Was denken die Inder über den Aufstieg von Rishi Sunak? Wie die Beziehungen zwischen Großbritannien und Indien ist es kompliziert

CNN

—



Als Rishi Sunak diese Woche Geschichte schrieb, indem er Großbritanniens erster Premierminister indischer Abstammung wurde, gratulierten viele in der südasiatischen Nation dem neuen Führer schnell – einige in den Medien beanspruchten ihn sogar für ihren eigenen.

Indien war einst Teil eines britischen Imperiums, das sich so weit über den Globus erstreckte, dass oft gesagt wurde, die Sonne würde dort niemals untergehen. Aber 75 Jahre nach dem Ende des British Raj haben viele indische Kommentatoren schadenfroh darauf hingewiesen, wie sich die Zeiten geändert haben.

„Der indische Sohn erhebt sich über das Reich. In Großbritannien schließt sich der Kreis der Geschichte“, heißt es in einer NDTV-Schlagzeile.

„Von Age of Empire zu Rishi Raj, wenn Sunak auf Platz 10 einzieht“, donnerte The Times Of India.

„Indien war [once] unter britischer Herrschaft. Jetzt ist ein Mann indischer Herkunft Premierminister von England geworden“, sagte ein Nachrichtensprecher von Zee News.

Andere äußerten sich unverblümter über das, was sie als Symbolik hinter Sunaks Ernennung sahen, von der Nachrichten an Diwali, dem hinduistischen Lichterfest, auftauchten.

„Ein weiteres Diwali-Geschenk an das Land. Rishi indischer Herkunft, um die Weißen zu regieren“, sagte Indiens größte hindisprachige Zeitung, Dainik Bhaskar, die eine Auflage von fast 5 Millionen hat.





Für einige ist Sunaks Ernennung nur das Neueste in einer Reihe von Ereignissen, um die gegensätzlichen Geschicke eines aufstrebenden Indiens und die jüngsten wirtschaftlichen Probleme Großbritanniens, seines ehemaligen Kolonialherrn, hervorzuheben.

Nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hat London wiederholt nach Auftrieb in seiner ehemaligen Kolonie gesucht; es auf der Suche nach einem Freihandelsabkommen umwerben und indischen Staatsangehörigen mehr Visa gewähren als jedem anderen Land.

Und jetzt, nur wenige Wochen nachdem das Vereinigte Königreich seinen Titel als fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt an Indien abgetreten hat, ist es der ehemalige Finanzminister Sunak, an den sich London in der Hoffnung wendet, das wirtschaftliche Gemetzel zu reparieren, das durch die Politik seines kurzlebigen Vorgängers angerichtet wurde , Liz Truss, die die Märkte aufwühlte und das Pfund zum Absturz brachte.

Angesichts des Vorgehens Großbritanniens während der Kolonialzeit – als Inder von Spitzenpositionen im eigenen Land ausgeschlossen und von vielen Institutionen ausgeschlossen wurden – ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass Schadenfreude aufkommt.

Aber Experten sagen, es wäre falsch zu behaupten, dass dies die einzige Emotion in Indien ist. Viele in der Nation mit 1,3 Milliarden Einwohnern sehen den Moment als Grund, den Fortschritt in beiden Ländern zu feiern, und hoffen, dass Sunak als Brücke zwischen Indien und Großbritannien fungieren kann, indem er eine neue Ära der Beziehungen einleitet.

Der indische Premierminister Narendra Modi schlug dies in einem Tweet vor, in dem er Sunaks Ernennung begrüßte.

„Besondere Diwali-Wünsche an die ‚lebende Brücke‘ der britischen Inder, während wir unsere historischen Verbindungen in eine moderne Partnerschaft umwandeln“, twitterte der indische Führer am Montag.

Andere sehen in Sunaks Triumph eine wachsende Rolle von Menschen südasiatischer Abstammung in der britischen Politik.

„Lange Zeit wurde die Frage gestellt, ob Großbritannien bereit ist, dass Sunak Premierminister wird“, sagte Harsh V. Pant, Vizepräsident für Studien und Außenpolitik der in Neu-Delhi ansässigen Think Thank Observer Research Foundation.

„Und die Tatsache, dass er es jetzt tatsächlich ist, ist ein enormer Tribut an die britische Demokratie und an die Rolle, die die südasiatische Diaspora in der britischen Politik gespielt hat.“

Die Beziehung zwischen Großbritannien und Indien ist angesichts der Geschichte der Ungleichheit und Ausbeutung während der Kolonialzeit kompliziert.

„Einige Leute sind immer noch ratlos darüber, warum die Rasse von Rishi Sunak wichtig ist. Es ist wegen des imperialen Kontexts von Bedeutung“, twitterte Sathnam Sanghera, Autor von „Empireland: How Imperialism Has Shaped Modern Britain“.

Viele Inder haben das Chaos nach der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1947 und seiner anschließenden blutigen Teilung nicht vergessen, bei der zwischen 500.000 und 2 Millionen Menschen getötet und schätzungsweise 15 Millionen entwurzelt wurden.

Wer wird Großbritanniens nächster Premierminister?

Pant sagte, dass es bis vor relativ kurzer Zeit für eine Person indischer Herkunft „unvorstellbar“ gewesen wäre, Großbritannien zu regieren, aber Sunaks Ernennung sei der jüngste Beweis dafür, dass die Beziehung heute „viel mehr mit dem 21. Jahrhundert als mit der Vergangenheit zu tun habe. Und das hat es beiden ermöglicht, es viel produktiver voranzutreiben.“

Wirtschaftliche Überlegungen stehen im Mittelpunkt dieser moderneren Beziehung, wobei London in der Post-Brexit-Ära zunehmend nach Indien und seiner 3-Billionen-Dollar-Wirtschaft blickt.

Großbritannien bleibt einer der größten Investoren in Indien, da britische Unternehmen laut einem Bericht aus dem Jahr 2017 fast 800.000 Menschen im Land beschäftigen, und Politiker in beiden Ländern hoffen, dass die wirtschaftlichen Beziehungen unter Sunak wachsen werden.

Zu den größten angebotenen Preisen gehört ein mit Spannung erwartetes Freihandelsabkommen, das darauf abzielt, den bilateralen Handel bis 2030 von 31 Milliarden US-Dollar auf 100 Milliarden US-Dollar mehr als zu verdreifachen.

Als der damalige britische Premierminister Boris Johnson im April Indien besuchte, einigten sich die beiden Führer darauf, dieses Abkommen bis Diwali zu unterzeichnen. Diese Frist wurde versäumt, aber es gibt neue Hoffnung, dass eine Einigung unter Sunak wiederbelebt werden kann.

„Ob Sunak den Deal unterzeichnen wird, wird ein wichtiger Hinweis sein“, sagte Pant. „Und es ist ein wichtiger Maßstab dafür, wie weit die Beziehungen zwischen Indien und dem Vereinigten Königreich zu gehen bereit sind.“

Während Sunaks Gesicht in Indien in Zeitungen und Fernsehsendern zu sehen war, war die Stimmung vor Ort schwerer einzuschätzen. Die Straßen von Delhi waren ruhig, als die Inder Diwali feierten – den wichtigsten Feiertag im Kalender der Hindus, die etwa 80 % der Bevölkerung des Landes ausmachen.

„Es ist schön zu sehen, dass jemand, dessen Familie ursprünglich aus Indien stammt, den Spitzenjob übernimmt, und das auch noch an Diwali, was wie ein Segen ist“, sagte Rajesh, ein Chemiker in der indischen Hauptstadt. „Aber das bedeutet nicht, dass sich die Dinge zwischen Indien und Großbritannien automatisch verbessern.“

Für einige ist seine Ernennung kaum mehr als eine ausländische Nachricht.

Ein Ladenbesitzer, Arjun, sagte, Sunaks Ernennung habe für die Inder „keinen Unterschied gemacht“. „Ja, er ist Inder, aber er kommt immer noch von dort“, sagte er.

Andere sagen, die Bedeutung von Sunaks Ernennung bestehe darin, dass sie den Erfolg der indischen Diaspora unterstreicht, insbesondere im Vereinigten Königreich, wo laut einer Volkszählung von 2011 etwa 7 % der Bevölkerung südasiatischen Ursprungs sind.

Auch die britische Innenministerin Suella Braverman hat indische Wurzeln, während der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan in eine pakistanische Arbeiterfamilie hineingeboren wurde.

Sunaks Eltern kamen in den 1960er Jahren aus Ostafrika nach Großbritannien. Sein Vater war Arzt, während seine Mutter eine Apotheke in Südengland betrieb – etwas, sagt Sunak, gab ihm den Wunsch, der Öffentlichkeit zu dienen.

Der harte wirtschaftliche Kampf vor dem neuen britischen Premierminister Rishi Sunak: Analysten stimmen ein 15:55



– Quelle: CNN



„Indianisch ist das, was ich bei der Volkszählung ankreuze, wir haben eine Kategorie dafür. Ich bin durch und durch Brite, dies ist meine Heimat und mein Land, aber mein religiöses und kulturelles Erbe ist indisch, meine Frau ist Inderin. Ich bin offen dafür, ein Hindu zu sein“, sagte Sunak 2015 in einem Interview mit Business Standard.

Als er 2019 seinen parlamentarischen Eid ablegte, hielt Sunak die Bhagavad Gita, das heilige Buch der Hindus, in den Händen. Ein Jahr später schrieb er Geschichte, als er vor der Downing Street 11, dem Amtssitz des britischen Kanzlers, Diwali-Kerzen anzündete.

Jetzt steht er an der Spitze der Macht – und das, sagen Analysten, ist der Inbegriff des Erfolgs der Diaspora.

Pant von der Observer Research Foundation sagte, Sunaks Ernennung symbolisiere, wie Menschen südasiatischer Abstammung „die politischen Parteien im Vereinigten Königreich durchdrungen“ hätten, und fügte hinzu, Sunak werde „den politischen Weg“ Großbritanniens prägen.

„Ich denke, es gibt ein gewisses Maß an Komfort, das die Menschen der indischen Diaspora in diesen Demokratien haben“, sagte Pant. „Und das spiegelt den größten Erfolg Indiens weltweit wider.“