnen nahmen an weiteren Vernehmungen mit Staatsanwälten teil und erschienen vor einer großen Jury.

Die Bundesermittler, die tief in die Gehaltsliste von Mar-a-Lago eintauchten, verärgerten den ehemaligen Präsidenten, der auf dem Anwesen in Florida überwintert und regelmäßig Fototermine mit Gästen im Club macht. Als beispielsweise das Dienstmädchen, das sein Schlafzimmer putzt, gebeten wurde, mit den Ermittlern zu sprechen, war Trumps Reaktion „ballistisch“, sagte eine Quelle gegenüber CNN.

Steve Helber/AP Eine Luftaufnahme des Mar-a-Lago-Anwesens des ehemaligen Präsidenten Donald Trump ist am 10. August 2022 in Palm Beach, Florida, zu sehen.

Ein wichtiger Zeuge, Yuscil Taveras, ist erst kürzlich von seiner Tätigkeit als IT-Direktor im Club zurückgetreten, als der Eröffnungstag für die Wintersaison in Südflorida näher rückte, so zwei Quellen, die mit CNN sprachen. Taveras wird in der Anklageschrift als „Trump-Angestellter 4“ identifiziert und es wurde öffentlich bekannt, dass er im Austausch für seine Kooperation ein günstiges Angebot von der Staatsanwaltschaft erhalten hatte.

Doch Trump hatte nicht gewusst, dass er nach der Trennung von einem von Trump bereitgestellten Anwalt im Sommer weiterhin im Club beschäftigt war, und der ehemalige Präsident war unzufrieden, als er hörte, dass Taveras immer noch dort gearbeitet hatte, sagten die Quellen.

Ein Anwalt von Taveras lehnte eine Stellungnahme ab.

Kristen Holmes, Blake Ellis, Melanie Hicken, Daniel Medina und Denise Royal von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.