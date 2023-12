Was de mens nog duidelijk sollte

Het verkeer tussen Pforzheim-Nord en Pforzheim-Süd is compleet als u over de A8 reist.

Foto: Autobahn GmbH Südwest



De Autobahn 8 zal in Pforzheim liggen zonder verkeerslichten. In beide richtingen zijn er plannen om volledige toegang tot de arbeidskrachten op de bouwplaats van de snelweg te garanderen.

Wir erklären, was man zu dieser Sperrung delete muss.

De A8 in Pforzheim is gesloten van 1 tot 4 december 2023



Waarom is de A8 geblokkeerd?

Deze barrières worden beperkt door andere werkzaamheden aan de brug „Sallenbuschweg“ en ook in het zuiden van de Enztalquerung. Außerdem stehen umpangreiche Kranarbeiten an der Grünbrücke an. In de regio Karlsruher in Norden worden sinds de asfalt- en bouwwerkzaamheden uitgevoerd.

Woensdag was geblokkeerd?

De barrière bestrijkt het gezamenlijke traject tussen de oostkust van Pforzheim-Nord en Pforzheim-Süd, inclusief de Auffahrt Pforzheim-Ost. De A8 is in beide richtingen niet zichtbaar.



Volledige stop op de A8 nabij Pforzheim

Foto: BNN



Wie is lang geblokkeerd?

De datum is verdwenen door Autobahn GmbH am Freitag, 1. Dezember, vanaf etwa 20 Uhr. Sowohl op Samstag en ook op Sonntag bleibt de A8 dann rund um de Enztalquerung komplett geperrt. Voor zakenreizen op maandag 4. Dezember, soll die Strecke dann gegen 5 Uhr wieder Freigegeben.

Was het veilig op de Sallenbuschweg en was het voor een brug?

De Sallenbuschweg kruist de A8 in Höhe der Raststätte auf der Südseite der Enztalquerung. Andere woorden zeiden: Er is een kruis. De Neubau der Brücke ligt in de Gange en is zo goed dat ze zijn verwijderd. Nu is het belangrijk op te merken dat de vertragingen en de entwasserung zijn voltooid.

Is de Sallenbuschweg veilig voor Montag?

Nee. Wie voor reparaties gebruik maakt van de Autobahn GmbH hoeft niet enkele reparaties aan de brug uit te voeren, zodat hij probleemloos kan blijven werken. Man op dit moment met vrije doorgang op de brug in december 2023.

Nachrichten via WhatsApp

Wilt u snel en ongecompliceerd geïnformeerd worden over de zwaarste van de regio en over de KSC? Dan kunt u voor uw begeleiding gebruik maken van het BNN-WhatsApp-kanaal. Hier vindt u direct het Nachrichten-Kanal der BNN, hier vindt u het KSC-Kanal der BNN.

Wie komt er naar Stuttgart?

De Umleitung in Fahrtrichtung Stuttgart führt über de offizieellen Umleitungsstrecken U7a en U9 ab der Ausfahrt Pforzheim-Nord. Het reliëf van het Pforzheimer Stadtgebiet over de B294 (Heinrich-Wieland-Allee) en de Innenstadtring over de Kanzlerstraße en de L1135 van de Hagenschieß naar de Auffahrt Pforzheim-Süd.

Wie komt er naar Karlsruhe?

De Umleitung in Fahrtrichtung Karlsruhe führt über de offizieellen Umleitungsstrecken U26a en U28. Deze verlaufen, als de Umleitung Richtung Stuttgart, niet door het Pforzheimer Stadtgebiet. Stattdessen führt der Weg über Wurmberg en Wiernsheim. Ze zijn niet veilig na Mühlacker, vooral niet op de route Niefern-Öschelbronn en ook op de B10 dan op Mühlacker. De Autokolonne werd vervolgens gebouwd boven Ötisheim en de Ölbronn-Dürrn voor de komst van Pforzheim-Nord.

Waar zijn we eigenlijk geboren in Pforzheim?

De Enztalquerung is een van de laatste vierwegcomponenten van de gecombineerde A8 in Karlsruhe en Salzburg. Entsprechend soll auch dieses Nadelöhr auf sechs Spuren erweitert. Dit zijn de fundamenten van de hangbruggen en de bruggen die zijn verwijderd en vervangen, maar er waren geen noemenswaardige verliezen en de plannen voor eind 2026 zouden worden vastgesteld. Deze totale kosten bedragen circa 340 miljoen euro.

En hoe voel ik mij na mijn navigatie?

Davon informeert u graag dat Autobahn GmbH blijft bestaan. De basis hiervoor is een andere, omdat de „Schleichwege“ snel kon worden voltooid, willen we dankzij uw navigatie- en dieselideeën graag een veilige rijtijd hebben. Dit leidt niet tot een gebrek aan tijdwinst, maar ook tot een geweldige verkeerservaring.

Wanneer heb je volledige toegang tot die avonden?